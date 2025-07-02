https://ukraina.ru/20250702/plany-nato-po-investirovaniyu-trilliona-evro-v-oboronu-ne-izmenyat-balansa-sil-v-protivostoyanii-s-1064512113.html

Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией

Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией - 02.07.2025 Украина.ру

Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией

Планы Альянса по инвестированию одного триллиона евро в оборону не изменят стратегического баланса сил в противостоянии с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-02T04:30

2025-07-02T04:30

2025-07-02T04:30

новости

россия

украина

турция

краснов

нато

украина.ру

безопасность

ядерная безопасность

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354826_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_88954862fbe2f961b0055ad99b6c4592.jpg

Он подчеркнул, что любая серьезная эскалация будет иметь ядерную компоненту.Краснов признал, что "альянс силен", но указал на его уязвимости: "Системно сбалансированные армии есть только у Турции, Греции, Польши". По его мнению, создание новых армий в других странах НАТО потребует многих лет."России это стоит учитывать при устройстве своего будущего и при формировании нашей безопасности", - заключил собеседник Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/ot-dekommunizatsii-k-rusifikatsii-ukraina-nazvala-peredannye-nato-korabli-imenami-rossiyskikh-gorodov-1064475726.html

россия

украина

турция

греция

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, турция, краснов, нато, украина.ру, безопасность, ядерная безопасность, оборона, финансирование, ядерное оружие, главные новости, греция, польша, военная эскалация, эскалация