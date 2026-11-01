https://ukraina.ru/20261101/ot-video-v-tiktok-do-zaderzhaniya-fsb-vzyala-pod-strazhu-podrostka-posle-ugrozy-terakta-v-tsaritsyno--1084211850.html

От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно"

От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно" - 01.11.2026 Украина.ру

От видео в TikTok до задержания: ФСБ взяла под стражу подростка после угрозы теракта в "Царицыно"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несовершеннолетнего россиянина, опубликовавший в TikTok ролик с угрозами совершения теракта в московском музее-заповеднике "Царицыно", говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ

2026-11-01T17:23

2026-11-01T17:23

2026-11-01T17:27

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Проверка информации, поступившей от американских правоохранительных органов, подтвердила: источником сообщений об угрозе оказался сам подросток.По данным спецслужбы, подозреваемый выложил в социальные сети свои фотографии в балаклаве, темных очках и с предметом, внешне напоминающим автоматическое оружие. В качестве фона он использовал кадры из музея-заповедника. Сообщается, что задержанный интересовался массовыми убийствами и был подписан на неонацистский Telegram-канал.Информация была проверена, злоумышленник — задержан. В ФСБ официально поблагодарили США за предоставленные данные, которые позволили вовремя предотвратить угрозу.Напомним, вечером 31 октября посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан избегать посещения музея-заповедника "Царицыно" и сообщило о взаимодействии "с соответствующими органами власти Российской Федерации". Подробнее – в материале Егора Леева на сайте Украина.ру.

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