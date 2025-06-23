https://ukraina.ru/20250623/pozyvnoy-akula-ukrainskaya-ptichka-popala-v-kuzov-gde-nas-bylo-11-chelovek-vzorvalas-by---nas-net-1064049727.html

Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет

Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет - 23.06.2025 Украина.ру

Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет

Оператор БПЛА с позывным "Акула" рассказал изданию Украина.ру, как его затрехсотил украинский дрон-камикадзе

2025-06-23T04:30

2025-06-23T04:30

2025-06-23T04:30

интервью

александр чаленко

fpv-дрон

новороссия

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Сам он из Саратовской области. На СВО пошел сам – заключил контракт. Отучился два месяца. Потом приехал в Новороссию, вступил в "Борз". В Новороссии ему нравится, тут, по его словам, русская земля и живут русские люди.- Акула, мне твой командир с позывным "Сокол", рассказал, что тебя недавно затрехсотили. В машину, в которой ты находился, попал украинский дрон. При этом ты сам оператор БПЛА. Как это все произошло?- Мы доставляли людей на передок. Доставили, все хорошо было, все отлично. Когда начали выгружаться, по нам начал работать миномет. Понимаем, что надо уезжать оттуда.Моя задача: доставить людей и водителя в целости и сохранности. Мы выехали, водитель за рулем, следит за дорогой, а я наблюдал за небом. Слева посмотрел, все чисто. Справа – а там "птичка". Она поднялась снизу вверх и летела на нас.Я предупредил водителя, а сам начал в нее стрелять. Один раз успел… Водитель в зеркало заднего вида увидел летящий на нас дрон и резко свернул. Дрон врезался в землю, именно в то место, где должна была быть машина, если бы резко не свернула. В результате – у меня контузия… Если бы водитель не отвернул, то "птичка" врезалась бы в кабину…- А ты как оператор БПЛА сколько тяжелой техники подбил?- Тяжелой нет, а вот воинов-хохлов - да.- Мне сказали, что укропы чуть ли не по 8-10 БПЛА могут тратить на одного человека. А вам сколько можно?- Мы как -то ездили на машине. Машина выдержала 12 "птиц". Одна "птичка" попала, но не взорвалась. Мы тогда везли также личный состав на точку высадки. Нас поджидал "ждун". Мы его услышали, но не успели среагировать. Он залетел в кузов, но благо не взорвался - детонации не было. К него висела нормальная боеголовка. Если бы взорвалась, а нас ехало 11 человек, то мы бы все погибли. Но обошлось – все живы.Как-то в нас летел новый навороченный дрон. Мы его слегка подбили, но он к нам все равно долетел.- А что, наши РЭБы на их дроны что, не действуют?- Действуют, но те просто меняют частоты прямо в воздухе. Поэтому могут до нас долететь.- А под сбросы украинского тяжелого дрона "Бабы-Яги" попадал?- Под нее не попадал, но был возле нее. Видел я ее и слышал, как она скидывает мины.- Страшно?- Очень. Она несет большие танковые мины.- Слушай, а у нас есть такие аналоги как Баба-Яга?- У нас есть, конечно.- Кто лучше кошмарит врага: мы или хохлы?- Да что они, что мы - одинаково. Что они нас кошмарят, что мы их кошмарим.- Как воевать в эпоху БПЛА?- Трудно. Надо постоянно следить за небом – "грязное" оно или нет. И под ноги смотреть, чтоб на мину не наступить. С "птички" могут и химическое оружие сбросить. Человек незнающий может такое пнуть ногой, а там яд...- Часто теряете свои "птички" из-за действия их РЭБа? Если да, то сколько: четверть, треть?- Одну вторую.- Вот ты оператор БПЛА, смотришь в очки противника, в которого направляешь свою "птичку". Не жалко тебе его?- Нет. А чего его жалеть, они же наших не жалеют...Читайте также интервью Александра Чаленко о мотоциклах и беспилотниках на фронте Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон

https://ukraina.ru/20250618/vladimir-shaman-demchenko-v-2022-m-kharkov-ne-vzyali-tak-kak-mnogie-ne-umeli-voevat-plyus-podgotovka-1063961871.html

https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-sokol-poslednim-patronom-unichtozhil-pikirovavshiy-v-nas-vrazheskiy-fpv-dron-1064041297.html

https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-zima-neozhidanno-ot-nashego-reb-nachinali-rabotat-printer-ili-kompyuter-kotorye-byli-1064021277.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, fpv-дрон, новороссия