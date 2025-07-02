https://ukraina.ru/20250702/1064540497.html

Участник СВО Андрей Беднарский: России нужно укреплять свою аэрократию, а не заваливать ВСУ деньгами

Участник СВО Андрей Беднарский: России нужно укреплять свою аэрократию, а не заваливать ВСУ деньгами - 02.07.2025 Украина.ру

Участник СВО Андрей Беднарский: России нужно укреплять свою аэрократию, а не заваливать ВСУ деньгами

На украинской войне мы наверняка увидим эпизоды как в компьютерных играх, когда бежит боец с автоматом наперевес, а его сопровождает искусственный интеллект в виде роя дронов, считает участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский

2025-07-02T07:00

2025-07-02T07:00

2025-07-02T07:00

интервью

украина

россия

запад

вооруженные силы украины

f-16

сво

дроны

артиллерия

герань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064539647_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_033ecc0eb255b3accbedd92c53f08f98.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Андрей, на не чужом для вас Южно-Донецком направлении у противника наметился серьезный тактический кризис. А как же знаменитая стена украинских дронов? Мы ее скорее обходим, или скорее проламываем?- Обойти стену дронов невозможно, потому что она мобильна. Другое дело, что не только Украина властвует в небе. Мы ей противодействуем. В некоторых направлениях беспилотных систем идем впереди мы, в некоторых – противник. А в целом украинская армия находится в стратегическом кризисе.Резервов у нее все меньше. Те, что есть, растягиваются тонкой линией вдоль наиболее угрожаемых участков фронта. Из-за этого во вражеской обороне возникает все больше тактических кризисов, которые перерастают в оперативные. Курское направление сам украинский генштаб теперь называет Слобожанским. Причем самое интересное, что термин "Слобожанщина" применим к Сумской и Харьковской областям только в связи с большим русским государством. Видимо, киевский режим готовится к тому, что Слобожанщина вернется в родную гавань (смеется).Тем не менее, украинский фронт еще не рухнул. В том числе потому, что беспилотные технологии действительно меняют правила игры. Некоторые офицеры с инерционным мышлением по-прежнему считают, что дроны – это временное явление. Но с тех пор, как появились первые окопы, их роют до сих пор и в каждой новой войне роют по-разному. То есть если какой-то ящик Пандоры открывается, его уже никто не закроет.Повторюсь, если мы уже открыли ближнее небо, дроны будут серьезным фактором ведения войны. Поэтому давайте нашу беседу посвятим тому, как как бороться с вражескими беспилотниками и как лучше использовать наши.- Принято считать, что мы опережаем противника по дальности и эффективности отдельных изделий, однако противник опережает нас по массовости дронов на конкретном участке фронта. Так ли это?- Если говорить однозначно, то да. Где-то мы опережаем их, где-то они нас.Сейчас каждое техническое новшество эффективно на поле боя всего два-три месяца. Когда только появился первый массовый дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" (КВН), он показал серьезный результат в Курской области, когда ВСУ не знали, что ему противопоставить. Но показывать свою эффективность он сможет максимум полгода. Потому что технологии развиваются по экспоненте.И нам сейчас нужны такие технологии, когда мы сможем управлять дронами тактического звена на любой дистанции, чтобы нас ограничивала только емкость аккумулятора. Мы уже видим, как наши fpv-дроны бьют на 50 километров, преодолевая РЭБ. Главное, чтобы радиосвязь с дроном, управление и видео были стабильны вне зависимости от чего бы-то ни было.Если посмотреть на войну с точки зрения гуманизма, то, к сожалению, рынок РЭБ будет постепенно уменьшаться, поскольку появляются изделия, которые его игнорируют как таковой.И в любом случае до конца СВО не будет ситуации, когда мы сможем сказать, что небо полностью чистое и можно воевать по старинке. Если в воздухе не будет твоих дронов, противник найдет способ использовать свои дроны против тебя и контролировать поле боя.- Какие изъяны есть у дронов на оптоволокне помимо того, что их катушка цепляется за ветки и за здания?- Оптоволокно падает. Да, у нас есть физическое преимущество в том смысле, что оптоволокно с большой высоты долго падает. Но для того, чтобы не сажать батарейку и оставаться незамеченным, дроны передвигаются достаточно низко. Потому что подняться даже на 600 метров – это уже посадить половину аккумулятора.Поэтому надо заранее думать о том, как ты будешь прокладывать маршрут. Надо договариваться со штурманом и командиром, чтобы у тебя меньше была вероятность обрыва. Хотя обрывы случаются. Говорят, что чаще всего колючая проволока мешает его работе.Дроны на оптоволокне – это временная мера. Мы завязаны на объем катушки. Катушка ограничивает дистанцию полета. А если мы будем массово использовать катушку на 50 километров (она уже есть), дрону придется нести на себе дополнительный вес. Это означает, что он будет менее маневренным и с меньшей боевой частью. То есть чисто арифметически мы находимся в технологическом тупике.А в целом оптоволокно будет до конца войны, в которой мы обязательно победим. Будут одновременно работать все уровни технологий. Мне вообще кажется, что будет как в компьютерных играх, когда бежит боец с автоматом наперевес, а его сопровождает искусственный интеллект в виде роя дронов.- Правильно ли я понимаю, что вопрос эффективности дрона – это вопрос заряда аккумулятора?- В том числе. Есть много других факторов: сколько дрон пронесет, какая у него винтомоторная группа, какое количество камер. К сожалению, на начальных этапах СВО были случаи, когда некоторые компании поставляли беспилотники вообще без камер, из-за чего они были бесполезны.Сейчас главное – это скорость. Скорость принятия решений и скорость введения в бой новых технологических решений, основанных не на потребностях того, кто платит за заказ, а на потребностях солдата в окопе.- Насчет технологий. Сейчас хвалят наши модернизированные "Герани", которые уже как "Ланцет" в режиме свободной охоты могут поражать бронетехнику.- "Герани" от "Шахедов" прошли большой путь, сопоставимый с тем, как Древний Рим превратился в современную Италию. Они перешли на реактивные двигатели. Причем они усовершенствовались не только как изделие: усовершенствовалась тактика их применения. Летит рой дронов, многие из которых – пустышка и болванка, чтобы отвлекать на себя вражескую ПВО и авиацию. Украина уже не один F-16 потеряла в попытке сбить наши "Герани".При этом боевая часть "Герани" серьезно увеличилась в объеме. Она оснащается в том числе термобарическими элементами. И они вполне могут конкурировать в решении многих задач даже с крылатыми ракетами, которые гораздо дороже.Аэрократия (власть посредством воздуха) поменяла всю экономику войны. А для войны нужно "деньги, деньги и еще раз деньги".- По поводу денег и потребностей бойцов. Ребята возмущаются, что сейчас обычные "Мавики" стоят уже по 200-300 тысяч. Как с этим бороться?- Никак. Конечно, надо бить по рукам перекупщиков и мошенников, которые доставляют под видом новых дронов старые восстановленные дроны. При этом давайте не забывать, что мы в вопросах СВО завязаны на китайский рынок и не до конца являемся суверенными.Знаете, перед Северной войной Петр Первый закупил у шведов много железа, сказав им, что мы будем воевать с турками. Но при этом он сразу же занялся разработкой уральских месторождений, потому что понимал, что опора на внешние силы делает тебя слабым.Таким образом, борьбой со спекулянтами должна заниматься в том числе военная прокуратура. И параллельно с этим надо разрабатывать свои альтернативные системы.Конечно, это сложно. Все-таки "Мавиков" огромный рынок и технический запас знаний, а это не нарабатывается годами. Наши альтернативные дроны не будут таким же коммерческим решением из коробки. Но восстанавливать и развивать свою микроэлектронику мы обязаны.- Я как раз вспомнил заявление Верховного, что несмотря на СВО, надо сокращать расходы на оборонку. Как именно дроны помогут удешевить боевые действия?- Приведу простой пример. Три года разработки "КВН" и все зарплаты сотрудникам были отбиты за первые недели его применения. Соотношение расходов и доходов в виде сожженной украинской техники – несоизмеримо. Ее больше в десятки, если не в сотни раз. То же самое касается любого другого аспекта аэрократии.Конечно, ради победы мы ничего не пожалеем, но заваливать войну деньгами – это не выход. И то, что новый министр обороны умеет считать деньги – это хорошо. Он уже решает многие вопросы с довольствием бойцов.- Насчет возможностей Украины. Сможет ли она создать ту самую мертвую зону в 50 километров?- Конечно, украинцы – это наш темный двойник. Русские люди, только одурманенные и дополненные натовской подготовкой. Есть же выражение: "Наши противники – это ремесленники, а мы – гении войны". То есть что-то такое они изобрести могут. Но все же про 50 километров и миллионную армию дронов – это пугалка. Украина любит бросаться громкими словами.Мертвую зону можно создать в том случае, если ты в небе один. Ты тогда сможешь парализовать не только наступательную, но и оборонительную активность противника. Хотя бы потому, что боец, под угрозой сверху, будет вынужден постоянно прятаться, а в это время твои войска станут наступать. Понятно, что в случае с СВО такого не будет.У нас много операторов, но их нужно больше. Надо прийти к тому, что чем больше бойцов не идут в атаку пешком, а управляют дронами, тем лучше. Это неизбежно. Да, противник может остановить наше наступление на локальных участках только за счет неба, но без пехотинца, который сражается на земле, победы не будет.- Ребята сейчас все чаще говорят, что всушники боятся вступать в контактный бой, а только пытаются удерживать нас дронами.- Конечно, у ВСУ есть подразделения, готовые вступать в жесткий контактный бой. Также мы видели немало примеров поединков на ножах. Но их не так много. В основном моральные качества противника не очень высокие. В основном это насильно мобилизованные люди. Вести войну на дистанции они еще могут, но как только противник приближается, у них тут же поджилки начинают трястись. Не успели убежать – сразу становятся "водителями" и "поварами".Зато с нашей стороны сочетается высокотехнологичная война в виде дронов и высокая мотивация штурмовиков. Как учитель истории я могу сказать, что государство мало занималось молодежью, но молодежь сама спасла себя. Именно поэтому фронт двигается по всему протяжению. Даже на Днепре наши ДРГ уже заходят на окраины Херсона. Судя по карте 2023 и 2025 годов, разница очевидна.И я думаю, победа над ВСУ будет обеспечена не в результате одного прорыва, а в результате тысячи порезов. Не надо торопить ребят, надо дать им время.- Как будут обычные виды вооружений эволюционировать в условиях этого господства дронов?- Конечно, с помощью дронов ты можешь уничтожить какие-то штурмовые группы, но пока их плотности не хватит, чтобы полностью зачистить территорию в 50 километров. Есть слишком много мест, где можно спрятаться и накопить ресурсы. Это сложно, но это делается. Если бы это не получалось, фронт бы не двигался. Одно небо украинцев не спасает.Остальные виды вооружений останутся, но будут вынуждены эволюционировать. Возьмем ту же ПВО. Она было рассчитана на уничтожение сложных целей, а не для того, чтобы сбивать дроны. Да, мы догадывались, что беспилотники появятся, но никто не ожидал, что это произойдет так быстро и так массово. То есть система ПВО будет перестраиваться. Потому что если ты хочешь сбить fpv за 80 тысяч рублей ракетой от С-400, то никаких денег не хватит.Я недавно был "на югах" и сам видел, как наши спецподразделения переходят на беспилотники разных типов, оставляя стрелковое оружие только для личной защиты. Дроны заменяют им АГС, минометы и даже ствольную артиллерию. Почему? Артиллерия, чтобы разобрать вражеский опорник, должна выпустить энное количество снарядов, поскольку точность оставляет желать лучшего. А тактическими дронами это сделать проще и дешевле. И на глубине до 50 километров.При этом у нас есть дроны, которые решают стратегические задачи. Наконец-то "Герани" стали бить по Кременчугскому НПЗ. Противник от этого воет. Даже некоторых наших партнеров по СНГ, у которых на Украине свои активы, активно это возмущает. Но НПЗ горит, и караван идет. Все цели СВО будут выполнены.- Ваш термин аэрократия созвучен с термином "аристократия". И часть бойцов обвиняют операторов БПЛА в чванливости и приписывании себе чужих заслуг.- Термину аэрократия уже сто лет. Раньше на него не особо обращали внимание, потому что были "власть посредством суши" и "власть посредством моря", а теперь он снова приобретает свою актуальность.При этом у наших западных противников есть одно преимущество – все их планировщики читают научную фантастику. Потому что на войне даже самые невероятные идеи рано или поздно становятся реальностью. Нам надо делать то же самое.Первые беспилотники MQ-1 Predator натовцы начали использовать еще в Афганистане. Управлялись они с баз в Германии. Рано или поздно мышление бойца, который их применяет, скукоживается до мышления мясника, потому что он нарушает главное уравнение войны: убивая, ты сам можешь быть убит. Поэтому у них потом возникает ПТСР.Наши операторы, конечно, находятся в отдалении от фронта. Но это компенсируется тем, что для врага они являются приоритетной целью. И иногда они все же присутствуют в штурмовых отрядах.Дорогие пилоты, мы вас очень любим, но не надо быть горделивыми шляхтичами. Да, у вас повышенное индивидуальное могущество. Вы можете уничтожить десятки единиц техники и сотни вражеских солдат. Но все мы тянем одну лямку. Без парней, которые прыгают в окоп, вы не победите.- Когда вы были в окопе, как ощущали на себе воздействие дронов? Мне рассказывали, что на начальном этапе СВО ребята при виде одного "Мавика" кричали: "Воздух" и падали на землю, а сейчас их столько, что на них уже никто внимание не обращает.- Внимание обращать надо. Должна работать наша радиоэлектронная разведка. Надо знать, что мимо тебя летит. Небо игнорировать не получится. При этом воздушность войны привела к тому, что люди все чаще закапываются вниз. Даже маскировка по фронту уже не так важна, как маскировка вертикальная.- Насколько погодные условия могут повлиять на войну дронов? Можно ли сказать, что если мы за летнюю кампанию не разобьем ВСУ, то они зимой еще больше укрепят свои войска беспилотных систем, и нам будет еще сложнее?- Не думаю.Мы видим откровенную деградацию ВСУ. При этом Запад сам готовится к войне, и этот ручеек помощи постепенно иссыхает, потому что не видит возможности победить Россию в этих условиях. Украина – это натовская ЧВК, на которой Запад обкатывает свои технологии. Но даже крупная ЧВК не может победить целое государство с большим запасом прочности.И когда украинская армия в результате наших тысячи порезов будет настолько дезорганизована, что китайская стена дронов превратится в кучу маленьких стеночек, наши войска их обойдут и рассекут фронт противника.Мне могут возразить, что это слишком оптимистичный взгляд. Но в 2021 году тоже не все верили, что Россия начнет СВО. Надо верить в страну и в Верховного. Несмотря на все эти переговорные переговоры, несмотря на наши разногласия, мы как каток идем к выполнению своих целей.- Думаете, война с Западом будет?- Не хотелось бы, но к ней надо готовиться. Уже много раз было, что Европа, вопреки своим интересам, пыталась решить свои проблемы за счет войны с Россией. И для этого надо развивать в том числе войска беспилотных систем. Раньше мы этого не хотели, потому что считали, что дроны – это сквозная технология. Да, это сквозная технология, но без объединения беспилотчиков в отдельный род войск не обойтись. Мы приняли правильное решение, которое обязательно даст свои результаты.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами

https://ukraina.ru/20250628/1064384010.html

https://ukraina.ru/20250701/armiya-rossii-nastupaet-v-zone-svo-eks-zamministru-oborony-rf-vynesli-prigovor-itogi-1-iyulya-1064532373.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, f-16, сво, дроны, артиллерия, герань