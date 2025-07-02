Главные новости на 11 утра 2 июля - 02.07.2025 Украина.ру
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Главные новости на 11 утра 2 июля
Главные новости на 11 утра 2 июля - 02.07.2025 Украина.ру
Главные новости на 11 утра 2 июля
🟦 Благодаря слаженной работе бойцов ВС РФ из посёлка Двуречная Харьковской области эвакуирован ещё один мирный житель. Военнослужащие передали мужчину из... Украина.ру, 02.07.2025
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новости
иран
харьковская область
киев
дональд трамп
виталий ганчев
пентагон
опг
сизо
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🟦 Благодаря слаженной работе бойцов ВС РФ из посёлка Двуречная Харьковской области эвакуирован ещё один мирный житель. Военнослужащие передали мужчину из Двуречной сотрудникам российской военно-гражданской администрации для доставки на территорию Российской Федерации, сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Также российские военные открыли храм на Харьковском направлении.🟦 Пентагон продолжает предлагать Трампу "надёжные варианты" военной помощи Украине, нацеленные на окончание конфликта. Об этом сообщил руководитель политического отдела ведомства Колби. Заявление было сделано на фоне новостей о том, что Штаты приостановили часть поставок боеприпасов в адрес Киева. Подробнее по теме - Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля.🟦 Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля Шахина Лалаева - шестого фигуранта дела этнической ОПГ. По версии следствия он причастен к убийствам и покушениям в период с 2001 по 2011 год. Днем ранее в СИЗО был отправлен еще один фигурант, с семьей которого связывают конфликт Баку и Москвы.🟦 Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает агентство Tasnim. Документ предполагает, что сотрудникам агентства будет запрещен въезд в Иран до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-ядерщиков Ирана. Чуть раньше Трамп заверил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе и пригрозил ХАМАС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иран, харьковская область, киев, дональд трамп, виталий ганчев, пентагон, опг, сизо
Новости, Иран, Харьковская область, Киев, Дональд Трамп, Виталий Ганчев, Пентагон, ОПГ, СИЗО

Главные новости на 11 утра 2 июля

11:20 02.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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🟦 Благодаря слаженной работе бойцов ВС РФ из посёлка Двуречная Харьковской области эвакуирован ещё один мирный житель. Военнослужащие передали мужчину из Двуречной сотрудникам российской военно-гражданской администрации для доставки на территорию Российской Федерации, сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Также российские военные открыли храм на Харьковском направлении.
🟦 Пентагон продолжает предлагать Трампу "надёжные варианты" военной помощи Украине, нацеленные на окончание конфликта. Об этом сообщил руководитель политического отдела ведомства Колби. Заявление было сделано на фоне новостей о том, что Штаты приостановили часть поставок боеприпасов в адрес Киева. Подробнее по теме - Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля.
🟦 Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля Шахина Лалаева - шестого фигуранта дела этнической ОПГ. По версии следствия он причастен к убийствам и покушениям в период с 2001 по 2011 год. Днем ранее в СИЗО был отправлен еще один фигурант, с семьей которого связывают конфликт Баку и Москвы.
🟦 Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает агентство Tasnim. Документ предполагает, что сотрудникам агентства будет запрещен въезд в Иран до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-ядерщиков Ирана. Чуть раньше Трамп заверил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе и пригрозил ХАМАС.
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НовостиИранХарьковская областьКиевДональд ТрампВиталий ГанчевПентагонОПГСИЗО
 
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