https://ukraina.ru/20261101/preduprezhdenie-po-tsaritsyno-merts-vyzval-khaos-khronika-sobytiy-na-utro-1-noyabrya-1084204507.html

Предупреждение по "Царицыно", Мерц вызвал хаос. Хроника событий на утро 1 ноября

Предупреждение по "Царицыно", Мерц вызвал хаос. Хроника событий на утро 1 ноября - 01.11.2026 Украина.ру

Предупреждение по "Царицыно", Мерц вызвал хаос. Хроника событий на утро 1 ноября

После предупреждения американского посольства в Москве провели мероприятия в парке "Царицыно". В Германии прошли протесты против властей

2026-11-01T10:00

2026-11-01T10:00

2026-11-01T10:00

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Вечером 31 октября посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан."Предупреждение о безопасности: угроза музею-заповеднику "Царицыно" в Москве (31 октября 2026 г.) Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве по адресу: улица Дольская, д. 1, Москва, Россия, 115569. Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации", — гласило оно.Гражданам США порекомендовали избегать посещения музея-заповедника "Царицыно" 31 октября.Кроме того, их призвали не приближаться к указанному району, сохраняйте бдительность и избегайте мест массового скопления людей."Следите за окружающей обстановкой. Пересмотрите свой личный план обеспечения безопасности. Держите мобильный телефон заряженным на случай чрезвычайной ситуации. Имейте при себе документы, удостоверяющие личность. Следите за сообщениями местных СМИ в целях получения дополнительной информации", — гласили другие рекомендации посольства США.Американских граждан призвали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) для получения уведомлений по вопросам здравоохранения и безопасности.Позднее ФСБ сообщила, что получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве."Проводится соответствующая работа", — указали в ведомстве.Данные поступили по партнёрским каналам, уточнили в спецслужбе.Музей-заповедник "Царицыно" временно закрыли. Как сообщил телеграм-канал "База", "Царицыно" будет закрыто как минимум ближайшие два дня."К парку направили кинологов на обход территории. Подъезды к музею-заповеднику "Царицыно" сейчас перекрыты", — отмечалось в публикации телеграм-канала вечером 31 октября.Кроме того, канал сообщил об эвакуации из парка. Как рассказала "Базе" органистка Лилия Печёнкина, концерт проходил в Атриуме Хлебного дома на территории музея-заповедника. Зал был почти полностью заполнен, а до завершения программы оставалось около десяти минут, когда по громкой связи объявили эвакуацию."Однако из-за звучавшей музыки часть зрителей не расслышала сообщение, поэтому люди не сразу поняли, что происходит, и продолжали оставаться на местах. Вскоре в зал вошли сотрудники "Царицыно", которые начали выводить посетителей", — отмечалось в сообщении.В результате выступление Печёнкиной пришлось прервать. Кроме того, эвакуация сорвала ещё одно запланированное на вечер 31 октября мероприятие — концерт, посвящённый народным традициям Северного Кавказа, который также отменили."По предварительным данным, охрана Царицыно сообщила о двух подозрительных мужчинах, которые на днях несколько раз появлялись в районе КПП", — также сообщил телеграм-канал "База".К территории парка прибыли сотрудники спецполка полиции.Хаос имени МерцаПолиция Гамбурга применила перцовый газ против участников демонстрации молодёжного движения "Поколение Z решает" (Gen Z regelt).Также во время акции протеста загорелись несколько пластиковых строительных ограждений. Их потушили с помощью водомётов.Как заявил представитель оргкомитета оценила число участников демонстрации в Гамбурге примерно в 6–7 тысяч человек.При этом ещё до начала акций протеста по всей Германии на них предварительно зарегистрировались более 177 тыс. человек. Наиболее масштабные акции прошли в Кёльне и Франкфурте-на-Майне. В Кёльне стражам правопорядка пришлось применить водомёты.Также беспорядки прошли в Берлине. Там на шествии представителей левых сил в полицию полетели пиротехнические средства, бутылки и яйца.Происходящее в Германии прокомментировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Хаос, вызванный провалом Мерца в признании и исправлении своих ошибок", — написал Дмитриев в X, прикрепив к публикации видео протестов во Франкфурте-на-Майне.Акции протеста прошли и в других государствах. Так, в Швейцарии, в Цюрихе, крайние левые радикалы устроили беспорядки на шествии в честь Хеллоуина. Как сообщила местная газета 20 Minuten, манифестанты выступили против войны в секторе Газа, полиции и подъёма фашизма."В силовиков летят бутылки. Демонстранты возводят баррикады и поджигают их", — говорится в публикации.Полицейские в ответ применили водометы и слезоточивый газ. Между ними и митингующими произошли стычки. Материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро, отмечалось в публикации.ЕС в эти недели охвачен акциями протестов. Изначально они были связаны с проблемами в сфере образования. Однако затем в повестке протестов появился и рост цен, недоступность жилья, чрезмерные военные расходы. Акциями протеста также пытаются пользоваться уголовники и погромщики, которые громят магазины и занимаются вандализмом, что дискредитирует протест. Наиболее крупные выступления проходят во Франции, Италии, Испании, Португалии. Также ожесточённые протесты прошли в Албании. При этом поначалу они касались экологической повестки, что, впрочем, не помешало обвинить властям страны в происходящем Россию и Иран.Также о происходящем в Европе — в статье Елены Мурзиной "Европа, выбирай: еда или тепло? "Тяжелая зима" и "корабль дураков""

https://ukraina.ru/20261031/eto-ne-prosto-borba-za-vlast-chem-grozit-ukraine-gosperevorot-v-polshe--1084195634.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, москва, сша, германия, фридрих мерц, кирилл дмитриев, фсб, ес