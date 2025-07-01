Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
ВСУ при помощи дрона 1 июля нанесли удар по одному из предприятий в Ижевске. Как сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на местные СМИ, погибли три человека
Об ударе по одному из предприятий ранее сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, пострадавшими числятся более 20 человек. Известно, что трое из них в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести.
Как проинформировал Бречалов, на атакованном объекте задействованы все необходимые оперативные службы, работники предприятия были эвакуированы.
Как сообщалось ранее, минувшей ночью свои удары по Украине нанесли ВС РФ. Так, в Запорожской области было поражено промышленное предприятие.
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