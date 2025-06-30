https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html

Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону

Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону - 30.06.2025 Украина.ру

Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону

Мина – она на то и мина, чтобы скрытно лежать и ждать свою жертву. Помимо саперов, которые идут с миноискателями и проводят зачистку местности, других способов разминирования нет, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов

2025-06-30T14:51

2025-06-30T14:51

2025-06-30T14:51

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Петрович, Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. На ваш взгляд, это было формальное решение? Или киевский режим будет делать ставку именно на это средство борьбы, чтобы сдержать наше продвижение?- Мы прекрасно знаем, что еще с 2014 года киевский режим минировал все, что только можно заминировать. После того, как линия соприкосновения немножко отодвинулись от бывших границ ДНР, наши саперы из Международного противоминного центра (МПЦ ВС РФ) до сих пор там сидят. Они не могут вычистить всё, что туда Украина напихала.То есть все эти заявления, что Украина только сейчас решила выйти из Оттавской конвенции – чушь собачья. Противник и так применяет противопехотные мины, ничего не стесняясь.Вообще мы видим модную тенденцию, когда все эти прибалтийские тигры вдруг решили выйти из этих соглашений и начать минировать границу с Россией, чтобы "русские на нас не напали". Им же надо скормить собственному населению какую-то мульку, чтобы легитимировать свою политику: "Если мы будем рычать на Россию, она на нас нападет. Поэтому давайте заминируем границу, чтобы Россия на нас не напала, а мы продолжим подвергать русское население режиму апартеида".Повторюсь, все эти решения о выходе из конвенций – это не более чем ширма, чтобы прикрыть то, что и так делается на практике.- Насчет воздействия на внутреннюю аудиторию. А может киевский режим делать такие заявления, чтобы запугать собственное население, которое пытается бежать из страны, спасаясь от насильственной мобилизации ("Не пытайтесь пересечь границу, мы там все заминируем")?- Вполне может быть. Мины работают в обе стороны. Не бывает так, что вы установили мину, и только ваш оппонент испытывает от этого проблемы. Это не только забор от нас, но и забор от них. Киевский режим может использовать минные поля, чтобы не допустить бегства населения из этого либерально-фашистского концлагеря.- По поводу боевого применения мин. Правду ли говорят, что на СВО еще ни одна система разминирования не показала свою полную эффективность? Когда мы можем найти способ борьбы с беспилотниками, которые в любой момент могут сбросить мину?- Мина – она на то и мина, чтобы скрытно лежать и ждать свою жертву. Помимо саперов, которые идут с миноискателями и проводят зачистку местности, других способов разминирования нет. Да, есть разработки, которые позволяют проводить электронную классификацию местности, засоренной взрывоопасными предметами. Этим занимается НПО "Двина". Это облегчает работу саперам, которые видят на цифровых картах безопасные проходы и места, куда не стоит соваться. Но без того, чтобы пришел сапер с миноискателем и провел зачистку местности, других способов разминирования просто не существует.- Было официально объявлено, что разминировать Курскую область будут в том числе тысяча саперов из КНДР. Насколько существенной может быть такая помощь?- Наши саперы ничем не хуже. У них больше опыта, они этим постоянно занимаются. Какой опыт работы с взрывоопасными предметами у северокорейцев – не знаю. При этом наш МПЦ постоянно занимается подготовкой и сертификацией в том числе частных подрядных компаний, которые занимаются разминированием.Повторюсь, наши саперы – одни из лучших в мире. Возможно, северокорейцы хотели бы у них чему-то поучиться. Пожалуйста, пусть учатся.- Еще есть мнение, что нам для разминирования территорий следовало бы привлекать добровольцев из числа тех, кто увлекается минным делом. Насколько это отвечает требованиям безопасности?- Сапер – это опасная работа. Есть же поговорка, что сапер ошибается всего три раза: когда женится, когда выбирает работу сапера и когда находит неправильную мину. Эта профессия требует высокой квалификации и бдительности. Это монотонное и тяжелое занятие.Представьте жаркую погоду. На вас висит 30-килограммовая экипировка, в которой вы чувствуете себя как в термосе. При этом вы идете по дорожке с щупом, которым планомерно протыкиваете каждые 10 сантиметров почвы в поисках взрывоопасных предметов. Это очень тяжело.Повторюсь, подготовку к такой работе дают только МПЦ и специализированные инженерные подразделения Минобороны. Нельзя взять человека с улицы. И если эти добровольцы хотят принести реальную пользу, им придется пройти долгий курс обучения.- Возникнет ли после окончания боевых действий ситуация Югославии, когда целые украинские регионы из-за обилия мин превратятся в мертвую зону, где будет невозможно послевоенное восстановление?- На СВО ряд освобожденных территорий уже представляют собой мертвую зону, поскольку засорены взрывоопасными предметами. Если человек, который передвигается по наезженной дороге, сделает лишний шаг на обочине, никто не гарантирует, что он останется в живых. Повторюсь, это серьезная проблема. Поэтому с нашей стороны до сих пор идет активное их разминирование.Также по теме - в интервью Захара Виноградова - подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты

https://ukraina.ru/20250527/vladimir-orlov-gidre-kotoraya-bet-bespilotnikami-po-rossii-pora-rubit-golovy-a-ne-schupaltsa-1063446375.html

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интервью, украина, россия, владимир зеленский, минобороны, мины, саперы, сво, кндр, прибалтика