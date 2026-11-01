Били по гражданскому транспорту: Пасечник сообщил о гибели четырех человек в ЛНР
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, подчеркнув, что противник целенаправленно бил по гражданскому транспорту
Накануне вечером на дороге в Беловодском муниципальном округе был атакован автобус, развозивший работников маслозавода после смены — погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.
На участке дороги Старобельск — Беловодск вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, там погибли женщина и мужчина. Еще один БПЛА ударил по машине в районе села Раздольное Старобельского округа, погиб мужчина.
"ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Пасечник на своей странице в соцсети.
По его информации, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики за это время было уничтожено порядка 50 воздушных целей.
На участке дороги Старобельск — Беловодск вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, там погибли женщина и мужчина. Еще один БПЛА ударил по машине в районе села Раздольное Старобельского округа, погиб мужчина.
"ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Пасечник на своей странице в соцсети.
По его информации, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики за это время было уничтожено порядка 50 воздушных целей.
В Нижегородской области женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков БПЛА.
"Она была доставлена в больницу, врачи оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, женщина отпущена домой", — написал губернатор Глеб Никитин.
Утром 1 ноября Никитин сообщил о значительных повреждениях промышленного предприятия в Кстовском районе в результате массированной атаки. По его словам, за ночь и утро над регионом уничтожили более 100 беспилотников.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Кстовском районе. В связи с атакой на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте. Подробнее об атаке на Нижегородскую область – в материале Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ на сайте Украина.ру.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Кстовском районе. В связи с атакой на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте. Подробнее об атаке на Нижегородскую область – в материале Массированная атака дронов: 235 БПЛА сбиты над 16 регионами, серьёзные повреждения на Кстовском НПЗ на сайте Украина.ру.
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