Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией - 02.07.2025 Украина.ру
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Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией - 02.07.2025 Украина.ру
Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
Планы Альянса по инвестированию одного триллиона евро в оборону не изменят стратегического баланса сил в противостоянии с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-02T04:30
2025-07-02T04:30
новости
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безопасность
ядерная безопасность
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Он подчеркнул, что любая серьезная эскалация будет иметь ядерную компоненту.Краснов признал, что "альянс силен", но указал на его уязвимости: "Системно сбалансированные армии есть только у Турции, Греции, Польши". По его мнению, создание новых армий в других странах НАТО потребует многих лет."России это стоит учитывать при устройстве своего будущего и при формировании нашей безопасности", - заключил собеседник Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/ot-dekommunizatsii-k-rusifikatsii-ukraina-nazvala-peredannye-nato-korabli-imenami-rossiyskikh-gorodov-1064475726.html
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новости, россия, украина, турция, краснов, нато, украина.ру, безопасность, ядерная безопасность, оборона, финансирование, ядерное оружие, главные новости, греция, польша, военная эскалация, эскалация
Новости, Россия, Украина, Турция, Краснов, НАТО, Украина.ру, безопасность, ядерная безопасность, оборона, финансирование, Ядерное оружие, Главные новости, Греция, Польша, военная эскалация, эскалация

Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией

04:30 02.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Планы Альянса по инвестированию одного триллиона евро в оборону не изменят стратегического баланса сил в противостоянии с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

"Я думаю, что второго конфликта типа сложившегося с Украиной Россия не потянет конвенциальным оружием", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что любая серьезная эскалация будет иметь ядерную компоненту.
Краснов признал, что "альянс силен", но указал на его уязвимости: "Системно сбалансированные армии есть только у Турции, Греции, Польши". По его мнению, создание новых армий в других странах НАТО потребует многих лет.
"России это стоит учитывать при устройстве своего будущего и при формировании нашей безопасности", - заключил собеседник Украина.ру.
О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
у
30 июня, 16:24
От декоммунизации к русификации: Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городовУкраина присвоила переданным странами НАТО кораблям названия российских городов. Два тральщика из Нидерландами и Бельгии теперь носят имена "Мариуполь" и "Мелитополь" - городов, освобожденных российскими войсками в ходе специальной военной операции
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