"Удары по НПЗ РФ прилетают по нашим городам": Мендель обвинила Киев в энергокризисе
16:59 01.11.2026 (обновлено: 17:00 01.11.2026)
Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам прилетают бумерангом по украинским городам, заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
Так она прокомментировала массированные атаки по целям на Украине, подчеркнув, что Россия "методично погружает страну в холод, выводя из строя одну подстанцию за другой".
По ее словам, наиболее тяжелая ситуация сейчас в Киевской и Днепропетровской областях. В некоторых районах украинской столицы электричество дают только около часа в сутки, а в Днепропетровске жители отдельных районов сидят без света уже несколько дней. При этом ремонтировать пораженные объекты чаще всего бесполезно, поскольку удары продолжаются.
Заявление экс-пресс-секретаря появилось на фоне опубликованной информации об ударе ВСУ по НПЗ „Лукойла“ в Кстове Нижегородской области.
По ее словам, наиболее тяжелая ситуация сейчас в Киевской и Днепропетровской областях. В некоторых районах украинской столицы электричество дают только около часа в сутки, а в Днепропетровске жители отдельных районов сидят без света уже несколько дней. При этом ремонтировать пораженные объекты чаще всего бесполезно, поскольку удары продолжаются.
Заявление экс-пресс-секретаря появилось на фоне опубликованной информации об ударе ВСУ по НПЗ „Лукойла“ в Кстове Нижегородской области.
"Для России потеря нефтеперерабатывающих мощностей означает сокращение производства топлива и снижение доходов. Для Украины же разрушение энергосистемы оборачивается длительными отключениями электричества, замерзающими городами и невозможностью поддерживать нормальную жизнедеятельность", — подчеркивает Мендель.
При этом энергетическая ситуация на Украине близка к критической. Практически по всей стране продолжаются перебои со светом и водой. В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях на этой неделе часть потребителей была полностью обесточена.
Россия в ночь на 1 ноября массированно атаковала энергетику Винницкой области. По словам главы областной военной администрации Светланы Заболотной, в результате ударов также повреждена вышка мобильной связи.
Хмельницкая область вторые сутки находится под ударами российских БПЛА: глава ОВА Сергей Тюрин подтвердил, что повреждены энергообъекты, из-за чего в регионе пришлось ввести аварийные отключения.
Сегодня поражена энергетика Киева, Днепропетровской и Житомирской областей. Подробнее — в материале На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных на сайте Украина.ру.
Россия в ночь на 1 ноября массированно атаковала энергетику Винницкой области. По словам главы областной военной администрации Светланы Заболотной, в результате ударов также повреждена вышка мобильной связи.
Хмельницкая область вторые сутки находится под ударами российских БПЛА: глава ОВА Сергей Тюрин подтвердил, что повреждены энергообъекты, из-за чего в регионе пришлось ввести аварийные отключения.
Сегодня поражена энергетика Киева, Днепропетровской и Житомирской областей. Подробнее — в материале На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных на сайте Украина.ру.
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