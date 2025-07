https://ukraina.ru/20250707/ukraina-za-nedelyu-pomosch-ssha-postavili-na-pauzu-a-buduschee-kieva--pod-znak-voprosa-1064760933.html

Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса

Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса - 07.07.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса

Соединенные Штаты приостановили часть своей военной помощи Украине. Западные СМИ предрекают Киеву тяжелые времена

2025-07-07T04:00

2025-07-07T04:00

2025-07-07T04:00

эксклюзив

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

митрополит онуфрий

упц

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Интересы Америки важнее УкраиныНичего не предвещало, но Соединенные Штаты приостановили поставки вооружения Киеву. Об этом стало известно 2 июля от источников американских СМИ.Речь идет еще о той помощи, которая была согласована на излете правления Джо Байдена. Она поступала в рамках двух механизмов: Presidential Drawdown Authority (передача непосредственно из американских арсеналов) и Ukraine Security Assistance Initiative (закупка нового вооружения).Отмечается, что решение касается даже того оружия, которое уже было в регионе и вот-вот готовилось к переправке на территорию Украины. По данным The Wall Street Journal, которыми с изданием поделились собеседники в Белом доме и Конгрессе, в Польше на момент приостановки помощи находились среди прочего "более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем против- 90 ракет воздух-воздух AIM".Американский журналист Том Боуман, который входит в пул Пентагона, в соцсети Х привел полный список задержанного в Польше вооружения: 92 ракеты AIM, 30 ракет Patriot (PAC3 MSE), 8496 155-мм гаубичных снарядов, 142 ракеты AGM-114 Hellfire, 252 ракеты GMLR, 25 ракет Stinger, а также 125 гранатометов AT-4.В американском оборонном ведомстве заявили, что не могут обнародовать список такого вооружения."Я не могу вдаваться в детали относительно того, [поставки] какого оружия были приостановлены, а также того, что мы поставляем, и сроков этих поставок. В конечном счете решение о том, что происходит с этим оружием, принимают президент и министр", - заявил помощник главы ведомства Шон Парнелл.Представительница Белого дома Анна Келли подтвердила СМИ факт приостановки военной помощи Украине."Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место", - заявила она.Похожим образом отреагировал и постпред США при НАТО Мэттью Уитакер."Америка превыше всего", - прокомментировал он, добавив, что США должны убедиться, что у них достаточно оружия для своих нужд.Как передает NBC, команда попридержать военные поставки Украине последовала от министра обороны США Пита Хегсетта спустя несколько недель после того, как им была инициирована проверка арсеналов американский армии.Как заявили телеканалу два сотрудника Минобороны Соединенных Штатов и два работника Конгресса, пауза в поставках продлится до окончания ревизии складов в США.Тему также прокомментировали в Госдепе. Там отметили, что о приостановке всей военной помощи Украине речи не идет."Это не станет фактором, потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились. <...> Есть множество других надежных вариантов и усилий относительно украинской ситуации с оружием", - заявила представитель Государственного департамента Тэмми Брюс.Тем не менее канал CBS сообщил, что приоритета в получении американской военной помощи лишилась на только Украина, но и другие страны.Лесть - как способ вернуть помощьПервым с комментарием по поводу этой новости с украинской стороны выступил глава Офиса президента Андрей Ермак."Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация", - написал он у себя в телеграм-канале.Далее выступил Владимир Зеленский."Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО", - заявил он в своем обращении 2 июля.В МИД Украины был вызван временный поверенный в делах США на Украине Джон Гинкел. Замглавы украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок ранее выделенного вооружения, с особым акцентом на усиление ПВО Украины.Украинская сторона отметила, что любые задержки или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь усугубляют конфликт, а не прокладывают путь к миру.У Москвы другое мнение. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется киевскому режиму, тем быстрее окончится специальная военная операция.Украинские чиновники рассказали The Economist, что были прекращены все поставки американского оружия. В статье также приводится мнение этих чиновников, которые считают, что несмотря на анонсированный временный характер этой меры, администрация Дональда Трампа намеренно хочет таким образом «выжать политические уступки из Киева".Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Киеву не обойтись без помощи США.По мнению немецкого Bild, того, что у ВСУ есть на руках, хватит чтобы продолжать войну до конца лета.Газета The Washington Post констатирует, что в российско-украинском конфликте наступил переломный этап."Украина, потрепанная и истощенная, сталкивается с критической нехваткой оружия и солдат. Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах", - говорится в материале.Подчеркивается, что решение США именно в такой момент, когда Россия "находится на марше", может иметь для Украины "разрушительные и необратимые последствия".Издание скептически смотрит на возможности Европы заместить американскую военную помощь."Они в значительной степени полагаются на Соединенные Штаты в своих военных закупках, а разрозненная оборонная промышленность Европы не создана для устойчивого производства на высоком уровне", - признает The Washington Post.Ближе к концу недели ясности по поводу американской военной помощи для Украины не прибавилось. Трамп провел телефонные разговоры сначала с Владимиром Путиным, а затем и с Зеленским."Мы им (Украине - ред.) помогаем и будем продолжать помогать. Это довольно тяжелая ситуация. Посмотрим, что будет дальше", - прокомментировал президент США.Зеленский же назвал свой разговор с Трампом "лучшим"."Наверное, это был самый лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, Я благодарен за готовность помогать. Именно "Пэтриоты" - ключ для защиты от баллистики", - написал у себя в соцсетях Зеленский.Издание El Pais обратило внимание на льстивый тон, с которым Зеленский в последнее время обращается к лидеру США."Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США", - сказано в материале.Журналисты отметили, что волна восхваления в адрес Трампа со стороны Зеленского начинается именно в тот момент, когда помощь от Соединенных Штатов оказывается под вопросом.Никто не хочет восстанавливать УкраинуПараллельно с этим еще одну неприятную для Украины новость опубликовал Bloomberg. По их информации, американская корпорация BlackRock прекратила искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины. Называется причина - возросшая неопределенность по поводу будущего Украины.Сообщается, что 10-11 июля на конференции по восстановлении Украины должна была состоятся презентация этого фонда, но проблема в том, что никто не хочет туда вкладываться. Еще в январе в BlackRock заявили, что приостанавливают переговоры с инвесторами. Предполагалось, что финансово в эту структуру ложатся организации, близкие к Германии, Польше и Италии.Ожидалось, что будет собрано порядка 500 млн долларов от стран и прочих грантодателей, еще 2 млрд планировали получить от частников. Инициаторы фонда планировали создать объединение инвесторов, акционерный капитал и выделить на проекты по восстановлению Украины не менее 15 млрд долларов.Тот же Bloomberg утверждает, что вместо BlackRock свой фонд для этих же целей хочет создать президент Франции Эммануэль Макрон. Пока все находится на стадии обсуждения, однако, подчеркивает агентство, в Париже многие сомневаются в том, что смогут потянуть эту затею без помощи американцев.Новый шаг против УПЦУкраинские власти продолжают свои атаки на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата.На прошлой неделе глава этой церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Орест Березовский) был лишен украинского гражданства.Соответствующий указ был подписан Зеленским. Причиной было названо то, что у Онуфрия есть российский паспорт.Впервые информация о паспорте РФ у предстоятеля УПЦ появилась в 2023 году.Информацию о наличии у Онуфрия еще одного паспорта опровергли в УПЦ."В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это в современном понимании означало гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я отказался от российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", - заявлял сам глава УПЦ два года назад.Согласно Зеленскому, лишение Онуфрия украинского гражданства - "справедливая работа"."Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении разных лиц, связавших себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, работающие против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее – всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения. И готовим новые украинские санкции – будут решения СНБО", - рассказал он в своем обращении.Жестким политическим актом с целью оказать давление на всю многомиллионную паству УПЦ назвал произошедшее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда."Украинская власть продолжает давление на паству, духовенство и архиереев Украинской Православной Церкви — единственной канонической Православной Церкви в стране. Захваты храмов, преследования священнослужителей и мирян, выдворения, аресты и уголовные дела против архиереев — теперь к этому перечню добавилось еще и лишение гражданства Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия", - прокомментировал он.Как заявили в УПЦ, глава церкви будет оспаривать решение Зеленского в суде.Стоит отметить, что показательно "патриотический" лексикон Онуфрия, его осуждение "российской агрессии" и попытки умилостивить режим Зеленского не принесли ему желаемого результата. Точнее результат есть, но он прямо противоположный тому, какой хотел глава УПЦ.

https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html

https://ukraina.ru/20250607/izvraschentsy-protiv-pravoslaviya-ukraina-podcherkivaet-satanizm-provalnoy-politiki-1063741194.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, митрополит онуфрий, упц, нато, сво