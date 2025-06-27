https://ukraina.ru/20250627/vzyatie-konstantinovki-razvalit-vsyu-ukrainskuyu-oboronu-v-donbasse--zimovskiy-1064325839.html

Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский

Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский - 27.06.2025 Украина.ру

Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский

В ходе летнего наступления российские войска сосредоточатся на Константиновке, захват которой серьезно ослабит украинскую группировку в Донбассе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-06-27T03:04

2025-06-27T03:04

2025-06-27T03:04

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Он подчеркнул, что после падения Константиновки украинские войска окажутся в крайне уязвимом положении, будучи вынуждены обороняться на сократившемся участке фронта. "Они большим количеством войск будут сосредоточены на меньшем участке. Из-за этого их уязвимость повысится", — пояснил эксперт.Зимовский отметил, что хотя городская застройка Славянска и Краматорска по-прежнему представляет серьезное препятствие, взятие Константиновки существенно упростит дальнейшее наступление. "Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно", — признал аналитик.Эксперт также обратил внимание на стратегическое значение Константиновки как транспортного узла, контроль над которым позволит перерезать важные линии снабжения украинской группировки.По словам Зимовского, летняя кампания может стать переломным моментом в ходе СВО, если российским войскам удастся реализовать поставленные задачи на этом направлении.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/samoubiystvo-po-kievski-1064323799.html

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