https://ukraina.ru/20250704/natsionalnye-diaspory-v-rf-blago-ili-zlo-1064618603.html

Национальные диаспоры в РФ: благо или зло?

Национальные диаспоры в РФ: благо или зло? - 04.07.2025 Украина.ру

Национальные диаспоры в РФ: благо или зло?

Обострение отношений между Россией и Азербайджана вновь заострило тему многочисленных этнических диаспор, которые существуют на территории нашей страны. Звучат полярные призывы – запретить, либо же оставить в покое. При этом многим не понятно, что это за структуры и какова их роль. Издание Украина.ру приводит главное, что нужно знать об этой теме

2025-07-04T04:30

2025-07-04T04:30

2025-07-04T04:30

эксклюзив

россия

азербайджан

армения

украина

диаспора

узбекистан

рашид исмаилов

владимир путин

гейдар алиев (политик)

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АзербайджанНовая волна негатива в отношениях России и Азербайджана началась после задержания в Екатеринбурге нескольких десятков членов этнической ОПГ, как ее назвали в правоохранительных органах, в которой состояли этнические азербайджанцы.На сайте правительства Свердловской области по материалам всероссийской переписи населения 2020 года говорится, что в регионе проживают чуть более 10,2 тыс. азербайджанцев, что составляет 0,24% от общего количества населения области.Лидером уральских азербайджанцев называют Шахина Шихлински. Он проходит свидетелем по резонансному екатеринбургскому делу, из-за которого и начался весь сыр-бор между Москвой и Баку. На днях "Гелендваген", в котором передвигался глава диаспоры и его сын был остановлен спецназом, Шихлински задержали, но после допроса отпустили.Уральское издание Ura.ru сообщает, что Шихлински является совладельцем торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге. В "нулевые" он пытался построить в столице Урала 18-этажный "Дом Азербайджана" под офисы, гостиницы и проч., однако стройку отменили."Большая часть из общего числа проживающих в РФ наших соотечественников занимается предпринимательской деятельностью. В Свердловской области самая сильная азербайджанская диаспора на всей территории России", - заявлял он два года назад.На Урал Шихлински попал в 1986 году, когда начал работу в тресте "Свердловскгражданстрой", где возглавлял комсомольскую ячейку. В середине 1990-х окончил Уральскую юридическую академию. Главный азербайджанец Урала играет заметную роль во всероссийских и мировых структурах, объединяющих этнических азербайджанцев.В РФ координирующую роль на этом направлении играл Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК), который был создан в 2001 году при поддержке президентов Владимира Путина и Гейдара Алиева. В 2017 году его ликвидировали по решению суда, так как устав организации не соответствовал требованиям Минюста. В Баку тогда звучали голоса, что закрытие ВАК – якобы происки армянской диаспоры.Вместе с тем, в России среди прочих федеральных национально-культурных автономий есть автономия и азербайджанцев под названием "АзерРос". По российским законам, такую автономию в рамках общественной организации могут создать члены той или иной группы этнических меньшинств с целью сохранения своей самобытности, языка, гармонизации межэтнических отношений и т.д.Если Шихлински – бизнесмен местечкового масштаба, то среди его соотечественников есть те, кто достиг в России гораздо более впечатляющих успехов. Среди них – владелец Crocus Group Аяз Агаларов, миллиардер Фархад Ахмедов, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов и др.Особое место среди активов выходцев из Азербайджана в РФ занимают объекты, принадлежащие бизнес-партнерам Зараху Илиеву и Году Нисанову. Среди них – столичные рынок "Садовод", ТЦ "Европейский" у Киевского вокзала Москвы, "Фуд сити", гостиница "Украина" и т.д.Оба миллиардера – горские евреи, уроженцы "Кавказского Иерусалима", так называли поселок Красная Слобода (ныне Гырмызы Гасаба) в Азербайджане. В молодые годы они приехали в Москву, где стали партнерами другого горского еврея – Тельмана Исмаилова, того самого владельца скандального Черкизовского рынка.Именно "Черкизон" стал тем местом, где первого опыта в бизнесе набирались еще юные Илиев и Нисанов. Им он пригодится позднее, когда закрытый за многочисленные нарушения рынок в Черкизово фактически перебрался на "Садовод".Вместе с торговцами на юго-восток Москвы переехала и репутация этой торговой площадки – на рынке регулярно случаются рейды в поисках нелегалов, контрабанды, известны случаи торговли наркотиками, оружием, незаконных криптоопераций и т.д.Вообще, разговор о диаспорах невозможен без упоминания организованных преступных группировок, которые сколачиваются выходцами из одной страны, а подчас и определенного региона или города. Разумеется, между диаспорой и ОПГ нельзя ставить знак равенства, однако зачастую случается так, что два этих понятия сращиваются воедино.Наличие такие группировок не отрицают в МВД, и история в Екатеринбурге говорит сама за себя, однако какой-то официальной статистики в открытом доступе нет.Тем не менее известно, что азербайджанцы в криминальных войнах на постсоветском пространстве играют не последнюю роль. В СМИ периодически попадают истории тех или иных разборок. Так, авторитета из Азербайджана Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский) называли заказчиком убийства в 2013 году в Москве другого авторитета – Аслана Усояна (Дед Хасан).Противником Ленкоранского был еще один азербайджанец – Надир Салифов (Лото Гули), с ним они делили контроль над российскими рынками. Известно о перестрелке представителей двух группировок в одном из кафе Москвы, в результате чего погиб один человек.УкраинаУкраинцев в России живет гораздо больше, чем тех же азербайджанцев. По последней переписи населения, такую этническую принадлежность указали более 884 тыс. жителей РФ. Понятно, что далеко не всех из них можно причислить к диаспоре, то есть организованной группе, продвигающей права своих земляков.Украинские организации в России имели проблемы и до 2014 года. В 2010-м в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски по уголовным делам, связанных с экстремизмом. В 2017 году директора библиотеки Наталью Шарину приговорили к 4 годам лишения свободы условно, а саму библиотеку окончательно закрыли год спустя.В 2010 году была также ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, через два года судом было закрыто "Объединение украинцев России". На базе последней было создано и числится в официальном реестре по сей день Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России".В сентябре 2022 года издание Украина.ру взяло интервью у одного из членов украинской диаспоры в Москве с конца 1980-х гг.По его словам, украинцы в российской столице раньше имели свою воскресную школу и даже класс с украинским этно-культурным компонентом в общеобразовательной школе.В 1998 году на Арбате был открыт Культурный центр Украины, который в 2010 году получил статус национального и организационно подчинялся администрации президента Украины. Закрыт в 2022 году после денонсации договора о культурных центрах двух стран."Многие, члены диаспоры, являлись и являются настоящими патриотами Украины, желающие своей Родине счастья, добра и процветания", - рассказывал собеседник издания.По его словам, какого-то негатива в России по отношению к украинцам нет.Особенность украинской диаспоры еще и в том, что многие ее видные представители по историческим меркам еще совсем недавно занимали ведущие посты в украинском государстве. Переехав в Россию часть из них сохранила свое влияние и даже преумножила его, как Андрей Деркач, который в 2023 году еще числился депутатом Верховной Рады, а в 2024-м уже стал членом Совета Федерации РФ от Астраханской области.АрменияОсобенность армянской диаспоры в РФ – это ее компактное проживание в трех южных регионах: Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае, там проживает порядка половины от всех российских армян. Крупные общины есть также в Москве, Санкт-Петербурге, городах Поволжья и т.д.Армяне появились на территории современной России столь давно, что за это время сформировали уникальные субэтнические группы (крымско-донские, черкесогаи, амшенцы и карабахцы). Союз армян России оценивает численность своей диаспоры в РФ в 2,5 млн человек, хотя по переписи населения РФ 2020-2021 гг. их число не превышает 946 тыс. человек.Многие известные российские бизнесмены и деятели культуры являются этническими армянами: основатель сети магазинов "Магнит" Сергей Галицкий, режиссер Карен Шахназаров, артисты Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Авраам Русо и др.Сильны позиции в России и у армянского бизнеса. Самым состоятельным армянином в РФ считается владелец группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян (44-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием в 3,2 млрд долларов). Занимается строительством и недвижимостью, владеет 16 торгово-развлекательными центрами в России и Армении, в том числе московскими "Райкин Плаза" и "Ереван Плаза".Еще с конца 1980-х гг. армяне стали объединяться в преступные группировки по национальному признаку. Этому способствовала массовая миграция армянского населения, связанная с карабахской войной, спитакским землетрясением и т.д., среди таких мигрантов нередко оказывались лица с криминальным прошлым или опытом боевых действий, которые решили применить свои навыки и на новом месте.В последнее время об армянских ОПГ ничего не слышно, хотя силовые эксцессы еще случаются, например, на почве противоречий с азербайджанцами. В 2020 году, когда происходили бои в Нагорном Карабахе, азербайджанские владельцы московских рынков выгнали армянских торговцев со своих площадей. Более того, азербайджанцы на этих рынках начали демонстративно уничтожать армянские абрикосы, скопившиеся на складах.Особо напряженная ситуация тогда сложилась на том самом оптовом столичном рынке "Фуд сити", которым владеют уже упоминавшиеся Илиев и Нисанов. Бойцам ОМОНа пришлось даже организовать на рынке дежурство во избежание столкновений.Средняя АзияСвои диаспоры в России имеют и выходцы из среднеазиатских государств: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.Поведение этих диаспор порой вызывает обоснованные вопросы. В 2024 году суд в Москве приговорил к четырем годам тюрьмы президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, который в соцсетях назвал "петухами" участников СВО и заявил, что его задевает термин "русский".Конечно же, есть и обратные примеры – СМИ не раз писали об уроженцах Узбекистана и других республик, которые отправились в составе российской армии в зону спецоперации. Дело в другом, а именно в том, что такие как Баратов не только бросают тень на своих соотечественников, но и ставят вопрос о том, чем на самом деле занимаются такие землячества, кто ими управляет и какие цели они преследуют.Один из самых свежих эпизодов – лишение российского гражданства главы Национально-культурной автономии киргизов Петропавловска-Камчатского "Мекендештер" Нуры Курманбековой. Паспорт РФ она получила в 2020 году, но теперь лишена его, также ей запрещено въезжать в Россию в течение следующих пяти лет.Согласно МВД, она предпринимала действия, "создающие угрозу национальной безопасности" РФ, а также "негативно влияющие на общественно-политическую стабильность" в обществе. Как писал "Царьград", Курманбекова неоднократно выступала на территории Киргизии с критикой в адрес России, заявляя о "притеснении" мигрантов.Еще одно неосторожное высказывание несколько месяцев назад допустил теперь уже бывший глава Узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов.Он рассказал в одном из интервью, что ничто не может заместить узбекскую культуру, напротив, можно говорить об экспансии узбеков, чему свидетельство работа чайхоны "на каждом углу". Он призвал соотечественников к такой экспансии по всему миру и заявил, что они должны стать третьим по численности народом в РФ.Внимание также привлекла его фраза про то, что его бизнес является одним из лидеров по оказанию услуг в сфере миграции."Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы. Проверим все — от того, как попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре", - заявил тогда РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Диаспора и ее лидеры, хоть и говорят от имени всех своих соотечественников, не могут приравниваться ко всему народу и его представителям. Если то или иное этническое объединение вместо заявленных благих целей начинает сращиваться с криминалом, нелегальным бизнесом, экстремизмом, то этому должен быть положен конец.ВыводыКак видно из этого обзора, национальные диаспоры из бывших советских республик довольно свободно образуются на территории России. Их поддерживает власть, законодательство, правоохранители. Но только в том случае, если их деятельность направлена в интересах России. И будем честны, во многих случаях, эти диаспоры приносят России много пользы. Выходцы из Средней Азии, например, активно участвуют в строительном деле, коммунальном хозяйстве, бизнес может развиваться и платить налоги, никто не препятствует им открывать рестораны, кафе, пункты по продаже шаурмы и т.д. Сейчас уже трудно представить себе облик Москвы без украинской кухни, грузинских хинкален или узбекской чайхоны.Всё это так - делай свое дело честно, плати налоги и зарабатывай деньги - будь ты азербайджанец, армянин, представитель среднеазиатских республик или уроженец Грузии. Особенность России со времен Петра Первого и до наших дней в том, что она никогда не была метрополией для своих так называемых окраин, как и в СССР, так и сейчас люди труда и честного бизнеса имеют равные права с титульной нацией.Но беда в том, что некоторые, так скажем, склонные к криминалу личности, попадая в руководство национальных структур, начинают "терять берега". Считают, что не им Россия, как многонациональное государство дала возможность развиваться и зарабатывать на хлеб с маслом, а они якобы являются сами мотором ее развития, хотя их вклад в экономику, культуру и социальное развитие нашей страны бесконечно мал на фоне огромной, самой большой в мире страны. Да, России, ставшей на путь промышленного развития, нужны прежде всего рабочие руки - некоторые исследователи и экономисты говорят о 25 миллионах вакантных рабочих мест, на которые Россия готова принимать тех, кто не может из-за перенаселенности заработать себе и своей семье на их родине. Приезжайте, зарабатывайте, но уважайте наши законы и традиции.Увы, не всегда это получается именно так. В той же азербайджанской диаспоре война развернулась не между разными национальными группами, а внутри самой диаспоры, между людьми, которые получили российское гражданство, но начали уничтожать друг друга. Уничтожать не просто своих одноплеменников, а, подчеркнем, граждан России, ставшими такими по праву и на законных основаниях. Поэтому и спрос с них - как с людей, нарушивших не "законы гор" или "законы степей", а как с тех, кто нарушил российское законодательство.Попытка вмешаться в это руководителей тех стран, из которых они приехали в Россию "на заработки", выглядит совершенно нелепо. Нарушившие российский закон должны отвечать по российскому уголовному праву. И тут не может быть разночтений. Никто в России не преследует диаспорян по национальному признаку, их призывают к ответу как по российскому закону, даже если они не получили гражданства, а всего лишь приехали к нам в гости на заработки.Вместе с тем, для России - привлечение на работу, в бизнес или культуру представителей бывших советских республик - большая политика. Пусть это и не проявляется явно, на пространстве бывшего Советского Союза, а еще ранее Российской империи Россия была, есть и будет доминантой для всех своих соседей. Это - не имперскость, а исторический и геополитический факт. Не нужно забывать и то, что Россия наделила бывшие советские республики частью своих исконных территорий - например, Украину и Казахстан и потому вправе надеется на встречное движение - в виде уважения к ее законам, власти, истории и прежде всего народу. Не понявшие или не принявшие это будут сильно разочарованы, когда с ними может произойти то, что в России называется "Специальная военная операция".О происходящем в российско-азербайджанских отношениях - в материале издания Украина.ру Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ.

https://ukraina.ru/20220907/1038514489.html

https://ukraina.ru/20241206/1059453945.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, азербайджан, армения, украина, диаспора, узбекистан, рашид исмаилов, владимир путин, гейдар алиев (политик), украина.ру, опг, мвд, москва