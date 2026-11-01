https://ukraina.ru/20261101/putin-mozhet-peresest-na-volgu-1084208154.html
Путин может пересесть на "Волгу"
Путин может пересесть на "Волгу" - 01.11.2026 Украина.ру
Путин может пересесть на "Волгу"
В гараже президента России Владимира Путина может появиться новая модель автомобиля Volga
2026-11-01T13:56
2026-11-01T13:56
2026-11-01T13:56
новости
россия
владимир путин
дмитрий песков
нижний новгород
елабуга
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О возможной новинке журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Может", - сказал он, говоря о том, может ли "Волга" появиться в гараже президента России.Песков напомнил, что Путин сам протестировал автомобиль и говорил о том, что новая Volga ему понравилась.Президент России сел за руль нового авто во время августовской поездки в Нижний Новгород."Мягко идёт машина. В салоне тихо. Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем", – рассказал Путин журналистам о результатах тест-драйва флагманского кроссовера К50.Путин также осмотрел производство в Нижнем Новгороде, где в рамках локализации автомобилей Volga планируется создание двигателей производства бензинового мотора рабочим объемом 2,0 литра и 8-ступенчатой автоматической коробки передач (АКП). Их серийное производство начнется в 2028 году.Таким образом, ожидается, что по итогам проекта уровень локализации производства двигателей и АКП достигнет 80%.Двигатель на базе передовых международных технологий будет специально адаптирован для автомобилей Volga. Затем на основе этого мотора планируют создать гибридную установку и газовую версию.Автомобили Volga пока не планируют продавать за границей. А вот в России их продажи стартовали 19 июня. Сегодня доступны три модели: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.Производство машин находится на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.Сейчас одним из основных автомобилей, которым пользуется глава российского государства является автомобиль марки Aurus. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге, что в Татарстане.В июне на Петербургском международном экономическом форуме Aurus представил две обновлённые модели: Aurus Senat и Aurus Senat Long. Кроме того, был представлен новый автомобильный бренд со схожей айдентикой – Senat и модель Senat 900. Последняя должна стать основой парков российских корпораций, а также полнофункциональным прототипом следующей модели марки на той же полноприводной платформе – флагманского седана Senat 1000 длиной 5,34 метра с увеличенной до 3,26 колесной базой.
россия
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Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, нижний новгород, елабуга
Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нижний Новгород, Елабуга
Путин может пересесть на "Волгу"
В гараже президента России Владимира Путина может появиться новая модель автомобиля Volga
О возможной новинке журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Может", - сказал он, говоря о том, может ли "Волга" появиться в гараже президента России.
Песков напомнил, что Путин сам протестировал автомобиль и говорил о том, что новая Volga ему понравилась.
Президент России сел за руль нового авто во время августовской поездки в Нижний Новгород.
"Мягко идёт машина. В салоне тихо. Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем", – рассказал Путин журналистам о результатах тест-драйва флагманского кроссовера К50.
Путин также осмотрел производство в Нижнем Новгороде, где в рамках локализации автомобилей Volga планируется создание двигателей производства бензинового мотора рабочим объемом 2,0 литра и 8-ступенчатой автоматической коробки передач (АКП). Их серийное производство начнется в 2028 году.
Таким образом, ожидается, что по итогам проекта уровень локализации производства двигателей и АКП достигнет 80%.
Двигатель на базе передовых международных технологий будет специально адаптирован для автомобилей Volga. Затем на основе этого мотора планируют создать гибридную установку и газовую версию.
Автомобили Volga пока не планируют продавать за границей. А вот в России их продажи стартовали 19 июня. Сегодня доступны три модели: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.
Производство машин находится на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
Сейчас одним из основных автомобилей, которым пользуется глава российского государства является автомобиль марки Aurus. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге, что в Татарстане.
В июне на Петербургском международном экономическом форуме Aurus представил две обновлённые модели: Aurus Senat и Aurus Senat Long. Кроме того, был представлен новый автомобильный бренд со схожей айдентикой – Senat и модель Senat 900. Последняя должна стать основой парков российских корпораций, а также полнофункциональным прототипом следующей модели марки на той же полноприводной платформе – флагманского седана Senat 1000 длиной 5,34 метра с увеличенной до 3,26 колесной базой.