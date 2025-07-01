https://ukraina.ru/20250701/pochemu-kellog-nerviruet-vashington-chego-ispugalsya-kiev-i-chto-proiskhodit-na-fronte-glavnoe-na-1300--1064509580.html

Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00

Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 - 01.07.2025 Украина.ру

Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00

Россия и Украина обменялись ударами. Киев, как "самый незащищенный город", забил тревогу. В Пхеньяне прошло прощание с погибшими в Курской области северокорейскими военными. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Россия "тянет время" в вопросе мирного урегулирования. ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях фронта

2025-07-01T13:00

2025-07-01T13:00

2025-07-01T13:00

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

кит келлог

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

минобороны

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Во вторник армия Россия нанесла ракетный удар по целям в Каменском (Днепродзержинске) в Днепропетровской области. Телеграм-канал Украина.ру уточнил, что на месте прилета — мощный пожар и задымлениеТакже минувшей ночью ВС РФ "Геранями" уничтожили промышленное предприятие во временно оккупированном Запорожье, нанесли массированный удар по целям ВСУ в Харькове и оккупированным киевским режимом территориям Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Покровск.Украина в свою очередь при помощи дрона атаковала одно из предприятий в Ижевске. Как сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на местные СМИ, погибли три человека. Об ударе по одному из предприятий ранее сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, пострадавшими числятся более 20 человек. Известно, что трое из них в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести. Подробнее о происходящем — в публикации Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску. Киев также ударил и по Луганской Народной Республике (ЛНР). Военкор Евгений Лисицын заявил, что ВСУ снова бьют по мирным. По его данным, минувшей ночью киевский режим попытался устроить террористическую диверсию на территории ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник сообщил о массированном налете украинских беспилотников — 35 дронов удалось сбить силами нашей ПВО. По его словам, в результате атаки ВСУ погиб один человек и семь получили ранения. Лисицын отметил, что "даже сбитые БПЛА успели натворить бед". "Очередная показательная атака ВСУ по гражданской инфраструктуре — не на передовой, не по военным целям, а по больнице, дорогам и людям", — заключил военкор. Между тем основатель компании-производителя БПЛА Валерий Боровик заявил, что Киев становится самым незащищенным и опасным городом из-за нехватки ПВО.В то же время в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что силовики и военные обнаружили в Кураховском районе ДНР украинский схрон с химическим оружием для сброса с БПЛА. Схрон был найден возле села Ильинка. В нем находились самодельные взрывные устройства, снаряженные пластитом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Взрывные устройства предназначались для сброса с дронов.Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, приобретении или сбыте оружия массового поражения. Данное вещество запрещено к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия.Минобороны РФ в свою очередь опубликовало ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). Сообщается, что российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 174 беспилотника."Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в публикации российского оборонного ведомства.Главное из нового брифинга Минобороны: Также 1 июля в столице КНДР прошло торжественное мероприятие по случаю первой годовщины подписания договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. В ходе встречи с главой российского Минкульта Ким Чен Ын подчеркнул особую важность укрепления сотрудничества, культурного обмена, дружбы, товарищества и взаимопонимания между странами. Лидер КНДР также попросил министра культуры России Ольгу Любимову, которая принимала участие в мероприятии, передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу.В Пхеньяне прошло прощание с погибшими в Курской области северокорейскими военными. Государственное ТВ опубликовало видео, на котором Ким Чен Ын не смог сдержать слез на концерте, посвященном бойцам КНДР.Тем временем спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. В своем заявлении он также призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам.Помимо этого, Келлог обратил внимание на заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о переговорах. По мнению американского политика, слова Пескова можно назвать "оруэлловскими". Накануне Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу."Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", — сказал Песков журналистам, уточнив, что в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ.Во время беседы с агентством РИА Новости главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что заявления Келлога с очередным призывом к прекращению огня адресованы внутренней аудитории в США и Европе. Эксперт отметил, что и в самих США, и в Европе есть недовольные американской администрацией из-за того, что она отказалась помогать Киеву в том же объеме, что и предыдущая, демократическая администрация.Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.В то же время кипрский журналист Алекс Христофору посоветовал президенту США Дональду Трампу отдалиться от Зеленского и НАТО до победы России. По его словам, ни у кого нет сомнений, что "Россия выиграла эту войну и победила НАТО, коллективный Запад и Украину". Христофору считает, что хорошим решением для Трампа станет дистанцирование как от Зеленского, так и от альянса.О том, что происходит на Западе — в публикации Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией.

https://ukraina.ru/20250701/razgrom-pod-sumami-vsu-teryayut-pozitsii-parizh-obsuzhdaet-voynu-glavnoe-na-utro-1-iyulya--1064501018.html

https://ukraina.ru/20250701/1064505562.html

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Кристина Черкасова

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