https://ukraina.ru/20250702/evropa-ischet-puti-k-dialogu-a-ssha-priostanavlivayut-postavki-oruzhiya-kievu-glavnoe-na-utro-2-iyulya--1064549331.html

Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля

Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля - 02.07.2025 Украина.ру

Европа ищет пути к диалогу, а США приостанавливают поставки оружия Киеву. Главное на утро 2 июля

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. США приостановили поставки некоторых видов оружия Киеву. Британия и Германия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. ВСУ пытаются всеми силами удержать Сумскую область

2025-07-02T09:00

2025-07-02T09:00

2025-07-02T09:00

эксклюзив

россия

франция

украина

эммануэль макрон

владимир путин

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Что творится в миреНакануне президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон впервые почти за три года провели телефонный разговор. Темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке и на Украине. Оба лидера высказались за дипломатическое урегулирование по Ирану.Путин напомнил, что конфликт на Украине стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что нужно учесть сложившиеся на Земле реалии. Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России напомнил, что возможные договоренности должны быть комплексными и долгосрочными, обязательно предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.В Кремле отметили, что разговор президентов РФ и Франции носил содержательный характер. Елисейский дворец сообщил, что Макрон хочет продолжать контакты с Путиным.Французская газета Le Parisien в свою очередь написала, что Макрон позвонил российскому лидеру, в надежде попытаться вернуть страны ЕС в число участников переговоров по иранской проблеме. "Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим вопросом," — говорится в публикации.В то же время читатели другой французской газеты Le Figaro оставили на сайте издания множество комментариев с критикой в адрес Макрона. По мнению пользователей Сети, французский лидер выглядит, как любитель, "который пытается играть на одном поле с профессионалами". Другие комментаторы заметили, что Франция является участницей в конфликте с Россией и поэтому посредником в переговорах быть не может. "Русские никогда не примут нашу кандидатуру на роль посредников", — выразил уверенность один из читателей.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что разговор президентов России и Франции является признаком выхода европейской дипломатии из комы. Он напомнил, что не Россия прерывала контакты, это сделали "евроястребы".Даже при расхождении мнений сторон диалог необходимо продолжать для достижения целей устойчивого мира, стабильности и общей безопасности, подчеркнул Слуцкий, назвав разговор лидеров двух стран немаловажным шагом на этом пути.По его словам, Владимир Путин еще раз изложил позицию России по украинскому конфликту, "напрямую и последовательно" донес все аргументы до Макрона. Шла речь и о ситуации на Ближнем Востоке. "Крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную", — резюмировал депутат.Между тем телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire и Stinger. Отмечается, что задерживаемое для поставок на Украину оружие включает: десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Кроме того, в список вошли десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракеты класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы, передает РИА Новостисо ссылкой на сообщение.Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место".Накануне газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет к зенитным комплексам и других высокоточных боеприпасов. Такое решение принял заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби.Отмечалось также, что изначально решение о приостановке части поставок военной помощи, обещанной Украине еще администрацией экс-президента Джо Байдена, было принято в начале июня. При этом оно вступило в силу только сейчас.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что приостановка Вашингтоном поставок некоторых видов боеприпасов Киеву поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины.На фоне подобных новостей эксперты все чаще заявляют, что США отказываются от Украины. Так, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что американский лидер Дональд Трамп больше не считает Украину вопросом Вашингтона. По словам Соскина, Трамп, по сути, уже выкинул Владимира Зеленского "куда-то далеко-далеко". Глава киевского режима, как таковой, не является вообще приоритетом американского лидера, отметил аналитик. Это, подчеркнул он, создает катастрофическую ситуацию для Украины, которая оказалась не только без помощи Вашингтона, но и без финансовой и военной поддержки.Ни НАТО, ни оружия, ни денег, заявил Соскин. При этом, добавил эксперт, Зеленский намерен продолжать "бойню" ценой жизни всех украинцев.Тем временем канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что Берлин, несмотря на поставки оружия Киеву, не станет стороной конфликта на Украине. "Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта", — выразил уверенность немецкий политик.Он добавил, что необходимо попытаться сделать все, чтобы прекратить конфликт на Украине. Ранее Мерц признал, что в некоторых слоях населения Германии глубоко укоренился страх перед войной с Россией из-за увеличения военных расходов и курса на конфронтацию с Москвой.Между тем бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, как пишет немецкая газета Die Zeit, заявила, что украинский конфликт необходимо решать дипломатическим путем. По ее словам, без диалога конфликт на Украине точно не закончится."Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так должны пройти через то, что нам готовит будущее", — считает Меркель. Она также положительно оценила то, что западные страны снова общаются с Россией, отметив прошедший разговор Путина и Макрона.В то же время издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Берлин и Лондон готовы подписать масштабное соглашение, которое включает пункт о взаимопомощи в случае внешней угрозы. После 18 раундов консультаций текст проекта документа "близок к завершению". Подписание соглашения может состояться 17 июля.Согласно договору, любая стратегическая угроза одной стране будет рассматриваться как угроза другой. Это позволит Германии заручиться поддержкой европейского государства с ядерным оружием, говорится в публикации. Подписание этого документа свидетельствует о стремлении европейских стран к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности.На Украине тем временем продолжается публичный скандал между Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко*. Последний в беседе с британской The Times обвинил нынешнего главу киевского режима о в авторитаризме. А также призвал его бросить попытки удержать власть, иначе у украинцев лопнет терпение."Вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла", — обратился Порошенко* к Зеленскому. Действия нынешнего киевского режима он охарактеризовал как "ползучий авторитаризм".Экс-президент Украины также указал на несколько критических ошибок Зеленского, которые, по его мнению, сильно повредили не только главе киевского режима, но и всей стране. В пример он привел "катастрофическую" встречу Зеленского с президентом США в феврале, которая закончилась скандалом в Белом доме.Ранее Порошенко раскритиковал решение Киева заключить ресурсную сделку с Вашингтоном. По его мнению, этот договор не отражает "партнерство" двух стран и содержит только односторонние обязательства Украины.Что происходит на фронтеТелеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что командование ВСУ задействовало на Сумском направлении спецподразделение "Артан", которое подчиняется Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. По словам военкоров, о переброске спецназа ГУР в Сумскую область стало известно из публикаций украинских волонтеров. "Неонацисты действуют в составе штурмовых групп из насильно мобилизованных украинцев", — говорится в сообщении.Накануне Генштаб ВСУ впервые признал потерю части территории в Сумской области. Так, на опубликованной карте приграничная зона с целым рядом населенных пунктов отмечена как неподконтрольная Киеву.Российские военкоры при этом отмечают, что российские подразделения расширили буферную зону на новом участке Сумской области — в районе села Искрисковщина. Именно из этого района ВСУ ранее пытались прорваться через границу по направлению к населенному пункту Теткино Курской области.Между тем российские СМИ со ссылкой на силовые структуры РФ написали, что солдаты ВСУ связываются с военными ВС РФ, чтобы добровольно сдаться в плен на Сумском направлении. Отмечается, что для этого сами украинские военнослужащие или их родные отправляют обращения в бот обратной связи "Сохрани себе жизнь".В основном бойцы ВСУ предпочитают спрятаться в подвалах и ждать бойцов "Севера", так как понимают, что при попытке самостоятельно перебежать на сторону ВС РФ их убьют свои же сбросами с коптеров или FPV-дронами, пояснили силовики.Также известны случаи, когда украинские военные звонили родственникам и рассказывали, что они смогли выбраться к своим после ожесточенного боя, а фактически отступить с занимаемых позиций. После этого они внезапно попадали в списки пропавших без вести.Телеграм-канал Condottierо в свою очередь написал, что село Юнаковка в Сумской области превратится в очередное кладбище бригад и техники ВСУ. Отмечается, что украинская армия стремительно теряют инициативу на фронте.Связанно это, говорится в публикации, с переоцененными возможностями вновь созданных корпусов и бригад, укомплектованных мобилизованными и старой техникой, а также с дефицитом боеприпасов. ВСУ пытаются затыкать оперативным резервом второго и третьего эшелона горящие провалы.Ярким примером является село Юнаковка в Сумской области, куда главком ВСУ Александр Сырский бросил снятые с Запорожья и Днепра бригады, не завершив их доукомплектование. "В результате Юнаковка превратится в очередное кладбище украинских бригад и техники", — говорится в публикации.Накануне сообщалось, что в 20-х числах июня рота украинских солдат практически в полном составе была уничтожена в Юнаковке. Речь идет об одном из подразделений 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.Тем временем в населенном пункте Липцы Харьковской области ВС РФ уничтожили офицеров медийной 31-й бригады "Хартия" — подразделения Нацгвардии Украины. Об этом написали российские СМИ со ссылкой на силовые структуры РФ. Отмечается, что в этом районе силы украинской Нацгвардии понесли существенные потери. Офицеров "Хартии" ликвидировали бойцы группировки войск "Север".Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов посоветовал Киеву назвать два переданных ему минных тральщика "Одесса" и "Николаев". По его словам, на Украине давно сложилась традиция называть свои корабли в честь городов, которые впоследствии становились частью России.Общественник отметил, что эти два русских, исторически и по духу, города на побережье Черного моря со временем обязательно вернутся на свою родину — в Россию. Ранее минобороны Нидерландов объявило, что совместно с Бельгией передало Украине два минных тральщика, которые были названы "Мелитополь" и "Геническ".Подробнее о других новостях к сегодняшнему утру — в обзоре Главные новости за ночь 2 июля.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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https://ukraina.ru/20250701/razgrom-pod-sumami-vsu-teryayut-pozitsii-parizh-obsuzhdaet-voynu-glavnoe-na-utro-1-iyulya--1064501018.html

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