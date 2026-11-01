https://ukraina.ru/20261101/internet-geroy-latviyskogo-boksra-obvinili-v-uklonenii-ot-pomoschi-ukraine-1084211363.html

"Интернет-герой": латвийского боксёра обвинили в уклонении от помощи Украине

"Интернет-герой": латвийского боксёра обвинили в уклонении от помощи Украине - 01.11.2026 Украина.ру

"Интернет-герой": латвийского боксёра обвинили в уклонении от помощи Украине

Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис обвинил латвийского боксёра и бойца смешанных единоборств Кристапса Зутиса в отказе от поединка, гонорар за который должны были перевести Украине

2026-11-01T17:10

2026-11-01T17:10

2026-11-01T17:10

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Как заявил бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис, за бой с ним боксёр и боец Кристапс Зутис собирался получить 50 тыс. евро. При этом, отметил Бриедис, Зутис обещал направить заработанные деньги на помощь Украине. Когда же бойцу смешанных единоборств поступило конкретное предложение, он стал менять условия и даты проведение боя."Почему пользователи твиттера молчат? Кристапс Зутис обещал пожертвовать Украине €50 тыс. гонорара за бой со мной. Теперь, когда предлагаются и бой, и гонорар, куда делся герой? Кристапс, что изменилось? Было громкое обещание, а где дела, которые подтверждают его?" – заявил боксёр.Он назвал Зутиса трусом и призвал его ответить за собственные слова."Теперь у Зутиса есть шанс помочь Украине реальными делами – выйти на ринг и пожертвовать обещанные €50 тыс.. В сети легко громко говорить о поддержке. Но когда доходит до перехода от слов к делу – куда вы все исчезаете? Интернет-герои", – отметил боксёр.Бриедис подчеркнул, что готов провести поединок на ранее предложенных условиях. Он также сообщил, что организаторы латвийского промоушена BAZARA 0 предложили Зутису большие деньги за бой с ним 9 января.При этом ранее сообщалось, что поединок между Бриедисом и Зутисом должен был пройти 20 марта. Организатором мартовского поединка было бойцовское шоу КОК. Позднее Бриедис заявил, что на первоначальных переговорах с КОК в качестве даты поединка назывались конец января или начало февраля 2027 года, а не 20 марта."Я сразу написал, что эта дата мне не подходит, поскольку у меня запланирована операция на плече", – пояснил Бриедис.По его словам, одновременно с переговорами с KOK с ним связались представители организации BAZARA 0."Поэтому моя позиция проста: если наш бой состоится, то только 9 января. Есть организатор, есть дата, есть предложение. Я согласился. Теперь твоя очередь подтвердить свои слова делом", – настаивал тогда Бриедис.Тогда же Зутис заявил, что он не отказывается от поединка, но бой должен состояться в марте, а организатором должен быть промоушен КОК."Если у тебя что-то изменилось в жизни, то не мути воду и не пытайся запутать людей", – отметил Зутис.В своем заявлении промоушен KOK подтвердил, что соглашение о поединке между двумя боксерами было достигнуто, поэтому бой и анонсировали во время мероприятия KOK 129. В то же время, организация признала, что Бриедис и ранее упоминал о запланированной операции, а 20 октября подтвердил эту информацию организаторам."Учитывая сложившиеся обстоятельства и ситуацию спортсмена, мы незамедлительно приняли меры: совместно с Xiaomi Arēna согласовали и забронировали более раннюю дату проведения мероприятия, чтобы бой мог состояться еще до запланированной операции", – указывалось в заявлении КОК.Также промоушен сообщил, что 24 октября Бриедис неожиданно объявил о расторжении договоренности, поскольку уже подписал контракт с BAZARA 0.Что же до Зутиса, то его действующие обязательства не позволяют ему участвовать в профессиональных поединках, организованных другими сторонами, без предварительного письменного согласия, подчеркивается в заявлении KOK."Наше предложение Майрису Бриедису по-прежнему в силе. Мы полностью готовы организовать этот бой в феврале или начале марта 2027 года", – подчёркивалось в заявлении KOK.Там же отмечалось, что, если из-за запланированной операции и состояния здоровья Бриедиса это окажется невозможным, промоушен готов перенести поединок "даже на октябрь 2027 года".

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новости, украина, латвия, всу, бокс, боксеры