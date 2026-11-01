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От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно"
От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно" - 01.11.2026 Украина.ру
От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно"
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несовершеннолетнего россиянина, опубликовавший в TikTok ролик с угрозами совершения теракта в московском музее-заповеднике "Царицыно", говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ
2026-11-01T17:23
2026-11-01T17:23
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Проверка информации, поступившей от американских правоохранительных органов, подтвердила: источником сообщений об угрозе оказался сам подросток.По данным спецслужбы, подозреваемый выложил в социальные сети свои фотографии в балаклаве, темных очках и с предметом, внешне напоминающим автоматическое оружие. В качестве фона он использовал кадры из музея-заповедника. Сообщается, что задержанный интересовался массовыми убийствами и был подписан на неонацистский Telegram-канал.Информация была проверена, злоумышленник — задержан. В ФСБ официально поблагодарили США за предоставленные данные, которые позволили вовремя предотвратить угрозу.Напомним, вечером 31 октября посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан избегать посещения музея-заповедника "Царицыно" и сообщило о взаимодействии "с соответствующими органами власти Российской Федерации". Подробнее – в материале Егора Леева на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Москва, ФСБ, TikTok, Украина.ру
От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно"
17:23 01.11.2026 (обновлено: 17:27 01.11.2026)
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несовершеннолетнего россиянина, опубликовавший в TikTok ролик с угрозами совершения теракта в московском музее-заповеднике "Царицыно", говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ
Проверка информации, поступившей от американских правоохранительных органов, подтвердила: источником сообщений об угрозе оказался сам подросток.
По данным спецслужбы, подозреваемый выложил в социальные сети свои фотографии в балаклаве, темных очках и с предметом, внешне напоминающим автоматическое оружие. В качестве фона он использовал кадры из музея-заповедника. Сообщается, что задержанный интересовался массовыми убийствами и был подписан на неонацистский Telegram-канал.
Информация была проверена, злоумышленник — задержан. В ФСБ официально поблагодарили США за предоставленные данные, которые позволили вовремя предотвратить угрозу.
Напомним, вечером 31 октября посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан избегать посещения музея-заповедника "Царицыно" и сообщило о взаимодействии "с соответствующими органами власти Российской Федерации". Подробнее – в материале Егора Леева
на сайте Украина.ру.