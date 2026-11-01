Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР - 01.11.2026 Украина.ру
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Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР
Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР - 01.11.2026 Украина.ру
Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, подчеркнув, что противник целенаправленно бил по гражданскому транспорту
2026-11-01T15:26
2026-11-01T15:26
новости
луганская народная республика
нижегородская область
старобельск
леонид пасечник
глеб никитин
вооруженные силы украины
следственный комитет
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Накануне вечером на дороге в Беловодском муниципальном округе был атакован автобус, развозивший работников маслозавода после смены — погиб мужчина, еще две женщины получили ранения. На участке дороги Старобельск — Беловодск вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, там погибли женщина и мужчина. Еще один БПЛА ударил по машине в районе села Раздольное Старобельского округа, погиб мужчина. "ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Пасечник на своей странице в соцсети.По его информации, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики за это время было уничтожено порядка 50 воздушных целей.В Нижегородской области женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков БПЛА."Она была доставлена в больницу, врачи оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, женщина отпущена домой", — написал губернатор Глеб Никитин.Утром 1 ноября Никитин сообщил о значительных повреждениях промышленного предприятия в Кстовском районе в результате массированной атаки. По его словам, за ночь и утро над регионом уничтожили более 100 беспилотников.Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Кстовском районе. В связи с атакой на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте. Подробнее об атаке на Нижегородскую область – в материале Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, луганская народная республика, нижегородская область, старобельск, леонид пасечник, глеб никитин, вооруженные силы украины, следственный комитет, украина.ру
Новости, Луганская Народная Республика, Нижегородская область, Старобельск, Леонид Пасечник, Глеб Никитин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Украина.ру

Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР

15:26 01.11.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, подчеркнув, что противник целенаправленно бил по гражданскому транспорту
Накануне вечером на дороге в Беловодском муниципальном округе был атакован автобус, развозивший работников маслозавода после смены — погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.

На участке дороги Старобельск — Беловодск вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, там погибли женщина и мужчина. Еще один БПЛА ударил по машине в районе села Раздольное Старобельского округа, погиб мужчина.

"ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Пасечник на своей странице в соцсети.

По его информации, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики за это время было уничтожено порядка 50 воздушных целей.
В Нижегородской области женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков БПЛА.
"Она была доставлена в больницу, врачи оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, женщина отпущена домой", — написал губернатор Глеб Никитин.
Утром 1 ноября Никитин сообщил о значительных повреждениях промышленного предприятия в Кстовском районе в результате массированной атаки. По его словам, за ночь и утро над регионом уничтожили более 100 беспилотников.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Кстовском районе. В связи с атакой на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте. Подробнее об атаке на Нижегородскую область – в материале Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ на сайте Украина.ру.
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