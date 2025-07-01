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Студенты и преподаватели против Запада и президента Вучича. Вся правда о протестах в Сербии

Студенты и преподаватели против Запада и президента Вучича. Вся правда о протестах в Сербии - 01.07.2025 Украина.ру

Студенты и преподаватели против Запада и президента Вучича. Вся правда о протестах в Сербии

Затяжные протесты, которые в Сербии продолжаются с ноября 2024 года, после массового митинга, прошедшего 28 июня в Белграде, перешли в новую, радикальную фазу. В этот день сербская полиция применила силу против демонстрантов и задержала 77 участников протеста, среди которых оказался и один несовершеннолетний

2025-07-01T18:02

2025-07-01T18:02

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Действия полиции вместо того, чтобы подействовать на протестующих как предупреждение, подействовали как стимул продолжить противостояние до полного выполнения их требований. Они перешли к блокаде улиц и магистральных дорог как в столице, так и в других городах страны.Сотрудники полиции убирают блокады и разгоняют демонстрантов, но они позже возвращаются и блокируют улицы заново. Для того, чтобы остановить движение в некоторых местах и при этом не провоцировать полицию на применение силы, некоторые участники протестных акций выбирают особые методы. Например, группа людей переходит дорогу на пешеходном переходе то в одну, то в другую сторону. Все правила дорожного движения соблюдены, но автомобили так и не могут проехать из-за неиссякаемой толпы пешеходов.Первые массовые столкновения протестующих с полицией произошли 28 июня вечером, после митинга, на площади Славия в центре Белграда. Мероприятие началось в шесть вечера и в нем, по различным оценкам, приняли участие от 140 до 200 тысяч граждан. К ним обратились деятели культуры, профессоры университета, выдающиеся спортсмены.Программа закончилась в девять вечера, ровно в тот момент, когда вышел срок ультиматума, который носители протестного движения – студенты сербских университетов, за несколько дней до мероприятия предъявили властям. Студенты требовали роспуск парламента и назначение даты досрочных выборов. Поскольку до назначенного времени ультиматум не был выполнен, организаторы митинга провозгласили власть нелегитимной и призвали народ к гражданскому неповиновению.До этого момента сотрудники полиции взяли под контроль практический весь центр города. Они применили силу, когда группы протестующих с площади Славия направились к зданию сербского парламента. По информации властей, действия стражей порядка последовали как ответ на провокации со стороны протестующих, которые забросали их камнями, файерами и петардами.Сами участники митинга утверждают, что в толпе находились провокаторы, которые напали на полицейских с целью вызвать их ответные действия.Примечательно, что сербские власти заранее заявили о том, что митинг 28 июня примет насильственную форму и обещали реагировать соответственно. Президент Сербии Александр Вучич ранее этим же днем заявил, что власти располагают информацией о том, что насилие на улицах города начнется между 20:45 и 21:45 вечера и что "государство к этому готово".Происходящее в Сербии 30 июня прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил заинтересованность российской стороны в том, чтобы ситуация в Сербии разрешилась на основе конституции и законов самой страны, а также на основе диалога между представителями сербских властей и протестующих."Очень надеемся, что западные государства, которые, как обычно, пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам партнеров соответствующей страны, не будут в этот раз заниматься цветными революциями", - отметил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.В Европейской комиссии (ЕК) полностью отрицают причастность к организации массовых антиправительственных протестов в Сербии. Об этом 30 июня заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пинью. Таким образом она отреагировала на заявление Александра Вучича о том, что за организацией массовых протестов в его стране стоят иностранные силы.С момента возникновения студенческого протестного движения в ноябре прошлого года за событиями в Сербии с большим интересом следят российские СМИ. Часть изданий отмечает массовость движения и упорство протестующих, часть сравнивает происходящее с событиями 2014 года на Украине и пишет о "сербском майдане" против "пророссийский ориентированного президента Вучича".Однако большинство сербских экспертов считает сравнения между текущими событиями в Белграде и теми, которые происходили в Киеве одиннадцать лет назад, довольно натянутыми.По словам профессора международного права юридического факультета Университета в Сремской Митровице Деяна Мировича, гораздо точнее назвать происходящее студенческим бунтом против коррупции и сдачи Косово и Метохии в руки сецессионистов в Приштине и их иностранных покровителей."Всех тех, кто говорит о цветной революции я призываю найти на видеозаписях с митинга от 28 июня хотя бы один флаг Евросоюза. На всех митингах, которые оказались в итоге цветной революцией, как на Украине, так и в Грузии, выставлялись флаги ЕС. Здесь их нет и это первое, что бросается в глаза", - рассказал Мирович в интервью Украина.ру.Но гораздо больше внешней символики в пользу того, что в Сербии, по всей видимости, не имеем дело с цветной революцией, говорит отсутствие мотивации у Запада свергать Вучича, полагает сербский юрист."Насколько я помню, в Киеве случился Майдан, потому что Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. У Вучича нет такой проблемы, так как он отдает евроатлантическим партнерам все, что от него требуют. Например, подписывает соглашение об эксплуатации лития с "Рио Тинто", производит оружие, которое идет на Украину, отказывается от суверенитета над Косово", - рассказал Мирович.По его словам, непонятно, чего Запад хотел бы тогда добиться с помощью этой цветной революции. Разве что разрыва отношений с Россией, но внутри самого режима Александра Вучича действуют силы, которые последовательно над этим работают, подытожил Деян Мирович.Профессор филологического факультета Белградского университета Мило Ломпар, который по просьбе сербских студентов стал одним из выступающих на митинге 28 июня, в интервью Украина.ру отмечает, что протесты радикализируются, а власти прибегает к репрессиям, которые, судя по имеющейся на сегодняшний день информации, выглядят неоправданными и юридически недостаточно обоснованными."Речь идет об арестах студентов, участвующих в митинге. Это вызвало большой протест среди граждан, люди вышли на улицы Белграда и других городов и блокировали движение", - рассказал Ломпар.Профессор Белградского университета также указал на тот любопытный факт, что беспорядки в сербской столице за пол дня до того, как они произошли, фактически анонсировал в СМИ сам президент страны."Это приводит к мысли, что нельзя исключить возможность их предварительной подготовки", - заявил Ломпар, напоминая, что задолго до самого митинга власти запугивали граждан через средства массовой информации, "призывали войну" и обвиняли студентов в том, что они не патриоты и что готовы признать "геноцид в Сребренице".По словам Ломпара, митинг 28 июня показал, что в данном противостоянии с одной стороны стоит студенческая молодежь с университетскими преподавателями, а с другой силы прозападной ориентации, которые действуют вместе с силами режима."Сразу же после митинга силы прозападной ориентации – неправительственные организации, так называемая Вторая Сербия, обрушились с критикой на выступающих. Меня особенно критиковали за то, что я упомянул "сербский интегрализм". Но это был только повод для их пропагандистской кампании, так как "сербский интегрализм", как я неоднократно подчеркивал в своих книгах, может быть не территориальным или государственным, а культурным, экономическим, туристическим в конце концов", - рассказал он.Профессор Ломар добавил, что с другой стороны он столкнулся и с ожесточенной критикой провластных фигур, таких как лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.Такой же двухсторонней критике представители власти и прозападные неправительственные организации подвергли и само студенческое движение, продолжил эксперт. По его словам, американские Think tank-организации, действующие в Сербии, осудили студентов за то, что они организовали публичное собрание "подчеркнуто патриотического характера".„Таким образом прошедший митинг выявил параллелизм в стремленях и намерениях между представителями прозападных групп влияния и представителями власти“, - отметил Ломпар.По мнению эксперта, студенческое движение является продолжением предыдущих массовых протестных движений, которые периодический возникали в Сербии за последние несколько лет. Одно из них возникло после стрельбы в школе „Владислав Рибникар“ в Белграде, второе было вызвано намерением власти открыть рудник лития в густонаселенном сельскохозяйственном регионе страны, напомнил он.„Сейчас мы имеем дело с кульминацией глубокого недовольства методами правления президента республики, который не соблюдает конституцию, законы. Нет тут никакой мистерии. Обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде было всего лишь тригерром, который воспламенел тлеющее недовольство населения, вызванное предательством Косово и Метохии, действиями вокруг открытия рудника лития, покупкой французских истребителей „Рафаль“ за 2 млрд евро“, - рассказал Ломпар.При этом он подчеркнул, что на улицы выходит огромное количество людей. Поэтому нельзя исключить, что в среди этих людей есть те, кто защищает интересы отдельных политических партий, иностранных центров силы или что среди них есть представители местной полиции. Но преобладающее большинство – это патриотический настроенные граждане, отметил Ломпар.„Пока у движения подчеркнуто патриотический характер и этот характер все более заметен. Может быть это обусловлено тем, что власти постоянно обвиняют протестующих в том, что они предатели. Хотя большинство сербских студентов действительно партиотичны. Это поколение родившихся 2003-2005гг. Они не росли под давлением событий 1990-их годов и „сербской вины“, которую Запад здесь навязывал людям. В их непосредственном опыте этого нет и они это отвергают“, - подытожил Мило Ломпар.По словам сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований Стевана Гайича, протест 28 июня в Белграде можно назвать сверхмассовым, учитывая то, что он прошел в сезон отпусков.„Это была очевидная демонстрация настроений сербского населения. При этом для протестующих вопрос, кто после Вучича придет к власти является второстепенным, настолько ему удалось настроить народ против себя. Вучич парализовал государственный аппарат, система уже не может функционировать“, - заявил Гайич.По его словам, очень сложно прогнозировать, как события будут развиваться дальше. Так как акции протеста децентрализованы и проходят по всей Сербии, очень сложно полностью их разбить, отметил политолог. Полиция попробовала добиться этого арестами, но после каждого ареста собираются люди, которые требуют освободить арестованных, напомнил он.Гайич ожидает, что протесты продолжатся, но при этом сложно прогнозировать, в какой форме.„Авторитет Вучича скатился до минимума и его уже нельзя поднять. У протестующих два главных требования. Первое из них – назначить внеочередные выборы. Если это произойдет, это будет для Вучича конец. Второе – убрать так называемый „Чациленд“, палаточный городок, который Вучич воздвиг в центре города для своих сторонников. Вучич сделал в центре города майдан, который он использует для того, чтобы физически отделить народ от их институтов – президиума и парламента“, - подытожил Стеван Гайич.О том, какие планы вынашивает Запад относительно Молдавии - в статье Павла Котова "Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении"

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эксклюзив, сербия, белград, протесты, александр вучич, сергей лавров, виктор янукович, ес, еврокомиссия, украина.ру