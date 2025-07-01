https://ukraina.ru/20250701/1064484882.html

Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами

Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами - 01.07.2025 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами

Судя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта. Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это однозначно произойдет, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-07-01T07:00

2025-07-01T07:00

2025-07-01T07:00

интервью

северск

украина

алексей анпилогов

дональд трамп

россия

вооруженные силы украины

сво

пво

южно-донецкое направление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058198203_90:0:2933:1599_1920x0_80_0_0_2b94d53cd99d1e3aeb0bb989db643db0.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руНесколько дней назад сами украинские СМИ оценивали обстановку на Южно-Донецком направлении как тактический кризис. Во-первых, нам там удалось освободить пять населенных пунктов за неделю. Во-вторых, вражеский Генштаб отправил в отставку с должности командующего тактической группы "Угледар" опытного генерала Сергея Наева.- Алексей, как вы оцениваете обстановку там сейчас? Удалось ли противнику залатать эту дыру?- Украинский фронт все чаще напоминает тришкин кафтан. У противника категорически не хватает резервов сразу на несколько направлений. Южно-Донецкий участок – это только один кризис. У нас же еще есть прорыв на Доброполье к северо-западу от Красноармейской агломерации и многочисленные прорывы в районе Константиновки (то же окружение Клебан-Быкского водохранилища).Да, ВСУ пытались контратаковать в районе Редкодуба, но это не помогло им залатать дырку на Купянско-Лиманском фронте. Не говоря уже о том, что двинулся позиционный фронт в районе Северска, который стоял последние два года (наши ДРГ уже выходят на окраины города). А прямая угроза Северску ставит под угрозу оборону Славянско-Краматорской агломерации с севера.Также у киевского режима возникает кризис не только с резервами, но и с материально-техническим оснащением. Западные СМИ пишут, что администрация Трампа не спешит подписывать новые пакеты помощи и что Украина все еще воюет на запасах Байдена. То есть проблема с резервами возникает у противника не только из-за дефицита личного состава, но и из-за проблем со снабжением частей на фронте.Я не говорю, что мы подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет. Но сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы, а переброски войск у нее идут на тактическом уровне. О каком плане Сырского по созданию каких-то корпусов прорыва может идти речь, если он уже сейчас оперирует не целыми бригадами, а отдельными ротами и батальонами, которые используются в режиме пожарных команд?Повторюсь, тот же прорыв ВСУ под Редкодубом был с замахом на то, чтобы обрушить нашу оборону. Но он оказался не более чем тактическим контрударом, после чего штурмовые подразделения противника были выведены на какие-то другие направления.Теперь насчет Южно-Донецкого направления.Освобождение Комара и Шевченко означает, что мы закрепились на господствующих высотах и спускаемся в пойму рек Волчья и Вороная. Да, будут вопросы по форсированию этих водных преград, но их легко можно пересечь на обычных понтонах. Обеспечить переброску войск на противоположный берег, обладая контролем над высотами, вполне можно.Оттуда наше наступление может развиваться в дух направлениях. Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя. Если ВСУ оставят Гуляйполе, у них рухнет весь Запорожский фронт, на котором тоже возникают кризисы.Мы заняли центр Каменского, где фронт стоял два года, перейдя реку Янчекрак, которая протекает прямо посередине поселка. А в районе Малой Токмачки мы зацепились за здание женской колонии, которую ВСУ превратили в крепость. Если противник ее потеряет, ему придется сворачивать все позиции вплоть до Орехова.То есть мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему".- Насчет байденовских запасов оружия и боеприпасов. Одни говорят, что их не хватит до осени. Другие считают, что их хватит еще на два года.- Вопрос не в том, на сколько хватит, а в том, какие позиции быстрее закончатся. Да, многих систем вооружений у Украины хватить может, но рвется там, где тонко. Надо следить за тем, чего киевскому режиму будет явно не хватать.Сейчас противнику явно не хватает зенитно-ракетных комплексов. Украинская ПВО становится все более прозрачной для наших ударных дронов. Они сами признают, что теряют позиционные районы ПВО вокруг крупных городов в глубине страны, которые ранее казались неприступными.Держали они эти районы за счет массового использования западных комплексов: Patriot, NASSAMS, IRIS-T. А теперь выясняется, что даже формально европейские системы серьезно зависят от поставок американских комплектующих. Один тот факт, что Израилю передали взрыватели для борьбы с дронами, которые были критическими для этих систем, уже просадил украинскую ПВО.- Ваш оптимизм понятен. Но что мы будем делать, если в ходе этой летней кампании не произойдёт каскадного обрушения украинского фронта? Можно ли сказать, что для нас она решающая?- Судя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта. Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это случится. Киевский режим отпетлять от этого уже не сможет.О других аспектах СВО - в интервью Александра Перенджиева: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

северск

украина

россия

южно-донецкое направление

орехов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, северск, украина, алексей анпилогов, дональд трамп, россия, вооруженные силы украины, сво, пво, южно-донецкое направление, орехов, киевский режим