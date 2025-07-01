https://ukraina.ru/20250701/aleksandr-dyukov-vlasti-azerbaydzhana-vstali-na-zaschitu-chlenov-opg-no-u-rossii-est-zakonnyy-otvet-1064530664.html

Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ

Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ - 01.07.2025 Украина.ру

Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ

Азербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.

2025-07-01T19:30

2025-07-01T19:30

2025-07-01T19:30

интервью

баку

россия

азербайджан

владимир вятрович

адольф гитлер

фсб

опг

институт национальной памяти

александр чумаченко

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.В МИД РФ послу Азербайджана выразили протест из-за недружественных действий Баку и вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения российских журналистов Sputnik Азербайджан.Силовая акция в отношении российского СМИ стала реакцией официального Баку на задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, подозреваемых в организации заказных убийств.- Александр Решидеович, кроме ареста российских журналистов, на азербайджанском телевидении заговорили о тяжелом имперском наследии и якобы имевшемся национальном угнетении азербайджанцев в Российской империи. Почему реакция Баку на арест выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге была такой бурной?- На протяжении долгого времени азербайджанские власти демонстративно раздувают любые скандалы, которые связаны с Россией и занимают предельно жёсткую позицию. Мы видели реакцию Баку на сбитие азербайджанского лайнера, которое стало результатом ряда ударов украинских дронов по территории России и было непреднамеренным.Перед нами свидетельство того, что азербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.Что же касается конкретного случая в Екатеринбурге, то я хочу обратить внимание на следующее. Азербайджанские власти вторглись в офис российского СМИ Sputnik и арестовали журналистов, назвав их сотрудниками ФСБ, работавшими под прикрытием. Сделано это было в ответ на гибель двух представителей азербайджанской организованной преступной группировки в Екатеринбурге.В международных отношениях существует принцип зеркальности. Если азербайджанские власти обвиняют журналистов в том, что они якобы сотрудники ФСБ, и делают это в ответ на задержания в Екатеринбурге, то это говорит, что к представителям азербайджанской ОПГ они относятся как к своим разведчикам или сотрудникам службы государственной безопасности. И защищаются они азербайджанскими властями как свои, независимо от того, что члены этих ОПГ имеют российское гражданство.Дело в том, что азербайджанские диаспоры находятся под контролем Азербайджана и используются им в своих целях, причем не только экономических, но и политических. Признаки иноагентов, вплоть до контролируемости зарубежным государством, применимы к азербайджанской диаспоре. На эту проблему нужно искать ответ. К счастью, у нас существует законодательство об иноагентах, и применение его в этом случае будет, на мой взгляд, абсолютно верным.- Некоторые аналитики находят еще так называемый нефтяной след в этой истории. Дело в том, что наши ВКС окончательно уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, куда Баку поставлял более миллиона тонн нефти в год. Возможно ли, что азербайджанские власти были раздражены этим обстоятельством?- Мы не знаем, сколько Баку действительно потерял в результате ударов по украинскому НПЗ, но факт, важный и до поры до времени игнорируемый у нас на официальном уровне, заключается в том, что Азербайджан весьма активно сотрудничает с киевским режимом. И это сотрудничество носит не только экономический характер, но и военный.- Вскрылась правда о происхождении главы МI6 Блейз Метревели. Оказалось, что ее дедушка гитлеровский пособник. Корни среди нацистов имеют и политики Германии. Это устойчивый тренд для европейской элиты?- В случае с госпожой Метревели все понятно. И дело не в случайности. У нее было два деда. Один из них родной, Константин Добровольский, нацистский преступник, участвовавший в уничтожении евреев. И приемный, Давид Метревели, который сотрудничал с германским абвером и преподавал в разведшколе для кавказцев.Ее приемный дед после войны оказался в Британии и неожиданно там процвел. Единственный сценарий успеха господина Метревели в Великобритании, который можно себе представить, — это сотрудничество с британскими спецслужбами в борьбе против Советского Союза как специалист этим занимавшийся и имевший опыт.Поэтому замечательная карьера госпожи Метревели в MI6 обусловлена еще и семейным бэкграундом в этой системе, начиная с ее дедушки. Поэтому когда западные спецслужбы после Второй мировой войны вербовали специалистов для борьбы с СССР, то участие в гитлеровских разведывательных и карательных органах было не минусом, а плюсом. Потому что они обладали навыками, пониманием ситуации и сохранившуюся агентуру на территории СССР.Поэтому спецслужбы США всегда использовали нацистских пособников. А их потомки потом занимали в профильных западных ведомствах, разведывательных и дипломатических, неплохие посты. Как было с госпожой Чумаченко, женой Ющенко. Как это произошло и с канадским политиком Христей Фриланд, чей дедушка редактировал коллаборационистскую газету "Краковские вести".- Недавно и новый руководитель Украинского института национальной памяти Алферов открыто признался в симпатиях в симпатиях к Адольфу Гитлеру, сравнивая его с Владимиром Путиным. Лидера Третьего рейха он считает воспитанником европейской культуры…- Господин Алферов является членом неонацистской организации "Азов"*. Во главе Института национальной памяти уже стоял господин Вятрович, любитель бандеровцев и дивизии СС-Галичина. Но чтобы во главе государственного учреждения был поставлен неонацист, такое происходит впервые. На этом фоне меркнет даже назначение Вятровича. Любые заявление нового директора Института национальной памяти можно оценивать только понимая его бэкграунд. Понятно, что Гитлер ему симпатичнее, чем Путин. Я думаю, что Гитлер ему симпатичнее и чем Зеленский.*организация запрещена в РФПодробнее о кризисе в российско-азербайджанских отношениях Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет

https://ukraina.ru/20250629/chto-proizoshlo-v-otnosheniyakh-s-azerbaydzhanom-obyasnyayut-eksperty-1064441600.html

https://ukraina.ru/20250630/evro-rossiyskaya-voyna-1064491194.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, баку, россия, азербайджан, владимир вятрович, адольф гитлер, фсб, опг, институт национальной памяти, александр чумаченко