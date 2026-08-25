https://ukraina.ru/20260825/gnilaya-taburetka-vsu-krasnov-o-tom-kak-rossiya-vybivaet-nozhki-iz-pod-kievskogo-rezhima-1082788302.html
Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима
Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима - 25.08.2026 Украина.ру
Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима
Политические кризисы в Киеве не качнут "табуретку" ВСУ, потому что для этого нужно выбить хотя бы две из четырёх ножек: мобилизацию, финансирование, производство и военное управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
2026-08-25T18:01
2026-08-25T18:01
2026-08-25T18:02
новости
россия
киев
украина
краснов
главные новости
главное
сво
новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068344328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9589f221ca25eecdf16dc13880141490.jpg
Отвечая на вопрос о том, как политический кризис в Киеве может отразиться на устойчивости фронта, эксперт заявил, что ВСУ держатся на четырёх опорах, но Россия планомерно их выбивает.По словам Краснова, чтобы табуретка закачалась, у неё должна отвалиться ножка, а чтобы усидеть не получилось — хотя бы две. Политический кризис способен навредить украинской армии, но только если выбьет из-под неё хотя бы две из четырёх "ножек": мобилизацию, финансирование, производство и военное управление, уверен аналитик.По словам эксперта, выборы на Украине, которые могут "разорвать страну на части", табуретку вряд ли качнут, как и споры о необходимости самих выборов. "России опять приходится рассчитывать на себя, а не на чудо и на внутриполитические украинские процессы", — отметил Краснов.Эксперт подчеркнул, что Россия старательно бьёт по производству и ВПК. "Второй уязвимой подпоркой видится военное управление, и удары по центрам принятия решений вполне могут сделать то, что не по силам гипотетическим расколам внутри Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068344328_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_ea23038fe46f14ffa44964017fb0cd41.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, краснов, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, аналитика, аналитики, украина аналитика, война, война на украине, киевский режим, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Киев, Украина, Краснов, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, война, война на Украине, киевский режим, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима
18:01 25.08.2026 (обновлено: 18:02 25.08.2026)
Политические кризисы в Киеве не качнут "табуретку" ВСУ, потому что для этого нужно выбить хотя бы две из четырёх ножек: мобилизацию, финансирование, производство и военное управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос о том, как политический кризис в Киеве может отразиться на устойчивости фронта, эксперт заявил, что ВСУ держатся на четырёх опорах, но Россия планомерно их выбивает.
По словам Краснова, чтобы табуретка закачалась, у неё должна отвалиться ножка, а чтобы усидеть не получилось — хотя бы две.
Политический кризис способен навредить украинской армии, но только если выбьет из-под неё хотя бы две из четырёх "ножек": мобилизацию, финансирование, производство и военное управление, уверен аналитик.
По словам эксперта, выборы на Украине, которые могут "разорвать страну на части", табуретку вряд ли качнут, как и споры о необходимости самих выборов. "России опять приходится рассчитывать на себя, а не на чудо и на внутриполитические украинские процессы", — отметил Краснов.
Эксперт подчеркнул, что Россия старательно бьёт по производству и ВПК. "Второй уязвимой подпоркой видится военное управление, и удары по центрам принятия решений вполне могут сделать то, что не по силам гипотетическим расколам внутри Украины", — заключил собеседник издания.
В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.