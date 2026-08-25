https://ukraina.ru/20260825/gnilaya-taburetka-vsu-krasnov-o-tom-kak-rossiya-vybivaet-nozhki-iz-pod-kievskogo-rezhima-1082788302.html

Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима

Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима - 25.08.2026 Украина.ру

Гнилая "табуретка ВСУ": эксперт о том, как Россия выбивает "ножки" из-под киевского режима

Политические кризисы в Киеве не качнут "табуретку" ВСУ, потому что для этого нужно выбить хотя бы две из четырёх ножек: мобилизацию, финансирование, производство и военное управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов

2026-08-25T18:01

2026-08-25T18:01

2026-08-25T18:02

новости

россия

киев

украина

краснов

главные новости

главное

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068344328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9589f221ca25eecdf16dc13880141490.jpg

Отвечая на вопрос о том, как политический кризис в Киеве может отразиться на устойчивости фронта, эксперт заявил, что ВСУ держатся на четырёх опорах, но Россия планомерно их выбивает.По словам Краснова, чтобы табуретка закачалась, у неё должна отвалиться ножка, а чтобы усидеть не получилось — хотя бы две. Политический кризис способен навредить украинской армии, но только если выбьет из-под неё хотя бы две из четырёх "ножек": мобилизацию, финансирование, производство и военное управление, уверен аналитик.По словам эксперта, выборы на Украине, которые могут "разорвать страну на части", табуретку вряд ли качнут, как и споры о необходимости самих выборов. "России опять приходится рассчитывать на себя, а не на чудо и на внутриполитические украинские процессы", — отметил Краснов.Эксперт подчеркнул, что Россия старательно бьёт по производству и ВПК. "Второй уязвимой подпоркой видится военное управление, и удары по центрам принятия решений вполне могут сделать то, что не по силам гипотетическим расколам внутри Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, краснов, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, аналитика, аналитики, украина аналитика, война, война на украине, киевский режим, украина.ру дзен, дзен сво