Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ - 01.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250701/aleksandr-dyukov-vlasti-azerbaydzhana-vstali-na-zaschitu-chlenov-opg-no-u-rossii-est-zakonnyy-otvet-1064530664.html
Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ
Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ - 01.07.2025 Украина.ру
Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ
Азербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.
2025-07-01T19:30
2025-07-01T19:30
интервью
баку
россия
азербайджан
владимир вятрович
адольф гитлер
фсб
опг
институт национальной памяти
александр чумаченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778169_92:32:832:448_1920x0_80_0_0_f173e88d4433b94a46e940565e8b3d61.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.В МИД РФ послу Азербайджана выразили протест из-за недружественных действий Баку и вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения российских журналистов Sputnik Азербайджан.Силовая акция в отношении российского СМИ стала реакцией официального Баку на задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, подозреваемых в организации заказных убийств.- Александр Решидеович, кроме ареста российских журналистов, на азербайджанском телевидении заговорили о тяжелом имперском наследии и якобы имевшемся национальном угнетении азербайджанцев в Российской империи. Почему реакция Баку на арест выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге была такой бурной?- На протяжении долгого времени азербайджанские власти демонстративно раздувают любые скандалы, которые связаны с Россией и занимают предельно жёсткую позицию. Мы видели реакцию Баку на сбитие азербайджанского лайнера, которое стало результатом ряда ударов украинских дронов по территории России и было непреднамеренным.Перед нами свидетельство того, что азербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.Что же касается конкретного случая в Екатеринбурге, то я хочу обратить внимание на следующее. Азербайджанские власти вторглись в офис российского СМИ Sputnik и арестовали журналистов, назвав их сотрудниками ФСБ, работавшими под прикрытием. Сделано это было в ответ на гибель двух представителей азербайджанской организованной преступной группировки в Екатеринбурге.В международных отношениях существует принцип зеркальности. Если азербайджанские власти обвиняют журналистов в том, что они якобы сотрудники ФСБ, и делают это в ответ на задержания в Екатеринбурге, то это говорит, что к представителям азербайджанской ОПГ они относятся как к своим разведчикам или сотрудникам службы государственной безопасности. И защищаются они азербайджанскими властями как свои, независимо от того, что члены этих ОПГ имеют российское гражданство.Дело в том, что азербайджанские диаспоры находятся под контролем Азербайджана и используются им в своих целях, причем не только экономических, но и политических. Признаки иноагентов, вплоть до контролируемости зарубежным государством, применимы к азербайджанской диаспоре. На эту проблему нужно искать ответ. К счастью, у нас существует законодательство об иноагентах, и применение его в этом случае будет, на мой взгляд, абсолютно верным.- Некоторые аналитики находят еще так называемый нефтяной след в этой истории. Дело в том, что наши ВКС окончательно уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, куда Баку поставлял более миллиона тонн нефти в год. Возможно ли, что азербайджанские власти были раздражены этим обстоятельством?- Мы не знаем, сколько Баку действительно потерял в результате ударов по украинскому НПЗ, но факт, важный и до поры до времени игнорируемый у нас на официальном уровне, заключается в том, что Азербайджан весьма активно сотрудничает с киевским режимом. И это сотрудничество носит не только экономический характер, но и военный.- Вскрылась правда о происхождении главы МI6 Блейз Метревели. Оказалось, что ее дедушка гитлеровский пособник. Корни среди нацистов имеют и политики Германии. Это устойчивый тренд для европейской элиты?- В случае с госпожой Метревели все понятно. И дело не в случайности. У нее было два деда. Один из них родной, Константин Добровольский, нацистский преступник, участвовавший в уничтожении евреев. И приемный, Давид Метревели, который сотрудничал с германским абвером и преподавал в разведшколе для кавказцев.Ее приемный дед после войны оказался в Британии и неожиданно там процвел. Единственный сценарий успеха господина Метревели в Великобритании, который можно себе представить, — это сотрудничество с британскими спецслужбами в борьбе против Советского Союза как специалист этим занимавшийся и имевший опыт.Поэтому замечательная карьера госпожи Метревели в MI6 обусловлена еще и семейным бэкграундом в этой системе, начиная с ее дедушки. Поэтому когда западные спецслужбы после Второй мировой войны вербовали специалистов для борьбы с СССР, то участие в гитлеровских разведывательных и карательных органах было не минусом, а плюсом. Потому что они обладали навыками, пониманием ситуации и сохранившуюся агентуру на территории СССР.Поэтому спецслужбы США всегда использовали нацистских пособников. А их потомки потом занимали в профильных западных ведомствах, разведывательных и дипломатических, неплохие посты. Как было с госпожой Чумаченко, женой Ющенко. Как это произошло и с канадским политиком Христей Фриланд, чей дедушка редактировал коллаборационистскую газету "Краковские вести".- Недавно и новый руководитель Украинского института национальной памяти Алферов открыто признался в симпатиях в симпатиях к Адольфу Гитлеру, сравнивая его с Владимиром Путиным. Лидера Третьего рейха он считает воспитанником европейской культуры…- Господин Алферов является членом неонацистской организации "Азов"*. Во главе Института национальной памяти уже стоял господин Вятрович, любитель бандеровцев и дивизии СС-Галичина. Но чтобы во главе государственного учреждения был поставлен неонацист, такое происходит впервые. На этом фоне меркнет даже назначение Вятровича. Любые заявление нового директора Института национальной памяти можно оценивать только понимая его бэкграунд. Понятно, что Гитлер ему симпатичнее, чем Путин. Я думаю, что Гитлер ему симпатичнее и чем Зеленский.*организация запрещена в РФПодробнее о кризисе в российско-азербайджанских отношениях Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет
https://ukraina.ru/20250629/chto-proizoshlo-v-otnosheniyakh-s-azerbaydzhanom-obyasnyayut-eksperty-1064441600.html
https://ukraina.ru/20250630/evro-rossiyskaya-voyna-1064491194.html
баку
россия
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778169_141:0:776:476_1920x0_80_0_0_02e55c6cd69f07d28e86dd83dd6b4f81.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, баку, россия, азербайджан, владимир вятрович, адольф гитлер, фсб, опг, институт национальной памяти, александр чумаченко
Интервью, Баку, Россия, Азербайджан, Владимир Вятрович, Адольф Гитлер, ФСБ, ОПГ, Институт национальной памяти, Александр Чумаченко

Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ

19:30 01.07.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дюков интервью
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Азербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
В МИД РФ послу Азербайджана выразили протест из-за недружественных действий Баку и вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения российских журналистов Sputnik Азербайджан.
Силовая акция в отношении российского СМИ стала реакцией официального Баку на задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, подозреваемых в организации заказных убийств.
- Александр Решидеович, кроме ареста российских журналистов, на азербайджанском телевидении заговорили о тяжелом имперском наследии и якобы имевшемся национальном угнетении азербайджанцев в Российской империи. Почему реакция Баку на арест выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге была такой бурной?
- На протяжении долгого времени азербайджанские власти демонстративно раздувают любые скандалы, которые связаны с Россией и занимают предельно жёсткую позицию. Мы видели реакцию Баку на сбитие азербайджанского лайнера, которое стало результатом ряда ударов украинских дронов по территории России и было непреднамеренным.
Перед нами свидетельство того, что азербайджанские власти вполне осознанно переформатируют свое отношение к России. Пока у нас еще существует мифология о том, что Азербайджан остается нашим стратегическим союзником, но вектор развития абсолютно понятен любому непредвзятому наблюдателю.
Что же касается конкретного случая в Екатеринбурге, то я хочу обратить внимание на следующее. Азербайджанские власти вторглись в офис российского СМИ Sputnik и арестовали журналистов, назвав их сотрудниками ФСБ, работавшими под прикрытием. Сделано это было в ответ на гибель двух представителей азербайджанской организованной преступной группировки в Екатеринбурге.
В международных отношениях существует принцип зеркальности. Если азербайджанские власти обвиняют журналистов в том, что они якобы сотрудники ФСБ, и делают это в ответ на задержания в Екатеринбурге, то это говорит, что к представителям азербайджанской ОПГ они относятся как к своим разведчикам или сотрудникам службы государственной безопасности. И защищаются они азербайджанскими властями как свои, независимо от того, что члены этих ОПГ имеют российское гражданство.
29 июня, 19:58
Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют экспертыНовый виток обострения двухсторонних отношений России с Азербайджаном набирает обороты. После ареста ОПГ в Екатеринбурге последовала необоснованная реакция официального Баку: парламентская делегация Азербайджана, министерство культуры Азербайджана объявило о полной отмене всех российских культурных событий на своей территории.
Дело в том, что азербайджанские диаспоры находятся под контролем Азербайджана и используются им в своих целях, причем не только экономических, но и политических. Признаки иноагентов, вплоть до контролируемости зарубежным государством, применимы к азербайджанской диаспоре. На эту проблему нужно искать ответ. К счастью, у нас существует законодательство об иноагентах, и применение его в этом случае будет, на мой взгляд, абсолютно верным.
- Некоторые аналитики находят еще так называемый нефтяной след в этой истории. Дело в том, что наши ВКС окончательно уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, куда Баку поставлял более миллиона тонн нефти в год. Возможно ли, что азербайджанские власти были раздражены этим обстоятельством?
- Мы не знаем, сколько Баку действительно потерял в результате ударов по украинскому НПЗ, но факт, важный и до поры до времени игнорируемый у нас на официальном уровне, заключается в том, что Азербайджан весьма активно сотрудничает с киевским режимом. И это сотрудничество носит не только экономический характер, но и военный.
- Вскрылась правда о происхождении главы МI6 Блейз Метревели. Оказалось, что ее дедушка гитлеровский пособник. Корни среди нацистов имеют и политики Германии. Это устойчивый тренд для европейской элиты?
- В случае с госпожой Метревели все понятно. И дело не в случайности. У нее было два деда. Один из них родной, Константин Добровольский, нацистский преступник, участвовавший в уничтожении евреев. И приемный, Давид Метревели, который сотрудничал с германским абвером и преподавал в разведшколе для кавказцев.
Ее приемный дед после войны оказался в Британии и неожиданно там процвел. Единственный сценарий успеха господина Метревели в Великобритании, который можно себе представить, — это сотрудничество с британскими спецслужбами в борьбе против Советского Союза как специалист этим занимавшийся и имевший опыт.
Поэтому замечательная карьера госпожи Метревели в MI6 обусловлена еще и семейным бэкграундом в этой системе, начиная с ее дедушки. Поэтому когда западные спецслужбы после Второй мировой войны вербовали специалистов для борьбы с СССР, то участие в гитлеровских разведывательных и карательных органах было не минусом, а плюсом. Потому что они обладали навыками, пониманием ситуации и сохранившуюся агентуру на территории СССР.
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Вчера, 20:36
Евро-российская войнаНаше общество совершенно несерьёзно относится к военным приготовлениям Европы против нас.
Поэтому спецслужбы США всегда использовали нацистских пособников. А их потомки потом занимали в профильных западных ведомствах, разведывательных и дипломатических, неплохие посты. Как было с госпожой Чумаченко, женой Ющенко. Как это произошло и с канадским политиком Христей Фриланд, чей дедушка редактировал коллаборационистскую газету "Краковские вести".
- Недавно и новый руководитель Украинского института национальной памяти Алферов открыто признался в симпатиях в симпатиях к Адольфу Гитлеру, сравнивая его с Владимиром Путиным. Лидера Третьего рейха он считает воспитанником европейской культуры…
- Господин Алферов является членом неонацистской организации "Азов"*. Во главе Института национальной памяти уже стоял господин Вятрович, любитель бандеровцев и дивизии СС-Галичина. Но чтобы во главе государственного учреждения был поставлен неонацист, такое происходит впервые. На этом фоне меркнет даже назначение Вятровича. Любые заявление нового директора Института национальной памяти можно оценивать только понимая его бэкграунд. Понятно, что Гитлер ему симпатичнее, чем Путин. Я думаю, что Гитлер ему симпатичнее и чем Зеленский.
*организация запрещена в РФ
Подробнее о кризисе в российско-азербайджанских отношениях Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюБакуРоссияАзербайджанВладимир ВятровичАдольф ГитлерФСБОПГИнститут национальной памятиАлександр Чумаченко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Президенты России и Франции провели переговоры
19:40На Украине распространяются сообщения о якобы нанесении удара по ДК в Гуляйполе Запорожской области
19:30Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ
19:27В Белгородской области задержан украинец, скрывший сведения о террористе
19:16"Универсальный язык человечества". Учреждена Литературная премия БРИКС
19:01Верка Сердючка и её странные метаморфозы. Ты прогнулся. но сделал это без уважения!
18:56Минздрав Украины отменил инвалидность у 445 чиновников, "забронированных" от мобилизации
18:46ВС РФ ликвидировали командира 110-й бригады ВСУ
18:42Очередной трофейный "Леопард" отправился в российский тыл: видео
18:31Мерц замахнулся на роль главного военного союзника Украины, но отнюдь не из-за переживаний за её судьбу
18:29Семьям погибших от украинского БПЛА в Удмуртии назначены выплаты
18:19Боевик ВСУ осужден за препятствование эвакуации мирных жителей Курской области
18:13Москва поможет Луганску восстановить дома после атаки БПЛА
18:12Обстановка на Купянском направлении
18:08Украинские нацисты убивают культуру Донецка: ВСУ ударили по культовому зданию столицы Донбасса
18:07Финские партнёры Киева провернули аферу с бронежилетами для ВСУ
18:02Студенты и преподаватели против Запада и президента Вучича. Вся правда о протестах в Сербии
18:02Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск
18:00Армия России наступает в зоне СВО, экс-замминистру обороны РФ вынесли приговор. Итоги 1 июля
17:36Почему Азербайджан выбирает конфликт с Россией и затолкают ли Армению под влияние Турции — Ищенко
Лента новостейМолния