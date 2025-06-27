Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский - 27.06.2025 Украина.ру
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Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский
Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский - 27.06.2025 Украина.ру
Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский
В ходе летнего наступления российские войска сосредоточатся на Константиновке, захват которой серьезно ослабит украинскую группировку в Донбассе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-06-27T03:04
2025-06-27T03:04
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Он подчеркнул, что после падения Константиновки украинские войска окажутся в крайне уязвимом положении, будучи вынуждены обороняться на сократившемся участке фронта. "Они большим количеством войск будут сосредоточены на меньшем участке. Из-за этого их уязвимость повысится", — пояснил эксперт.Зимовский отметил, что хотя городская застройка Славянска и Краматорска по-прежнему представляет серьезное препятствие, взятие Константиновки существенно упростит дальнейшее наступление. "Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно", — признал аналитик.Эксперт также обратил внимание на стратегическое значение Константиновки как транспортного узла, контроль над которым позволит перерезать важные линии снабжения украинской группировки.По словам Зимовского, летняя кампания может стать переломным моментом в ходе СВО, если российским войскам удастся реализовать поставленные задачи на этом направлении.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/samoubiystvo-po-kievski-1064323799.html
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Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский

03:04 27.06.2025
 
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В ходе летнего наступления российские войска сосредоточатся на Константиновке, захват которой серьезно ослабит украинскую группировку в Донбассе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
"Константиновка – это не какой-то там шверпункт. Это ближайший город по направлению к Славянску. Если мы его освободим, мы окончательно развалим линию 'Авдеевка-Славянск'", — заявил Зимовский.
Он подчеркнул, что после падения Константиновки украинские войска окажутся в крайне уязвимом положении, будучи вынуждены обороняться на сократившемся участке фронта. "Они большим количеством войск будут сосредоточены на меньшем участке. Из-за этого их уязвимость повысится", — пояснил эксперт.
Зимовский отметил, что хотя городская застройка Славянска и Краматорска по-прежнему представляет серьезное препятствие, взятие Константиновки существенно упростит дальнейшее наступление.
"Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно", — признал аналитик.
Эксперт также обратил внимание на стратегическое значение Константиновки как транспортного узла, контроль над которым позволит перерезать важные линии снабжения украинской группировки.
По словам Зимовского, летняя кампания может стать переломным моментом в ходе СВО, если российским войскам удастся реализовать поставленные задачи на этом направлении.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Вчера, 14:54
Самоубийство по-киевскиМы часто говорим, что Украина сама себя уничтожила. Однако многим это не очевидно.
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