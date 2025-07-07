https://ukraina.ru/20250707/sekretnyy-spisok-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-7-iyulya-1064810976.html

Секретный список, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 июля

Секретный список, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 июля - 07.07.2025 Украина.ру

Секретный список, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 июля

Немецкие СМИ опубликовали секретный список вооружений, который у Германии требует Украина. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-07T13:19

2025-07-07T13:19

2025-07-07T13:19

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

bild

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Немецкая газета Bild опубликовала список вооружений, которые Украина хочет получить от Германии."Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро", — отмечалось в публикации.В список вошли средства ПВО, защищённые транспортные средства и средства РЭБ, а именно: 4 пусковые установки SLM IRIS-T; 2 тыс. ракет IRIS-T; 200 тыс. 40-миллиметровых патронов; 1 тыс. машин, защищенных от мин; 200 гусеничных машин; 30 противоминных катков; 20-30 машин разминирования WiSENT; 200 внедорожников; 1 тыс. систем радиоэлектронной борьбы; 200 радаров.По информации Bild, с момента создания коалиционного правительства немецкие власти перестали публиковать информацию о новых поставках оружия ВСУ.Днём 7 июля Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на то, что союзники Украины "выполнят всё, о чём договаривались"."В целом за минувшую неделю было около 1270 дронов, 39 ракет и почти тыс. КАБов. Очень рассчитываем, что партнёры выполнят всё то, о чём мы договаривались. ПВО — это главное для защиты жизни", — отметил Зеленский.Также Зеленский заявил, что "динамически реализовываются" договорённости об инвестициях в украинское производство оружия, в частности — дронов. Зеленский заявил, что Украина "контрактует по максимуму" и поблагодарил союзников.Обстрелы и налётыУтром 7 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 20 БПЛА – над территорией Белгородской области, 14 БПЛА – над территорией Курской области, 9 БПЛА – над территорией Липецкой области, 8 БПЛА – над территорией Брянской области, 8 БПЛА – над территорией Московского региона, 8 БПЛА – над территорией Воронежской области, 7 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, по 3 БПЛА – над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, 2 БПЛА – над территорией Орловской области, по 1 БПЛА – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых налётах."Около 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Курской области", — заявило министерство обороны.Спустя некоторое время пресс-служба Минобороны РФ сообщила о новых налётах."В период с 10:00 до 11:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 10 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданскхи лиц за 6 июля на поступали. Также поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц за 28 мая и 5 июля в населённых пунктах Отрадное и Великая Новосёлка (В.Новосёлковский муниципальный округ).Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Малокаховка — 3; Каховка — 4; Любимовка — 4; Каиры — 3; Великая Лепетиха — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Каховка, Коханы и Корсунка.Также, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, еза прошедшие сутки зафиксировано 12 прилётов артиллерийских ударов и 5 атак БПЛА по Горностаевке, Каирам и Заводовке.Утром 7 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 14 беспилотников самолётного типа. Обошлось без последствий", — указывалось в публикации.Над Белгородом сбиты 3 беспилотника самолётного типа — повреждены частный дом и 4 автомобиля.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Разумное, сёлам Карнауховка, Никольское, Черемошное, Ясные Зори и хутору Рубежный нанесены удары 11 беспилотников, 7 из которых сбиты системой ПВО."В селе Черемошное работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Поздно вечером мужчина был госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Техника повреждена", — сообщил Гладков.В посёлке Дубовое повреждены 2 автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта, в селе Ясные Зори — социальный объект, административное здание и 2 автомобиля.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Богун-Городок и Зозули совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит. В селе Богун-Городок повреждён корпус сельхозпредприятия.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное и Долгое подверглись атакам 15 беспилотников, из которых 11 сбиты и подавлены. В селе Борки повреждено частное домовладение."Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа — повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются посёлок Луговое, а также хутора Ромахово, Деркунский и Погребицкий. Аварийные бригады ведут восстановительные работы", — отмечалось в сводке.В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Шаховка совершены атаки 3 беспилотников. В селе Борисовка повреждены частный дом и забор другого домовладения, в хуторе Шаховка — инфраструктурный объект связи.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, сёла Безымено, Глотово, Головчино, Дроновка, Замостье, Новостроевка-Вторая и Пороз подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 8 беспилотников. В городе Грайвороне повреждён частный дом, в селе Головчино — 4 легковых автомобиля.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 53 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника. Информация о последствиях уточняется.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Гордюшкин подверглись атакам 37 беспилотников, 28 из которых сбиты и подавлены."На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнём", — сообщил Гладков.В селе Новая Таволжанка повреждён частный дом, в селе Графовка — 2 автомобиля, в селе Вознесеновка — корпус сельхозпредприятия, в хуторе Гордюшкин огнём уничтожен легковой автомобиль. Сегодня ночью от детонации FPV-дронов в городе Шебекино на территории предприятия повреждены 2 машины, в селе Вознесеновка — частный дом.Позднее губернатор рассказал о новой атаке ВСУ."В селе Борисовка Волоконовского района дроном ВСУ атакована ГАЗель. Ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бойцы подразделения "Орлан" вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу. Транспортное средство получило повреждения", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 09:10.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса".

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эксклюзив, хроники, украина, россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bild