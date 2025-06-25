https://ukraina.ru/20250625/1064282096.html

Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"

Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" - 25.06.2025 Украина.ру

Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-06-25T16:48

2025-06-25T16:48

2025-06-25T16:48

эксклюзив

спецоперация

россия

сумская область

донбасс

вооруженные силы украины

славянск

константиновка

санитарная зона

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Принято считать, что Сумская область – это сплошной лесной массив. Это не так. В том районе, где мы сейчас создаем буферную зону – открытая местность, пересеченная лугами и кустарниками. Единственный крупный лесной массив находится северо-восточнее Сум – там есть несколько больших заказников. Они представляют собой большие лиственные леса (дуб и ясень).Там есть просеки и пожарозащитные полосы, но их транспортно-логистическая значимость невелика. Там хорошо прятать войска, но там ограничена работа БПЛА. И до этого лесного массива мы еще не дошли. Он находится в нескольких километров южнее Юнаковки, а мы ее еще до конца не дочистили.Поэтому все боевые действия ведутся на открытой местности. Широко применяются дроны. Это сильно осложняет украинцам их попытки выдавить нас на территорию РФ. Правда, там полно мелких речушек, через которые тяжело перебираться технике. Вот и ведется пехотная война с помощью дронов вдоль дорог.Да, там нет множества поселений. Южнее Теткино вообще поля открытые. Там негде спрятаться, поэтому ВСУ приходится выстраивать полевые фортификации на ходу и зарываться где только можно. Но поскольку нам тоже приходится наступать пешком, темп продвижения у нас невысокий.Что касается буферной зоны, то это – это не стратегическая цель, а условное обозначение боевой задачи, чтобы войска понимали, зачем они заходят на территорию Украины, потому что задача для войск должна ставиться внятно.Основные же события летней кампании будут происходить в Донбассе. Заявленная цель СВО – освободить конституционные территории. А буферная зона в Сумской области – это вторичная задача. Но поскольку нам нужна моральная компенсация за ущерб, которые нанесли ВСУ во время вторжения в Курскую область, боевые действия там будут продолжены.Тем более, это все-таки угрожаемое направление, поскольку там находится много украинских войск, которые отошли из-под Суджи и никуда не исчезли. И чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня.Что касается освобождения Донбасса, то в ходе летней кампании наши войска попытаются взять Константиновку.Константиновка – это не какой-то там шверпункт. Это не точка, вокруг которой строится вся позиция и захват которой развалит всю позицию. Но это ближайший город по направлению к Славянску. Если мы его освободим, мы окончательно развалим линию "Авдеевка-Славянск" и создадим серьезные трудности для украинской группировки, поскольку они большим количеством войск будут сосредоточены на меньшем участке. Из-за этого их уязвимость повысится.Хотя оборонительные позиции в оставшейся части Славянско-Краматорской агломерации останутся прежними. Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно.

https://ukraina.ru/20250624/1064234875.html

россия

сумская область

донбасс

славянск

константиновка

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, сумская область, донбасс, вооруженные силы украины, славянск, константиновка, санитарная зона