https://ukraina.ru/20250630/pochemu-spektakl-na-blizhnem-vostoke-esch-ne-zakonchen-i-kakie-resheniya-pora-prinimat-kievu--kozyulin-1064478068.html
Почему спектакль на Ближнем Востоке ещё не закончен и какие решения пора принимать Киеву — Козюлин
Почему спектакль на Ближнем Востоке ещё не закончен и какие решения пора принимать Киеву — Козюлин - 30.06.2025 Украина.ру
Почему спектакль на Ближнем Востоке ещё не закончен и какие решения пора принимать Киеву — Козюлин
Профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической... Украина.ру, 30.06.2025
2025-06-30T16:52
2025-06-30T16:52
2025-06-30T16:52
видео
ближний восток
киев
россия
сша
украина
сво
прогнозы сво
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когда закончится сво: прогнозы
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Профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире Украина.ру высказал своё мнение о кризисе мировой системы безопасности и о путях её переустройства, а также об итогах ближневосточного конфликта и о ситуации в зоне СВО. 00:26 – Что произошло на Ближнем Востоке; 02:35 – Показательное вмешательство США и мировой кризис системы безопасности; 09:20 – Ситуация в зоне СВО, успехи ВС России и путь к капитуляции Киева; 15:38 – Перспективы перемирия на Украине;17:47 – Опыт ирано-израильского конфликта.
ближний восток
киев
россия
сша
украина
израиль
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире Украина.ру высказал своё мнение о кризисе мировой системы безопасности и о путях её переустройства, а также об итогах ближневосточного конфликта и о ситуации в зоне СВО.
00:26 – Что произошло на Ближнем Востоке;
02:35 – Показательное вмешательство США и мировой кризис системы безопасности;
09:20 – Ситуация в зоне СВО, успехи ВС России и путь к капитуляции Киева;
15:38 – Перспективы перемирия на Украине;
17:47 – Опыт ирано-израильского конфликта.