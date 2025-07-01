https://ukraina.ru/20250701/letnee-nastuplenie-vs-rf-mozhet-privesti-k-strategicheskomu-perelomu-v-svo--perendzhiev-1064496127.html

Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев

Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев - 01.07.2025 Украина.ру

Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев

ВС РФ добиваются значительных успехов на нескольких направлениях, что создает условия для выполнения ключевых задач СВО уже в ходе летней кампании. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-07-01T03:20

2025-07-01T03:20

2025-07-01T03:20

новости

россия

украина

южно-донецкое направление

александр перенджиев

украина.ру

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"У нас есть все основания полагать, что в ходе летней кампании цели СВО — демилитаризация Украины и освобождение территорий — могут быть частично достигнуты", — заявил эксперт.Освободив Шевченко, ВС России достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении, добавил политолог.Перенджиев обратил внимание на стремительное развитие ситуации вокруг Красноармейска, где российские войска продвигаются как с запада, так и с востока.Если эти населенные пункты удастся занять в ближайшее время, это откроет путь к полному освобождению Донбасса уже этим летом, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/1064289122.html

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украина

южно-донецкое направление

покровск/красноармейск

днепропетровская область

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