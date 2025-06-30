https://ukraina.ru/20250630/pochemu-spektakl-na-blizhnem-vostoke-esch-ne-zakonchen-i-kakie-resheniya-pora-prinimat-kievu--kozyulin-1064478068.html

Почему спектакль на Ближнем Востоке ещё не закончен и какие решения пора принимать Киеву — Козюлин

Почему спектакль на Ближнем Востоке ещё не закончен и какие решения пора принимать Киеву — Козюлин - 30.06.2025 Украина.ру

Почему спектакль на Ближнем Востоке ещё не закончен и какие решения пора принимать Киеву — Козюлин

Профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической... Украина.ру, 30.06.2025

2025-06-30T16:52

2025-06-30T16:52

2025-06-30T16:52

видео

ближний восток

киев

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Профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире Украина.ру высказал своё мнение о кризисе мировой системы безопасности и о путях её переустройства, а также об итогах ближневосточного конфликта и о ситуации в зоне СВО. 00:26 – Что произошло на Ближнем Востоке; 02:35 – Показательное вмешательство США и мировой кризис системы безопасности; 09:20 – Ситуация в зоне СВО, успехи ВС России и путь к капитуляции Киева; 15:38 – Перспективы перемирия на Украине;17:47 – Опыт ирано-израильского конфликта.

ближний восток

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россия

сша

украина

израиль

иран

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