https://ukraina.ru/20250701/nazvano-chislo-pogibshikh-pri-udare-vsu-po-izhevsku-1064510208.html

Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску

Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску - 01.07.2025 Украина.ру

Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску

ВСУ при помощи дрона 1 июля нанесли удар по одному из предприятий в Ижевске. Как сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на местные СМИ, погибли три человека

2025-07-01T11:20

2025-07-01T11:20

2025-07-01T11:20

украина.ру

новости

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Об ударе по одному из предприятий ранее сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, пострадавшими числятся более 20 человек. Известно, что трое из них в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести. Как проинформировал Бречалов, на атакованном объекте задействованы все необходимые оперативные службы, работники предприятия были эвакуированы. Как сообщалось ранее, минувшей ночью свои удары по Украине нанесли ВС РФ. Так, в Запорожской области было поражено промышленное предприятие.

https://ukraina.ru/20250701/1064508487.html

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