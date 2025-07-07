https://ukraina.ru/20250707/1064830506.html

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр - 07.07.2025 Украина.ру

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-07T17:45

2025-07-07T17:45

2025-07-07T17:45

эксклюзив

спецоперация

сумы

харьков

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

генштаб

часов яр

днепропетровская область

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Наше наступление после провала украинского контрнаступа длится уже два года. За это время противник успел приноровиться к подходу, избранному нашим Генштабом. Что сейчас делает киевский режим? Пытается накопить силы в 100-150 человек, чтобы бросить их в контрудар и отвлечь наши войска. То есть противник в меньших масштабах копирует нашу тактику и стратегию. И отчасти у него это получается.Возьмем то же Сумское направление. Многомесячные нападки ВСУ на Теткино не привели к потере поселка. Противник контролирует лишь несколько квадратных километров на южном и северном фасе поселка в пределах российской границы. Также завершаются многомесячные бои за Юнаковку, ВСУ ее теряют. Тем не менее, враг сумел отвлечь наши силы, провел контрудар и отбил Андреевку. Притормозить наше продвижение на Сумы удалось.Такие же удары ВСУ пытались наносить на других участках. В частности, на Редкодуб под Красным Лиманом. В бой была брошена 3-я штурмовая бригада особого назначения. Она смогла зайти в поселок, но ее оттуда выбили. При этом на флангах этого поселка наше продвижение продолжается.Примерно то же самое происходит в Каменском (Запорожская область вдоль берега Днепра). За него бои идут с сентября 2024 года. Мы пытаемся зайти в северную часть поселка за рекой Янчекрак, противник контрударами выбивает нас обратно и заходит на южную часть. А теперь мы снова зашли за реку и закрепились в центре поселка. Надеюсь, Каменское противнику придется оставить.Также я бы отметил события в Харьковской области. Мы взяли большое приграничное село Меловое, которое расположено в 15 километрах от нашего плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска. Это отвлекающий удар, который в перспективе вынудит противника перебрасывать серьезные силы на это направление. Если Украина этого не сделает, наш плацдарм расширится на десятки километров. Мы сможем снабжать свою группировку, не переправляясь через Оскол. А уж если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тысяч квадратных километров слабо укрепленной территории (за июнь мы освободили 600 квадратных километров). Это уже прямая угроза Харькову.Часов Яр – это тоже наглядный пример. Микрорайон Шевченко практически освобожден, идут бои за Николаевку. 14-месячный штурм города завершается. Да, на пути к Константиновке есть еще один укрепрайон, но он более слабый.Покровское направление. Западный его фас противнику успешнее всего удавалось оборонять, но сейчас он сыплется. После того, как мы вышли в Днепропетровскую область западнее Орехово и освободили Дачное, мы смогли прикрыть тылы группировке, которая ведет бои в районе Котлино и в Удачном. После падения нескольких укрепрайонов у нас открывается дорога к трассе М-30, перекрыв которую мы перережем больше половину логистики всей Покровско-Мирноградской агломерации. А это огромный укрепрайон. Ее нельзя снабжать по полям, как в свое время снабжалась кураховская группировка. Слишком много грузов надо доставлять.У ВСУ остается единственный логистический маршрут с севера вдоль железной дороги. Но это уже работа нашей группировки на восточном фасе, которая форсировала реку Казённый Торец и будет двигаться в направлении этой железки. Повторюсь, это огромная угроза для всей Покровско-Мирноградской агломерации.Теперь насчет Южно-Донецкого направления. Мы там создаем угрозу удара с востока во фланг украинской группировке, которая обороняет Запорожский фронт. И это тоже вынуждает противника двигать свои войска.При этом всё, что мы делаем сейчас — это не стратегические наступления. Это бои местного значения. Но наша тактика и стратегия сомнению не подлежит: нанесение массы ударов на 1500 километровом фронте, пользуясь нашим людским и огневым преимуществом.На днях Дмитрий Медведев докладывал, что за первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев. При этом сам Зеленский де-факто признал, что численность ВСУ сокращается. В прошлом году он говорил о 880 тысячах, а сейчас – 800 тысяч. На самом деле их еще меньше, учитывая, что по официальным украинским данным, у них больше 200 тысяч дезертиров.Хотя, на мой взгляд, пытаться организовать стратегические прорывы на глубину в десятки километров было бы более перспективно. По той простой причине, что по данным Военно-медицинского журнала 75% наших потерь приходятся на дроны-камикадзе. В среднем дальность их действия – до 10 километров. То есть как только ты прорываешься на 10-15 километров, враг теряет возможность наносить удары по наступающим группировкам своим основным средством поражения. Эта стратегия, как и уничтожения переправ через Днепр, у нас не применялась.

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

https://ukraina.ru/20250703/1064611479.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, сумы, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, генштаб, часов яр, днепропетровская область