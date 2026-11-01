https://ukraina.ru/20261101/lyudi-uzhe-pokidayut-gorod-samoylov-o-tom-chto-proiskhodit-v-kieve-posle-udarov--1084207427.html

"Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов

"Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов - 01.11.2026 Украина.ру

"Люди уже покидают город": Самойлов о том, что происходит в Киеве после ударов

ВС Росии поразили все четыре киевские ТЭЦ, а на левом берегу находятся очистные станции на весь Киев и область — без электричества город не сможет нормально функционировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-01T18:30

2026-11-01T18:30

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Комментируя удары по энергетике Киева, эксперт объяснил, как поражение ТЭЦ связано с очистными станциями и водоснабжением Левобережья.Самойлов сообщил: накануте новых ударов по Южному мосту российские войска поразили все четыре киевские ТЭЦ. "А как раз на левом берегу находятся очистные станции на весь Киев и область. Если там не будет электричества, не смогут работать насосы, и город просто не сможет нормально функционировать", — заявил собеседник издания.При этом, подчеркнул эксперт, по водозаборным агрегатам удары не наносятся. "Еще мы пока не наносим ударов по водозаборным агрегатам для водоснабжения Киева", — подчеркнул Самойлов.Но если Зеленский даст команду бить по наиболее значимым объектам в российских городах, последует ответ. "Но если Зеленский, который пребывает в истерическом состоянии, даст команду нанести удары по очень серьезным объектам в наших городах, то мы будем и по ним бить", — предупредил эксперт.Самойлов констатировал: сейчас идёт не очень скоростная, но системная работа по приведению Киева в негодность. "Это остановить нельзя. Люди уже покидают город. Это наш ответ на то, что Зеленский однозначно отвергает любые идеи о прекращении войны на Украине", — подытожил собесденик Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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