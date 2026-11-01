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Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР

Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР - 01.11.2026 Украина.ру

Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, подчеркнув, что противник целенаправленно бил по гражданскому транспорту

2026-11-01T15:26

2026-11-01T15:26

2026-11-01T15:26

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леонид пасечник

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Накануне вечером на дороге в Беловодском муниципальном округе был атакован автобус, развозивший работников маслозавода после смены — погиб мужчина, еще две женщины получили ранения. На участке дороги Старобельск — Беловодск вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, там погибли женщина и мужчина. Еще один БПЛА ударил по машине в районе села Раздольное Старобельского округа, погиб мужчина. "ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Пасечник на своей странице в соцсети.По его информации, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики за это время было уничтожено порядка 50 воздушных целей.В Нижегородской области женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков БПЛА."Она была доставлена в больницу, врачи оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, женщина отпущена домой", — написал губернатор Глеб Никитин.Утром 1 ноября Никитин сообщил о значительных повреждениях промышленного предприятия в Кстовском районе в результате массированной атаки. По его словам, за ночь и утро над регионом уничтожили более 100 беспилотников.Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Кстовском районе. В связи с атакой на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте. Подробнее об атаке на Нижегородскую область – в материале Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ на сайте Украина.ру.

луганская народная республика

нижегородская область

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новости, луганская народная республика, нижегородская область, старобельск, леонид пасечник, глеб никитин, вооруженные силы украины, следственный комитет, украина.ру