Усик возвращается: украинский боксёр анонсировал новый бой - 01.11.2026 Украина.ру
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Усик возвращается: украинский боксёр анонсировал новый бой
Усик возвращается: украинский боксёр анонсировал новый бой - 01.11.2026 Украина.ру
Усик возвращается: украинский боксёр анонсировал новый бой
Украинский боксёр Александр Усик подтвердил намерение вернуться в первый тяжёлый вес ради боя с Дэвидом Бенавидесом
2026-11-01T12:45
2026-11-01T12:45
новости
крым
испания
усик
александр усик
василий ломаченко
упц
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Боксёр, с которым хочет сразиться Усик, владеет чемпионскими поясами WBA и WBO."Я зачистил супертяжёлый вес и возвращаюсь в свою весовую категорию. Сейчас я вешу примерно 96-97 кг &lt;…&gt; Я хочу драться с боксерами на пике формы &lt;…&gt; Если у меня будет возможность вернуться в крузервейт, я вернусь. Это большой бой, потому что Бенавидес - большой чемпион. И я тоже немного", - заявил Усик в комментарии Майку Коппингеру.Он показал свой пресс, чтобы подтвердить слова о весе.Последний раз Усик выступал в первом тяжёлом весе в ноябре 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью в восьмом раунде. Тогда Усик владел всеми основными чемпионскими поясами дивизиона.После того боя он перешёл в супертяжёлый вес. В этом весе он также дважды стал абсолютным чемпионом мира.Возвращение Усика в первый тяжёлый вес планируется в 2027 году. Предел первого тяжёлого веса – 200 фунтов (90,7 кг).В субботу 31 октября сам Усик побывал на бое абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли. Бой прошёл на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде.Альварес отобрал у Мбилли титул WBC и вновь стал чемпионом мира. При этом Альварес со своей командой готовился в тренировочном лагере Усика в Испании.После завершения боя Усик поднялся на ринг и поздравил Альвареса с победой.Усик известен тем, что неоднократно меняет свою позицию. Так, до Майдана 2013-2014 годов после побед в боях он танцевал гопак. Кроме того, он сделал себе казацкую причёску – оселедец. Однако после госпереворота неожиданно для многих своих фанатов Усик стал высказываться в поддержку своих земляков-крымчан. На провокационные вопросы "Чей Крым?" Усик отвечал не так, как от него ждали украинские националисты."Крым Божий. Это по-настоящему", – указывал он.Что же до крымчан, он призывал украинцев не испытывать к ним ненависть."Какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня похоронены там мои предки, бабушки, дедушки. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всём Крыму", – отмечал он.Также Усик позиционировал себя как истого прихожанина каноничной Украинской православной церкви. Однако после начала СВО его позиция изменилась. В отличие от боксёра Василия Ломаченко, он не стал громко осуждать захваты храмов и гонения на УПЦ.Также Усик стал дружить с такими боевиками, как Сергей Филимонов, известным как "Сын Перуна" и Игорь Поташенков, известным как "Маляр". Оба являются неоязычниками, а также связаны с мошенническими колл-центрами, которые не только выманивают деньги у их жертв, но и доводят их до самоубийства или убийства других людей. В 2025 году стало известно о том, что имущество Усика в Крыму конфисковано.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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новости, крым, испания, усик, александр усик, василий ломаченко, упц
Новости, Крым, Испания, Усик, Александр Усик, Василий Ломаченко, УПЦ

Усик возвращается: украинский боксёр анонсировал новый бой

12:45 01.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / usykaaАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / usykaa
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Украинский боксёр Александр Усик подтвердил намерение вернуться в первый тяжёлый вес ради боя с Дэвидом Бенавидесом
Боксёр, с которым хочет сразиться Усик, владеет чемпионскими поясами WBA и WBO.
"Я зачистил супертяжёлый вес и возвращаюсь в свою весовую категорию. Сейчас я вешу примерно 96-97 кг <…> Я хочу драться с боксерами на пике формы <…> Если у меня будет возможность вернуться в крузервейт, я вернусь. Это большой бой, потому что Бенавидес - большой чемпион. И я тоже немного", - заявил Усик в комментарии Майку Коппингеру.
Он показал свой пресс, чтобы подтвердить слова о весе.
Последний раз Усик выступал в первом тяжёлом весе в ноябре 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью в восьмом раунде. Тогда Усик владел всеми основными чемпионскими поясами дивизиона.
После того боя он перешёл в супертяжёлый вес. В этом весе он также дважды стал абсолютным чемпионом мира.
Возвращение Усика в первый тяжёлый вес планируется в 2027 году. Предел первого тяжёлого веса – 200 фунтов (90,7 кг).
В субботу 31 октября сам Усик побывал на бое абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли. Бой прошёл на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Альварес отобрал у Мбилли титул WBC и вновь стал чемпионом мира. При этом Альварес со своей командой готовился в тренировочном лагере Усика в Испании.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / usykaaАлександр Усик и Сауль Альварес
Александр Усик и Сауль Альварес - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / usykaa
Александр Усик и Сауль Альварес
После завершения боя Усик поднялся на ринг и поздравил Альвареса с победой.
Усик известен тем, что неоднократно меняет свою позицию. Так, до Майдана 2013-2014 годов после побед в боях он танцевал гопак. Кроме того, он сделал себе казацкую причёску – оселедец. Однако после госпереворота неожиданно для многих своих фанатов Усик стал высказываться в поддержку своих земляков-крымчан. На провокационные вопросы "Чей Крым?" Усик отвечал не так, как от него ждали украинские националисты.
"Крым Божий. Это по-настоящему", – указывал он.
Что же до крымчан, он призывал украинцев не испытывать к ним ненависть.
"Какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня похоронены там мои предки, бабушки, дедушки. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всём Крыму", – отмечал он.
Также Усик позиционировал себя как истого прихожанина каноничной Украинской православной церкви. Однако после начала СВО его позиция изменилась. В отличие от боксёра Василия Ломаченко, он не стал громко осуждать захваты храмов и гонения на УПЦ.
Также Усик стал дружить с такими боевиками, как Сергей Филимонов, известным как "Сын Перуна" и Игорь Поташенков, известным как "Маляр". Оба являются неоязычниками, а также связаны с мошенническими колл-центрами, которые не только выманивают деньги у их жертв, но и доводят их до самоубийства или убийства других людей. В 2025 году стало известно о том, что имущество Усика в Крыму конфисковано.
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