Нетаньяху повторяет судьбу Зеленского: Дробницкий раскрыл, как израильский премьер загнал себя в тупик
Биньямин Нетаньяху рискует столкнуться с серьезным политическим кризисом, если Израиль не добьется быстрой победы над Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
"С октября 2023 года Биби [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] существует за счет войны и постоянного ожидания, что Израиль победит в результате вмешательства США на их стороне. В этом смысле он уже начинает напоминать Зеленского", — проводит параллель эксперт.
Дробницкий прогнозирует: "Если за неделю постоянные ракетные обстрелы Израиля не прекратятся, у Нетаньяху начнутся проблемы. "Ну радовался ты американским B-2 Spirit. И чего ты добился?".
Политолог обращает внимание на схожесть стратегических ошибок: "Как и Зеленский, Нетаньяху сделал ставку на то, что Запад будет бесконечно финансировать его войну. Но ресурсы даже США не безграничны, а терпение избирателей – тем более".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару" на сайте Украина.ру.
25 июня, 06:30Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.
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