Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску - 01.07.2025 Украина.ру
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Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску
Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску - 01.07.2025 Украина.ру
Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску
ВСУ при помощи дрона 1 июля нанесли удар по одному из предприятий в Ижевске. Как сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на местные СМИ, погибли три человека
2025-07-01T11:20
2025-07-01T11:20
украина.ру
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Об ударе по одному из предприятий ранее сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, пострадавшими числятся более 20 человек. Известно, что трое из них в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести. Как проинформировал Бречалов, на атакованном объекте задействованы все необходимые оперативные службы, работники предприятия были эвакуированы. Как сообщалось ранее, минувшей ночью свои удары по Украине нанесли ВС РФ. Так, в Запорожской области было поражено промышленное предприятие.
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украина.ру, новости
Украина.ру, Новости

Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску

11:20 01.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВСУ при помощи дрона 1 июля нанесли удар по одному из предприятий в Ижевске. Как сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на местные СМИ, погибли три человека
Об ударе по одному из предприятий ранее сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, пострадавшими числятся более 20 человек. Известно, что трое из них в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести.
Как проинформировал Бречалов, на атакованном объекте задействованы все необходимые оперативные службы, работники предприятия были эвакуированы.
Как сообщалось ранее, минувшей ночью свои удары по Украине нанесли ВС РФ. Так, в Запорожской области было поражено промышленное предприятие.
Сообщают о мощном пожаре и задымлении после ракетного удара по Каменскому (ранее — Днепродзержинск) в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
10:57
После удара по Днепропетровской области: сообщается о мощном пожаре в КаменскомАрмия России нанесла ракетный удар по целям в Каменском (ранее - Днепродзержинск) в Днепропетровской области. Телеграм-канал Украина.ру уточнил, что на месте прилета - мощный пожар и задымление
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Заголовок открываемого материала
11:35"Герани" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Райском
11:31В процессе продвижения на этом направлении: ВС РФ ударили по целям в Сумах
11:20Названо число погибших при ударе ВСУ по Ижевску
10:57После удара по Днепропетровской области: сообщается о мощном пожаре в Каменском
10:45ВСУ атаковали жилые дома и поликлинику в ЛНР - Пасечник
10:29О ядерном Иране, войне с "Арктическим НАТО" и наступлении бойцов из КНДР на Украине — Перенджиев
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