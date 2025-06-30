https://ukraina.ru/20250630/1064472810.html

Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс

Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс - 30.06.2025 Украина.ру

Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-06-30T15:20

2025-06-30T15:20

2025-06-30T15:20

эксклюзив

спецоперация

россия

сумы

донбасс

александр перенджиев

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ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава. Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта.Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов. Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий. Посмотрим на карту.Освободив Шевченко, мы достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении. Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому. Завязали бои за несколько населенных пунктов в направлении Константиновки. Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс.Посмотрим, что будет с Сумами. Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город – большой логистический центр, от которого расходятся много дорог, ведущих в Киев, Полтаву и Харьков. И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить.В целом у нас есть все основания полагать, что в ходе летней кампании цели СВО (демилитаризация Украины и освобождение территорий) могут быть частично достигнуты.

https://ukraina.ru/20250627/1064386476.html

россия

сумы

донбасс

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, сумы, донбасс, александр перенджиев