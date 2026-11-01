https://ukraina.ru/20261101/evropa-vybiray-eda-ili-teplo-tyazhelaya-zima-i-korabl-durakov-1084203520.html

Европа, выбирай: еда или тепло? "Тяжелая зима" и "корабль дураков"

Европа, выбирай: еда или тепло? "Тяжелая зима" и "корабль дураков" - 01.11.2026 Украина.ру

Европа, выбирай: еда или тепло? "Тяжелая зима" и "корабль дураков"

В прекрасном "европейском саду" внезапно обнаружились проблемы.Примерно 50 миллионов жителей Европы должны будут этой зимой выбирать: еда или отопление.Сообщил об этом прискорбном обстоятельстве еврокомиссар Йоргенсен

2026-11-01T09:01

2026-11-01T09:01

2026-11-01T09:01

эксклюзив

украина

европа

владимир зеленский

фридрих мерц

урсула фон дер ляйен

ес

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Цифра, конечно, чудовищная. То есть больше 10 процентов жителей Европы должны будут выбирать: мерзнуть или голодать?Но в чём причина? Еврокомиссар Йоргенсен утверждает, что это: "зависимость ЕС от импорта энергоресурсов" и "дефицит предложения на глобальном рынке".То есть, попросту говоря, причина в том, что Европа отказалась от российских энергоресурсов.Ну а потом началась бесконечная и баснословная "помощь Украине", в надежде вначале на то, что "Россия развалится". А потом "помощь Украине" превратилась в высокодоходное предприятие сама по себе, без всякой связи с реальностью.Можно только посочувствовать обычным жителям Европы, которые вынуждены теперь мерзнуть и голодать.Почему же европейские политики продолжают идти всё тем же путём: зелёная энергетика, американский газ по баснословным ценам, бесконечная помощь Украине?Потому что это выгодно лично им. Сами же они не собираются мёрзнуть и голодать.Европейские лицемерыПремьер-министр Нидерландов Роб Йеттен:Но Европа и сейчас успешно покупает российский газ! И об этом, кстати, не преминул напомнить министр финансов США Скотт Бессент.Он обвинил европейских лидеров в лицемерии и напомнил, что Европа с 2022 года заплатила России за энергоресурсы больше денег, чем отдала Украине."И они продолжают потреблять российские энергоресурсы", - сказал Бессент.Зачем же они лицемерно рассказывают, что это "глупая идея"?Дело в том, что большинство европейских политиков так или иначе связаны с украинской коррупцией."Жрецы золотых унитазов" будут рассказывать, какая плохая Россия и как ужасны российский дизель и газ, потому что им надо обосновывать гигантские суммы помощи Украине.Мир опасен!"Мир на Украине опаснее, чем война!" - таким заявлением прославилась премьер Дании Метте Фредериксен.На днях Фредериксен и премьер Швеции Ульф Кристерссон осудили президента Финляндии Стубба и премьера Норвегии Стёре за звонок Владимиру Путину.Почему же для премьера Дании мир на Украине представляется столь опасным?Дания и Швеция стали строить военные заводы и развивать военную промышленность под тему Украины. Что же теперь, всё останавливать? Да вы что? А где же "будут столоваться" Метте и Ульф?Можно только представить, какое количество секретов по отмывке европейских денег хранится в "прачечной Украины" и у заведующего этой прачечной - Владимира Зеленского."Доверчивые министры"В той же Дании разгорается очередной скандал. Бывший министр обороны страны передал 9,5 миллионов евро в "эстонский артиллерийский фонд" для Украины.Дания и Эстония вместе дружно отправили деньги какой-то никому неизвестной фирме в Италию. Фирма была зарегистрирована по адресу автосалона в Милане. А её сайт представлял собой скриншоты из компьютерных игр.Все миллионы бесследно испарились. Эстония вообще отправила этой подставной фирме 71 миллион евро.Общественность в Дании требует расследования. Но денег не вернуть. Как и всех тех миллиардов, которые отправились "на Украину" за эти годы.Германия: опять деньги для Украины?Немецкая партия АдГ заявила, что будет требовать отдать назад все деньги, которые ушли на Украину из немецкой казны. Понятно, что это вряд ли выполнимое в будущем обещание. То, что попало на Украину - ищи, свищи.Да, это предвыборный ход АдГ, но тенденция интересная.Другой немецкий политик, Сара Вагенкнехт, глава оппозиционного блока "Союз Сары Вагенкнехт" возмущается новыми требованиями денег для Украины:"Разве канцлер Мерц только что не протащил в ЕС кредит на 90 млрд, из них 23 млрд платит Германия?""Но они говорят: чего не хватает Украине, так это немного денег? Дали 90 миллиардов, нужно ещё немного?""100 миллиардов ушли на Украину из немецкого бюджета. Это просто черная дыра, огромная прачечная корпораций.""Корабль дураков"Глава крупного авиаперевозчика‐лоукостера Ryanair Майкл О’Лири назвал Урсулу фон дер Ляйен бесполезной, а Европарламент — "кораблём дураков".Многолетний депутат британского парламента Джордж Галлоуэй: "в Англии творится какое-то безумие", "люди начинают дрожать от холода на пороге зимы", топливо для котельных за 5 лет выросло в цене в 4 раза. А в это время "Зеленский требует дополнительных выплат в 150 миллиардов евро".Поторопитесь, дураки!И на фоне всего этого звучит зловещий голос Зеленского: нужны ещё деньги! Ещё миллиарды! Поторопитесь!Почему Зеленский так себя ведёт? Он руководит уже фактически деньгами ЕС?Не потому ли, что на Украине, как в черной дыре, хранится репутация всех сегодняшних европейских политиков? Это уже какой-то ящик Пандоры с секретами, из которых "секрет" датского и эстонского министров обороны - это только цветочки.Господи, какие-то жалкие 70 и 9,5 миллионов евро отправили в несуществующую итальянскую фирму. Канцлер Мерц с Урсулой фон дер Ляйен отправляют миллиарды давно не существующей стране Украина, и ничего."Поторопитесь!" - завывает Зеленский. "Мир опасен!" - утверждает Метте Фредериксен. Народ мёрзнет и голодает. А миллионы и миллиарды продолжают исчезать в прачечной корпораций, которая по недоразумению называется ещё до сих пор "страна Украина".

https://ukraina.ru/20261030/ne-tolko-zelenskiy-na-ukraine-slozhilas-kasta-lyudoedov-benefitsiarov-voyny-1084178587.html

https://ukraina.ru/20261031/eto-ne-prosto-borba-za-vlast-chem-grozit-ukraine-gosperevorot-v-polshe--1084195634.html

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эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес