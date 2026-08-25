Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима - 25.08.2026 Украина.ру
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Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима
Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима - 25.08.2026 Украина.ру
Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима
Политические кризисы в Киеве не качнут "табуретку" ВСУ, потому что для этого нужно выбить хотя бы две из четырёх ножек: мобилизацию, финансирование, производство и военное управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
2026-08-25T18:01
2026-08-25T18:02
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Отвечая на вопрос о том, как политический кризис в Киеве может отразиться на устойчивости фронта, эксперт заявил, что ВСУ держатся на четырёх опорах, но Россия планомерно их выбивает.По словам Краснова, чтобы табуретка закачалась, у неё должна отвалиться ножка, а чтобы усидеть не получилось — хотя бы две. Политический кризис способен навредить украинской армии, но только если выбьет из-под неё хотя бы две из четырёх "ножек": мобилизацию, финансирование, производство и военное управление, уверен аналитик.По словам эксперта, выборы на Украине, которые могут "разорвать страну на части", табуретку вряд ли качнут, как и споры о необходимости самих выборов. "России опять приходится рассчитывать на себя, а не на чудо и на внутриполитические украинские процессы", — отметил Краснов.Эксперт подчеркнул, что Россия старательно бьёт по производству и ВПК. "Второй уязвимой подпоркой видится военное управление, и удары по центрам принятия решений вполне могут сделать то, что не по силам гипотетическим расколам внутри Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
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Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима

18:01 25.08.2026 (обновлено: 18:02 25.08.2026)
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото : Sputnik
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Политические кризисы в Киеве не качнут "табуретку" ВСУ, потому что для этого нужно выбить хотя бы две из четырёх ножек: мобилизацию, финансирование, производство и военное управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос о том, как политический кризис в Киеве может отразиться на устойчивости фронта, эксперт заявил, что ВСУ держатся на четырёх опорах, но Россия планомерно их выбивает.
По словам Краснова, чтобы табуретка закачалась, у неё должна отвалиться ножка, а чтобы усидеть не получилось — хотя бы две.
Политический кризис способен навредить украинской армии, но только если выбьет из-под неё хотя бы две из четырёх "ножек": мобилизацию, финансирование, производство и военное управление, уверен аналитик.
По словам эксперта, выборы на Украине, которые могут "разорвать страну на части", табуретку вряд ли качнут, как и споры о необходимости самих выборов. "России опять приходится рассчитывать на себя, а не на чудо и на внутриполитические украинские процессы", — отметил Краснов.
Эксперт подчеркнул, что Россия старательно бьёт по производству и ВПК. "Второй уязвимой подпоркой видится военное управление, и удары по центрам принятия решений вполне могут сделать то, что не по силам гипотетическим расколам внутри Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
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