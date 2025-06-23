Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет - 23.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250623/pozyvnoy-akula-ukrainskaya-ptichka-popala-v-kuzov-gde-nas-bylo-11-chelovek-vzorvalas-by---nas-net-1064049727.html
Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет
Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет - 23.06.2025 Украина.ру
Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет
Оператор БПЛА с позывным "Акула" рассказал изданию Украина.ру, как его затрехсотил украинский дрон-камикадзе
2025-06-23T04:30
2025-06-23T04:30
интервью
александр чаленко
fpv-дрон
новороссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/12/1063998945_0:110:2560:1550_1920x0_80_0_0_427da85822266fc22820090be6686762.jpg
Сам он из Саратовской области. На СВО пошел сам – заключил контракт. Отучился два месяца. Потом приехал в Новороссию, вступил в "Борз". В Новороссии ему нравится, тут, по его словам, русская земля и живут русские люди.- Акула, мне твой командир с позывным "Сокол", рассказал, что тебя недавно затрехсотили. В машину, в которой ты находился, попал украинский дрон. При этом ты сам оператор БПЛА. Как это все произошло?- Мы доставляли людей на передок. Доставили, все хорошо было, все отлично. Когда начали выгружаться, по нам начал работать миномет. Понимаем, что надо уезжать оттуда.Моя задача: доставить людей и водителя в целости и сохранности. Мы выехали, водитель за рулем, следит за дорогой, а я наблюдал за небом. Слева посмотрел, все чисто. Справа – а там "птичка". Она поднялась снизу вверх и летела на нас.Я предупредил водителя, а сам начал в нее стрелять. Один раз успел… Водитель в зеркало заднего вида увидел летящий на нас дрон и резко свернул. Дрон врезался в землю, именно в то место, где должна была быть машина, если бы резко не свернула. В результате – у меня контузия… Если бы водитель не отвернул, то "птичка" врезалась бы в кабину…- А ты как оператор БПЛА сколько тяжелой техники подбил?- Тяжелой нет, а вот воинов-хохлов - да.- Мне сказали, что укропы чуть ли не по 8-10 БПЛА могут тратить на одного человека. А вам сколько можно?- Мы как -то ездили на машине. Машина выдержала 12 "птиц". Одна "птичка" попала, но не взорвалась. Мы тогда везли также личный состав на точку высадки. Нас поджидал "ждун". Мы его услышали, но не успели среагировать. Он залетел в кузов, но благо не взорвался - детонации не было. К него висела нормальная боеголовка. Если бы взорвалась, а нас ехало 11 человек, то мы бы все погибли. Но обошлось – все живы.Как-то в нас летел новый навороченный дрон. Мы его слегка подбили, но он к нам все равно долетел.- А что, наши РЭБы на их дроны что, не действуют?- Действуют, но те просто меняют частоты прямо в воздухе. Поэтому могут до нас долететь.- А под сбросы украинского тяжелого дрона "Бабы-Яги" попадал?- Под нее не попадал, но был возле нее. Видел я ее и слышал, как она скидывает мины.- Страшно?- Очень. Она несет большие танковые мины.- Слушай, а у нас есть такие аналоги как Баба-Яга?- У нас есть, конечно.- Кто лучше кошмарит врага: мы или хохлы?- Да что они, что мы - одинаково. Что они нас кошмарят, что мы их кошмарим.- Как воевать в эпоху БПЛА?- Трудно. Надо постоянно следить за небом – "грязное" оно или нет. И под ноги смотреть, чтоб на мину не наступить. С "птички" могут и химическое оружие сбросить. Человек незнающий может такое пнуть ногой, а там яд...- Часто теряете свои "птички" из-за действия их РЭБа? Если да, то сколько: четверть, треть?- Одну вторую.- Вот ты оператор БПЛА, смотришь в очки противника, в которого направляешь свою "птичку". Не жалко тебе его?- Нет. А чего его жалеть, они же наших не жалеют...Читайте также интервью Александра Чаленко о мотоциклах и беспилотниках на фронте Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон
https://ukraina.ru/20250618/vladimir-shaman-demchenko-v-2022-m-kharkov-ne-vzyali-tak-kak-mnogie-ne-umeli-voevat-plyus-podgotovka-1063961871.html
https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-sokol-poslednim-patronom-unichtozhil-pikirovavshiy-v-nas-vrazheskiy-fpv-dron-1064041297.html
https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-zima-neozhidanno-ot-nashego-reb-nachinali-rabotat-printer-ili-kompyuter-kotorye-byli-1064021277.html
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/12/1063998945_174:0:2387:1660_1920x0_80_0_0_0162213b654682297f876334b0bf8d29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, александр чаленко, fpv-дрон, новороссия
Интервью, Александр Чаленко, fpv-дрон, Новороссия

Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет

04:30 23.06.2025
 
© Александр Чаленко"Акула"
Акула
© Александр Чаленко
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Оператор БПЛА с позывным "Акула" рассказал изданию Украина.ру, как его затрехсотил украинский дрон-камикадзе
Сам он из Саратовской области. На СВО пошел сам – заключил контракт. Отучился два месяца. Потом приехал в Новороссию, вступил в "Борз". В Новороссии ему нравится, тут, по его словам, русская земля и живут русские люди.
- Акула, мне твой командир с позывным "Сокол", рассказал, что тебя недавно затрехсотили. В машину, в которой ты находился, попал украинский дрон. При этом ты сам оператор БПЛА. Как это все произошло?
- Мы доставляли людей на передок. Доставили, все хорошо было, все отлично. Когда начали выгружаться, по нам начал работать миномет. Понимаем, что надо уезжать оттуда.
Моя задача: доставить людей и водителя в целости и сохранности. Мы выехали, водитель за рулем, следит за дорогой, а я наблюдал за небом. Слева посмотрел, все чисто. Справа – а там "птичка". Она поднялась снизу вверх и летела на нас.
Я предупредил водителя, а сам начал в нее стрелять. Один раз успел… Водитель в зеркало заднего вида увидел летящий на нас дрон и резко свернул. Дрон врезался в землю, именно в то место, где должна была быть машина, если бы резко не свернула. В результате – у меня контузия… Если бы водитель не отвернул, то "птичка" врезалась бы в кабину…
Владимир Шаман Демченко
18 июня, 04:40
Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУЗаместитель командира полка по вооружению подполковник Владимир Демченко (позывной "Шаман") рассказал изданию Украина.ру, как и где был создан его полк, и кто воюет в батальоне "Борз"
- А ты как оператор БПЛА сколько тяжелой техники подбил?
- Тяжелой нет, а вот воинов-хохлов - да.
- Мне сказали, что укропы чуть ли не по 8-10 БПЛА могут тратить на одного человека. А вам сколько можно?
- Мы как -то ездили на машине. Машина выдержала 12 "птиц". Одна "птичка" попала, но не взорвалась. Мы тогда везли также личный состав на точку высадки. Нас поджидал "ждун". Мы его услышали, но не успели среагировать. Он залетел в кузов, но благо не взорвался - детонации не было. К него висела нормальная боеголовка. Если бы взорвалась, а нас ехало 11 человек, то мы бы все погибли. Но обошлось – все живы.
Как-то в нас летел новый навороченный дрон. Мы его слегка подбили, но он к нам все равно долетел.
Сокол
19 июня, 16:38
Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дронИнтервью с командиром стрелкового отделения батальона "Борз" - позывной "Сокол", который рассказал изданию Украина.ру, зачем нужны мотоциклы на передовой, и как он однажды попал в окружение под Херсоном
- А что, наши РЭБы на их дроны что, не действуют?
- Действуют, но те просто меняют частоты прямо в воздухе. Поэтому могут до нас долететь.
- А под сбросы украинского тяжелого дрона "Бабы-Яги" попадал?
- Под нее не попадал, но был возле нее. Видел я ее и слышал, как она скидывает мины.
- Страшно?
- Очень. Она несет большие танковые мины.
- Слушай, а у нас есть такие аналоги как Баба-Яга?
- У нас есть, конечно.
Зима
19 июня, 05:08
Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключеныРуководитель лаборатории РЭБ батальона "Борз" рассказал изданию Украина.ру, как его установки РЭБ спасают жизни бойцов, и почему они лучше, чем промышленные
- Кто лучше кошмарит врага: мы или хохлы?
- Да что они, что мы - одинаково. Что они нас кошмарят, что мы их кошмарим.
- Как воевать в эпоху БПЛА?
- Трудно. Надо постоянно следить за небом – "грязное" оно или нет. И под ноги смотреть, чтоб на мину не наступить. С "птички" могут и химическое оружие сбросить. Человек незнающий может такое пнуть ногой, а там яд...
- Часто теряете свои "птички" из-за действия их РЭБа? Если да, то сколько: четверть, треть?
- Одну вторую.
- Вот ты оператор БПЛА, смотришь в очки противника, в которого направляешь свою "птичку". Не жалко тебе его?
- Нет. А чего его жалеть, они же наших не жалеют...
Читайте также интервью Александра Чаленко о мотоциклах и беспилотниках на фронте Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюАлександр Чаленкоfpv-дронНовороссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
05:30Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым
05:00Эксперт Зубец раскрыл истинную причину ударов США по ядерным объектам Ирана
04:45Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти
04:30Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет
04:15Самое большое унижение в истории Ирана. Западные СМИ об ударе США по иранской ядерной программе
04:00"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи
03:45"Это не военная проблема, а проблема менталитета": Алексей Живов о проблеме обмена опытом в СВО
03:35Приключения американца в России. Или наш уклад и новая нормальность
03:30"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ
03:15Военный аналитик о слабостях Израиля: "Железный купол" дал трещину – ключевые объекты в огне
20:55Трамп идёт ва-банк
20:06Победила США на собаках, но подарили ей осла. Семь лиц премьер-министра Дании Метте Фрадериксен
18:41США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины
18:27Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине
18:13Зеленский подверг санкциям депутатов, чтобы отвести внимание от своих сбежавших "кошельков" - Дубинский
18:10США грозят Ирану новыми ударами, Ормузский пролив перекроют. Итоги 22 июня
17:53"Война не только убивала. Война сплотила и сблизила советских людей" - Константинов
17:42Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов
17:17"Полуночный молот": в США рассказали, чем наносили удары по Ирану
Лента новостейМолния