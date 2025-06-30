https://ukraina.ru/20250630/1064472810.html
Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс
Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс - 30.06.2025 Украина.ру
Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-06-30T15:20
2025-06-30T15:20
2025-06-30T15:20
эксклюзив
спецоперация
россия
сумы
донбасс
александр перенджиев
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1c/1057094918_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a85b58faaf38765a18e6dfc86c1dac5b.jpg
ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава. Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта.Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов. Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий. Посмотрим на карту.Освободив Шевченко, мы достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении. Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому. Завязали бои за несколько населенных пунктов в направлении Константиновки. Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс.Посмотрим, что будет с Сумами. Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город – большой логистический центр, от которого расходятся много дорог, ведущих в Киев, Полтаву и Харьков. И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить.В целом у нас есть все основания полагать, что в ходе летней кампании цели СВО (демилитаризация Украины и освобождение территорий) могут быть частично достигнуты.
https://ukraina.ru/20250627/1064386476.html
россия
сумы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, россия, сумы, донбасс, александр перенджиев
Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить Донбасс
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава. Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта.
Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов. Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий. Посмотрим на карту.
Освободив Шевченко, мы достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении. Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому. Завязали бои за несколько населенных пунктов в направлении Константиновки. Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс.
Посмотрим, что будет с Сумами. Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город – большой логистический центр, от которого расходятся много дорог, ведущих в Киев, Полтаву и Харьков. И если мы возьмем Сумы, то ни о какой буферной зоне речи идти уже не будет. Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить.
В целом у нас есть все основания полагать, что в ходе летней кампании цели СВО (демилитаризация Украины и освобождение территорий) могут быть частично достигнуты.