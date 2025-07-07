Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр - 07.07.2025 Украина.ру
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Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр - 07.07.2025 Украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-07T17:45
2025-07-07T17:45
эксклюзив
спецоперация
сумы
харьков
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
генштаб
часов яр
днепропетровская область
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Наше наступление после провала украинского контрнаступа длится уже два года. За это время противник успел приноровиться к подходу, избранному нашим Генштабом. Что сейчас делает киевский режим? Пытается накопить силы в 100-150 человек, чтобы бросить их в контрудар и отвлечь наши войска. То есть противник в меньших масштабах копирует нашу тактику и стратегию. И отчасти у него это получается.Возьмем то же Сумское направление. Многомесячные нападки ВСУ на Теткино не привели к потере поселка. Противник контролирует лишь несколько квадратных километров на южном и северном фасе поселка в пределах российской границы. Также завершаются многомесячные бои за Юнаковку, ВСУ ее теряют. Тем не менее, враг сумел отвлечь наши силы, провел контрудар и отбил Андреевку. Притормозить наше продвижение на Сумы удалось.Такие же удары ВСУ пытались наносить на других участках. В частности, на Редкодуб под Красным Лиманом. В бой была брошена 3-я штурмовая бригада особого назначения. Она смогла зайти в поселок, но ее оттуда выбили. При этом на флангах этого поселка наше продвижение продолжается.Примерно то же самое происходит в Каменском (Запорожская область вдоль берега Днепра). За него бои идут с сентября 2024 года. Мы пытаемся зайти в северную часть поселка за рекой Янчекрак, противник контрударами выбивает нас обратно и заходит на южную часть. А теперь мы снова зашли за реку и закрепились в центре поселка. Надеюсь, Каменское противнику придется оставить.Также я бы отметил события в Харьковской области. Мы взяли большое приграничное село Меловое, которое расположено в 15 километрах от нашего плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска. Это отвлекающий удар, который в перспективе вынудит противника перебрасывать серьезные силы на это направление. Если Украина этого не сделает, наш плацдарм расширится на десятки километров. Мы сможем снабжать свою группировку, не переправляясь через Оскол. А уж если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тысяч квадратных километров слабо укрепленной территории (за июнь мы освободили 600 квадратных километров). Это уже прямая угроза Харькову.Часов Яр – это тоже наглядный пример. Микрорайон Шевченко практически освобожден, идут бои за Николаевку. 14-месячный штурм города завершается. Да, на пути к Константиновке есть еще один укрепрайон, но он более слабый.Покровское направление. Западный его фас противнику успешнее всего удавалось оборонять, но сейчас он сыплется. После того, как мы вышли в Днепропетровскую область западнее Орехово и освободили Дачное, мы смогли прикрыть тылы группировке, которая ведет бои в районе Котлино и в Удачном. После падения нескольких укрепрайонов у нас открывается дорога к трассе М-30, перекрыв которую мы перережем больше половину логистики всей Покровско-Мирноградской агломерации. А это огромный укрепрайон. Ее нельзя снабжать по полям, как в свое время снабжалась кураховская группировка. Слишком много грузов надо доставлять.У ВСУ остается единственный логистический маршрут с севера вдоль железной дороги. Но это уже работа нашей группировки на восточном фасе, которая форсировала реку Казённый Торец и будет двигаться в направлении этой железки. Повторюсь, это огромная угроза для всей Покровско-Мирноградской агломерации.Теперь насчет Южно-Донецкого направления. Мы там создаем угрозу удара с востока во фланг украинской группировке, которая обороняет Запорожский фронт. И это тоже вынуждает противника двигать свои войска.При этом всё, что мы делаем сейчас — это не стратегические наступления. Это бои местного значения. Но наша тактика и стратегия сомнению не подлежит: нанесение массы ударов на 1500 километровом фронте, пользуясь нашим людским и огневым преимуществом.На днях Дмитрий Медведев докладывал, что за первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев. При этом сам Зеленский де-факто признал, что численность ВСУ сокращается. В прошлом году он говорил о 880 тысячах, а сейчас – 800 тысяч. На самом деле их еще меньше, учитывая, что по официальным украинским данным, у них больше 200 тысяч дезертиров.Хотя, на мой взгляд, пытаться организовать стратегические прорывы на глубину в десятки километров было бы более перспективно. По той простой причине, что по данным Военно-медицинского журнала 75% наших потерь приходятся на дроны-камикадзе. В среднем дальность их действия – до 10 километров. То есть как только ты прорываешься на 10-15 километров, враг теряет возможность наносить удары по наступающим группировкам своим основным средством поражения. Эта стратегия, как и уничтожения переправ через Днепр, у нас не применялась.
https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html
https://ukraina.ru/20250703/1064611479.html
сумы
харьков
часов яр
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, сумы, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, генштаб, часов яр, днепропетровская область
Эксклюзив, Спецоперация, Сумы, Харьков, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Часов Яр, Днепропетровская область

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр

17:45 07.07.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Онуфриенко. СВО
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Наше наступление после провала украинского контрнаступа длится уже два года. За это время противник успел приноровиться к подходу, избранному нашим Генштабом. Что сейчас делает киевский режим? Пытается накопить силы в 100-150 человек, чтобы бросить их в контрудар и отвлечь наши войска. То есть противник в меньших масштабах копирует нашу тактику и стратегию. И отчасти у него это получается.
Михаил Онуфриенко
28 апреля 2023, 16:58
Михаил Онуфриенко: кто онБлогер, военный эксперт
Возьмем то же Сумское направление. Многомесячные нападки ВСУ на Теткино не привели к потере поселка. Противник контролирует лишь несколько квадратных километров на южном и северном фасе поселка в пределах российской границы. Также завершаются многомесячные бои за Юнаковку, ВСУ ее теряют. Тем не менее, враг сумел отвлечь наши силы, провел контрудар и отбил Андреевку. Притормозить наше продвижение на Сумы удалось.
Такие же удары ВСУ пытались наносить на других участках. В частности, на Редкодуб под Красным Лиманом. В бой была брошена 3-я штурмовая бригада особого назначения. Она смогла зайти в поселок, но ее оттуда выбили. При этом на флангах этого поселка наше продвижение продолжается.
Примерно то же самое происходит в Каменском (Запорожская область вдоль берега Днепра). За него бои идут с сентября 2024 года. Мы пытаемся зайти в северную часть поселка за рекой Янчекрак, противник контрударами выбивает нас обратно и заходит на южную часть. А теперь мы снова зашли за реку и закрепились в центре поселка. Надеюсь, Каменское противнику придется оставить.
Также я бы отметил события в Харьковской области. Мы взяли большое приграничное село Меловое, которое расположено в 15 километрах от нашего плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска. Это отвлекающий удар, который в перспективе вынудит противника перебрасывать серьезные силы на это направление. Если Украина этого не сделает, наш плацдарм расширится на десятки километров. Мы сможем снабжать свою группировку, не переправляясь через Оскол. А уж если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тысяч квадратных километров слабо укрепленной территории (за июнь мы освободили 600 квадратных километров). Это уже прямая угроза Харькову.
Часов Яр – это тоже наглядный пример. Микрорайон Шевченко практически освобожден, идут бои за Николаевку. 14-месячный штурм города завершается. Да, на пути к Константиновке есть еще один укрепрайон, но он более слабый.
Покровское направление. Западный его фас противнику успешнее всего удавалось оборонять, но сейчас он сыплется. После того, как мы вышли в Днепропетровскую область западнее Орехово и освободили Дачное, мы смогли прикрыть тылы группировке, которая ведет бои в районе Котлино и в Удачном. После падения нескольких укрепрайонов у нас открывается дорога к трассе М-30, перекрыв которую мы перережем больше половину логистики всей Покровско-Мирноградской агломерации. А это огромный укрепрайон. Ее нельзя снабжать по полям, как в свое время снабжалась кураховская группировка. Слишком много грузов надо доставлять.
У ВСУ остается единственный логистический маршрут с севера вдоль железной дороги. Но это уже работа нашей группировки на восточном фасе, которая форсировала реку Казённый Торец и будет двигаться в направлении этой железки. Повторюсь, это огромная угроза для всей Покровско-Мирноградской агломерации.
Теперь насчет Южно-Донецкого направления. Мы там создаем угрозу удара с востока во фланг украинской группировке, которая обороняет Запорожский фронт. И это тоже вынуждает противника двигать свои войска.
При этом всё, что мы делаем сейчас — это не стратегические наступления. Это бои местного значения. Но наша тактика и стратегия сомнению не подлежит: нанесение массы ударов на 1500 километровом фронте, пользуясь нашим людским и огневым преимуществом.
На днях Дмитрий Медведев докладывал, что за первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев. При этом сам Зеленский де-факто признал, что численность ВСУ сокращается. В прошлом году он говорил о 880 тысячах, а сейчас – 800 тысяч. На самом деле их еще меньше, учитывая, что по официальным украинским данным, у них больше 200 тысяч дезертиров.
Хотя, на мой взгляд, пытаться организовать стратегические прорывы на глубину в десятки километров было бы более перспективно. По той простой причине, что по данным Военно-медицинского журнала 75% наших потерь приходятся на дроны-камикадзе. В среднем дальность их действия – до 10 километров. То есть как только ты прорываешься на 10-15 километров, враг теряет возможность наносить удары по наступающим группировкам своим основным средством поражения. Эта стратегия, как и уничтожения переправ через Днепр, у нас не применялась.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
3 июля, 16:55
Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияСумыХарьковМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныГенштабЧасов ЯрДнепропетровская область
 
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