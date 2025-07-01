Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
ВС РФ добиваются значительных успехов на нескольких направлениях, что создает условия для выполнения ключевых задач СВО уже в ходе летней кампании. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"У нас есть все основания полагать, что в ходе летней кампании цели СВО — демилитаризация Украины и освобождение территорий — могут быть частично достигнуты", — заявил эксперт.
Освободив Шевченко, ВС России достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении, добавил политолог.
Перенджиев обратил внимание на стремительное развитие ситуации вокруг Красноармейска, где российские войска продвигаются как с запада, так и с востока.
"Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому. Завязали бои за несколько населенных пунктов в направлении Константиновки", — уточнил он.
Если эти населенные пункты удастся занять в ближайшее время, это откроет путь к полному освобождению Донбасса уже этим летом, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
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