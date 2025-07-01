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Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении

Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении - 01.07.2025 Украина.ру

Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении

Прокуратура Молдавии 1 июля попросила суд приговорить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к 9 годам тюрьмы. Это происходит на фоне того, что ЕС намерен в ближайшие дни начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз

2025-07-01T16:51

2025-07-01T16:51

2025-07-01T16:57

эксклюзив

молдавия

россия

гагаузия

евгения гуцул

ес

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В чем обвиняют ГуцулГуцул была задержана в конце марта в Кишиневе.В 2023 году, когда она была избрана главой автономии, на нее было заведено дело, которое касается финансирования оппозиционной партии "Шор", созданной политиком и бизнесменом Иланом Шором.Согласно следствию, будучи секретарем этой партии, которая два года назад была фактически запрещена и объявлена антиконституционной, Гуцул будто бы неоднократно ввозила в Молдавию из РФ деньги на финансирование партии. Финансовые средства эти якобы поступало от некоей организованной преступной группы.В деле фигурирует общая сумма в 42,5 млн леев (197,6 млн рублей).В настоящий момент Гуцул находится под домашним арестом, срок которого истекал 13 июля, но был продлен еще на 30 дней.Обвинение запрашивает для нее 9 лет тюремного заключения, а также пятилетний запрет занимать госдолжности.В ТС, а не в ЕСГагаузия – небольшая по своим размерам и численности населения автономия в юго-восточной части Молдавии. Ее население – всего порядка 134 тыс. человек.Большую часть жителей автономии составляют гагаузы – православный народ тюркского происхождения.Исторически сложилось, что Гагаузия симпатизирует России, русский язык один из основных языков общения в этом регионе. Гагаузские власти в 1990-х гг. сумели добиться от Кишинева автономного статуса, который был закреплен в Конституции страны.Гагаузы – против евроинтеграции и выступают за союз с Россией. Сама Гуцул неоднократно бывала в РФ, где встречалась с президентом Владимиром Путиным.В 2014 году в регионе прошел референдум, на котором 98% принявших участие в голосовании высказались за вхождение в Таможенный союз и поддержали т.н. отложенный статус автономии, что позволило бы региону выйти из состава Молдавии, если эта страна сольется с Румынией. Результаты референдума не были признаны Кишиневом.Обезглавить ГагаузиюГлавная причина травли, которую власти Молдавии осуществляют в отношении башкана Гагаузии, являются ее политические взгляды, прямо противоположные взглядам президента Майи Санду, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Приднестровья, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин."Если Санду выступает за евроинтеграцию Молдавии и, по сути, постепенное лишение республики независимости, то Гуцул как лидер национальной гагаузской автономии, выражает противоположную точку зрения. Она настаивает на том, что оптимальным для Молдавии является курс на сближение с Россией как с естественным историческим, геополитическим, духовно-нравственным и экономическим союзником", – отмечал эксперт.Сторонники Гуцул считают, что власти хотят поскорее убрать нынешнего руководителя Гагаузии до сентябрьских парламентских выборов."Партии власти очень хочется до выборов обезглавить Гагаузию. И мы понимаем, что этот процесс не про Евгению, это очередной удар по Гагаузии, удар по тем, кто голосует и думает не так, как хочется власти!" – заявил 1 июля на митинге в ее поддержку депутат от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.Молдавский плацдарм против РФЕще один аспект преследования Гуцул – это стремление молдавских властей вступить в Европейский союз. В ноябре прошлого года в стране прошел референдум, которым с большим трудом, исключительно за счет европейской диаспоры удалось закрепить в Конституции стремление Молдавии в ЕС.Гагаузия и ее лидер не против Европы, но против ориентации на руководство ЕС – Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас и других, заявлял ранее в интервью Украина.ру член экспертного совета организации "Офицеры России", специалист по вопросам Восточной Европы Максим Бардин."Евроскептицизм и ориентация на Россию — главные причины обрушившихся на Гуцул политических репрессий со стороны властей Молдовы", - полагает он.Давление на Гуцул может спровоцировать неконтролируемый кризис в Гагаузской автономии, с последующим частичной или полной потерей контроля Кишинева над этим регионом, писал на днях в своей колонке на сайте Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Поскольку Европа не скрываясь готовит России "фланговые проблемы" при помощи организации провокаций на Балтике и в Черном море, резкая активизация ЕС в Молдавии должна вызывать тревогу у Москвы, продолжил Ищенко.По его словам, молдавский плацдарм тем интересен для ЕС, что в случае успеха дает выход прямо к Одессе, которую недвусмысленно желают оставить за Украиной, так как наличие этого порта позволяет в любое время обеспечить развертывание мощной военно-морской группировки и наладить снабжение любых сухопутных сил, развертываемых на территории Украины.Отсутствие российского контроля над Одессой резко увеличивает для ЕС возможность организации антироссийских военных провокаций в регионе, подытожил эксперт.Подробнее мнение Ростислава Ищенко о ситуации в Молдавии - в его статье Молдавия выходит на финишную прямую на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250606/reyderskiy-zakhvat-imuschestva-gazproma-kak-vlasti-moldavii-potratyat-400-mln-evro-energeticheskogo-1063720323.html

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эксклюзив, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, ес