https://ukraina.ru/20250702/plany-nato-po-investirovaniyu-trilliona-evro-v-oboronu-ne-izmenyat-balansa-sil-v-protivostoyanii-s-1064512113.html
Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией - 02.07.2025 Украина.ру
Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
Планы Альянса по инвестированию одного триллиона евро в оборону не изменят стратегического баланса сил в противостоянии с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-02T04:30
2025-07-02T04:30
2025-07-02T04:30
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Он подчеркнул, что любая серьезная эскалация будет иметь ядерную компоненту.Краснов признал, что "альянс силен", но указал на его уязвимости: "Системно сбалансированные армии есть только у Турции, Греции, Польши". По его мнению, создание новых армий в других странах НАТО потребует многих лет."России это стоит учитывать при устройстве своего будущего и при формировании нашей безопасности", - заключил собеседник Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/ot-dekommunizatsii-k-rusifikatsii-ukraina-nazvala-peredannye-nato-korabli-imenami-rossiyskikh-gorodov-1064475726.html
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Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
Планы Альянса по инвестированию одного триллиона евро в оборону не изменят стратегического баланса сил в противостоянии с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов