Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев - 01.07.2025 Украина.ру
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Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев
Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев - 01.07.2025 Украина.ру
Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев
ВС РФ добиваются значительных успехов на нескольких направлениях, что создает условия для выполнения ключевых задач СВО уже в ходе летней кампании. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-07-01T03:20
2025-07-01T03:20
новости
россия
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южно-донецкое направление
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"У нас есть все основания полагать, что в ходе летней кампании цели СВО — демилитаризация Украины и освобождение территорий — могут быть частично достигнуты", — заявил эксперт.Освободив Шевченко, ВС России достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении, добавил политолог.Перенджиев обратил внимание на стремительное развитие ситуации вокруг Красноармейска, где российские войска продвигаются как с запада, так и с востока.Если эти населенные пункты удастся занять в ближайшее время, это откроет путь к полному освобождению Донбасса уже этим летом, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/1064289122.html
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новости, россия, украина, южно-донецкое направление, александр перенджиев, украина.ру, демилитаризация, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, завершение сво, спецоперация, покровск/красноармейск, днепропетровская область, донбасс
Новости, Россия, Украина, Южно-Донецкое направление, Александр Перенджиев, Украина.ру, демилитаризация, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, завершение СВО, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Днепропетровская область, Донбасс

Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев

03:20 01.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ добиваются значительных успехов на нескольких направлениях, что создает условия для выполнения ключевых задач СВО уже в ходе летней кампании. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"У нас есть все основания полагать, что в ходе летней кампании цели СВО — демилитаризация Украины и освобождение территорий — могут быть частично достигнуты", — заявил эксперт.
Освободив Шевченко, ВС России достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении, добавил политолог.
Перенджиев обратил внимание на стремительное развитие ситуации вокруг Красноармейска, где российские войска продвигаются как с запада, так и с востока.
"Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому. Завязали бои за несколько населенных пунктов в направлении Константиновки", — уточнил он.
Если эти населенные пункты удастся занять в ближайшее время, это откроет путь к полному освобождению Донбасса уже этим летом, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про работу саперов и особенности разминирования местности — в материале "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков
26 июня, 07:00
Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
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03:30"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных
03:20Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев
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