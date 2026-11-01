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"Хочет поговорить — пусть приезжает": в Кремле назвали условие для разговора Путина с Зеленским
"Хочет поговорить — пусть приезжает": в Кремле назвали условие для разговора Путина с Зеленским - 01.11.2026 Украина.ру
"Хочет поговорить — пусть приезжает": в Кремле назвали условие для разговора Путина с Зеленским
В Кремле допустили прямой разговор Владимира Путина с Зеленским. Если глава киевского режима действительно намерен вести диалог, он может просто приехать в Москву, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести"
2026-11-01T14:11
2026-11-01T14:11
2026-11-01T14:11
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Ушаков напомнил, что российский президент всегда готов к диалогу с Киевом."Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, возьмет ли Путин трубку, если позвонит Зеленский.При этом помощник российского лидера сообщил, что сигналы о готовности к переговорам от Киева уже поступают через различные каналы."Он же передаёт сигналы через различные источники. Хочет, раз хочет так уж переговорить — пусть приезжает", — отметил он.Параллельно с обсуждением личных контактов Кремль обозначил и формат будущих официальных переговоров по урегулированию конфликта. По словам Ушакова, намеченные на ноябрь консультации должны стартовать в трехстороннем формате."Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате США — Россия — Украина", — подчеркнул помощник президента, отвечая на вопрос о возможности присутствия европейских лидеров во время дискуссии.Он отметил, что у Москвы налажены рабочие контакты с Вашингтоном, поэтому логично начинать диалог именно так, хотя формат стола в дальнейшем может измениться."Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так", — считает Ушаков.30 октября в Кремле подтвердили, что российская и американская стороны уже начали обсуждение дат проведения этих переговоров. Подробнее – в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, кремль, москва, россия, юрий ушаков, владимир путин, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Кремль, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Украина.ру, Владимир Зеленский
"Хочет поговорить — пусть приезжает": в Кремле назвали условие для разговора Путина с Зеленским
В Кремле допустили прямой разговор Владимира Путина с Зеленским. Если глава киевского режима действительно намерен вести диалог, он может просто приехать в Москву, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести"
Ушаков напомнил, что российский президент всегда готов к диалогу с Киевом.
"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, возьмет ли Путин трубку, если позвонит Зеленский.
При этом помощник российского лидера сообщил, что сигналы о готовности к переговорам от Киева уже поступают через различные каналы.
"Он же передаёт сигналы через различные источники. Хочет, раз хочет так уж переговорить — пусть приезжает", — отметил он.
Параллельно с обсуждением личных контактов Кремль обозначил и формат будущих официальных переговоров по урегулированию конфликта. По словам Ушакова, намеченные на ноябрь консультации должны стартовать в трехстороннем формате.
"Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате США — Россия — Украина", — подчеркнул помощник президента, отвечая на вопрос о возможности присутствия европейских лидеров во время дискуссии.
Он отметил, что у Москвы налажены рабочие контакты с Вашингтоном, поэтому логично начинать диалог именно так, хотя формат стола в дальнейшем может измениться.
"Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так", — считает Ушаков.
30 октября в Кремле подтвердили, что российская и американская стороны уже начали обсуждение дат проведения этих переговоров. Подробнее – в материале Ушаков: трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится в ноябре, даты согласовываются
на сайте Украина.ру.