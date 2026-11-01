https://ukraina.ru/20261101/voevat-do-obvala-fronta-ili-bezhat-k-granitse-ukraine-predrekli-nezavidnuyu-uchast-1084203969.html

Воевать до обвала фронта или бежать к границе: Украине предрекли незавидную участь

Воевать до обвала фронта или бежать к границе: Украине предрекли незавидную участь - 01.11.2026 Украина.ру

Воевать до обвала фронта или бежать к границе: Украине предрекли незавидную участь

В экспертном сообществе обсуждают, способен ли киевский режим к конструктивному подходу в вопросах достижения мира. И приходят к выводу, что вряд ли. Готовиться надо к худшему

2026-11-01T17:13

2026-11-01T17:13

2026-11-01T17:13

эксклюзив

украина

владимир зеленский

дональд трамп

соскин

россия

сво

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Что происходит? Дональд Трамп потребовал сменить Владимира Зеленского, а тот не уходит и заявляет, что собирается пойти потом на выборы. Как-то не укладывается в картинку полного подчинения Киева американским хозяевам. Но тут надо учитывать нюансы и понимать, кто хозяева, а кто нанят ими для решения определенных задач.Политический аналитик Павел Щелин в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что заявления Трампа "вес имеют не больше, чем перекати-поле в американской пустыне". Впрочем, даже если допустить, что Зеленского сменят, то – на кого? Список известен - это Буданов**, Федоров, Залужный и т.д., все они призывают убивать россиян и обещают расчленение России. Так что замена Зеленского на кого-то из "запасников" ничего не решит.Если говорить о времени вывода народа Украины из той беды, в какой он оказался, то это время пока не началось, считает аналитик. По его словам, в сложившихся условиях освобождение изнутри прийти не может. А Трамп… власти у него нет, его никто не боится. Это давно поняли в Европе и это прекрасно понял Зеленский.Похоже, что так. Например, вопреки требованию американского лидера, Киев возобновил удары по российским НПЗ. "Игнорируют даже его (Трампа – Ред.)", - констатировал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".По его словам, украинские власти сами вряд ли бы на такое решились, они такие "смелые, потому что Европа по-прежнему поддерживает".Павел Щелин прогнозирует, что угрозы Трампа ни на что не повлияют, война продолжится. Ради достижения мира Украина должна сформировать такую делегацию, которая готова будет подписать капитуляцию. Но этого не произойдет, поэтому переговоры будут идти "до обвала фронта".Обсуждают и "мирный" план бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко***, содержание которого практически гарантирует продолжение войны – это "мир через силу". Хотя людям может показаться, что Порошенко и "Евросолидарность" вдруг озаботились поиском мирных решений.Комментируя этот план, украинский общественный деятель Павел Себастьянович заявил, что расценивает его как желание Порошенко вечно находиться во власти. Просто "элиты" видят, что часть населения устала от войны, отсюда появление во власти условных "голубей" - именно для поддержания иллюзий у этой части народа. Такие "голуби" теперь есть чуть ли не в каждой партии.В целом же украинское руководство не намерено заканчивать войну, пока Запад дает деньги, считает Себастьянович. По его мнению, в сложившейся ситуации спасти страну могут только выборы. А те, кто сейчас сидят на Банковой и в Верховной Раде, "они не могут решить вопрос ни войны, ни мира... войну не могут профинансировать, не могут договориться по миру".Что касается вопросов финансирования, то бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предполагает, что помогающие Киеву уже "устали", к тому же в крупных странах Европы грядут политические изменения. А внутренних ресурсов у Украины нет.Кто страну до этого довел? Довела нынешняя власть, и она должна уйти, но - не уходит, создав в центре Европы фактически латиноамериканскую диктатуру, заявил эксперт. Он в очередном выпуске своего видеоблога рассказал, что народ, судя по всему, "всем доволен" (судя по результатам соцопросов) и ждет "новых зрелищ".Соскин сделал прогноз, что "зрелища" гарантированы, никакого прекращения огня не будет. На удары ВСУ по российским НПЗ будет дан ответ. Зеленскому отступать некуда, но ему не дали ни денег, ни ракет, российскую баллистику сбивать нечем, потому процесс разрушения Украины продолжится – "готовьтесь".А что будет зимой, за какую цену будут тогда продавать элитные киевские квартиры, отели и рестораны? За копейки, потому что это никому не будет нужно, продолжил экс-советник, добавив, что каждый день войны "приближает страну к концу".По словам Соскина, для Зеленского было бы самым правильным сейчас уйти в отставку, это вообще было бы хорошо для всех, но… он этого не сделает. Он надеется, что удастся как-то договориться с Москвой о постепенном снижении накала борьбы – а там видно будет.Соскин подчеркнул, что нынешняя украинская власть не сможет защитить страну, не сможет защитить города. И посоветовал украинцам не дожидаться зимы, метелей и морозов. По его словам, те, кто останется в стране, "будут кровавыми слезами умываться", а спасутся те, кто будет уезжать уже сейчас. Это вопрос жизни и смерти.Как выезжать, куда? Политолог дал согражданам совет: "Надо накапливаться возле границы, рано или поздно граница будет прорвана".*Признан в РФ иноагентом**Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, дональд трамп, соскин, россия, сво