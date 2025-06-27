Нетаньяху повторяет судьбу Зеленского: Дробницкий раскрыл, как израильский премьер загнал себя в тупик - 27.06.2025 Украина.ру
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Нетаньяху повторяет судьбу Зеленского: Дробницкий раскрыл, как израильский премьер загнал себя в тупик
Нетаньяху повторяет судьбу Зеленского: Дробницкий раскрыл, как израильский премьер загнал себя в тупик - 27.06.2025 Украина.ру
Нетаньяху повторяет судьбу Зеленского: Дробницкий раскрыл, как израильский премьер загнал себя в тупик
Биньямин Нетаньяху рискует столкнуться с серьезным политическим кризисом, если Израиль не добьется быстрой победы над Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-06-27T03:45
2025-06-27T03:45
новости
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
трамп и зеленский
владимир зеленский
запад
ближний восток
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Дробницкий прогнозирует: "Если за неделю постоянные ракетные обстрелы Израиля не прекратятся, у Нетаньяху начнутся проблемы. "Ну радовался ты американским B-2 Spirit. И чего ты добился?".Политолог обращает внимание на схожесть стратегических ошибок: "Как и Зеленский, Нетаньяху сделал ставку на то, что Запад будет бесконечно финансировать его войну. Но ресурсы даже США не безграничны, а терпение избирателей – тем более".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html
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новости, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, трамп и зеленский, владимир зеленский, запад, ближний восток, украина, обстрелы, война, конфликт, ресурсы
Новости, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Запад, Ближний Восток, Украина, обстрелы, война, конфликт, ресурсы

Нетаньяху повторяет судьбу Зеленского: Дробницкий раскрыл, как израильский премьер загнал себя в тупик

03:45 27.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ.Путин встретился с Б.Нетаньяху
В.Путин встретился с Б.Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Биньямин Нетаньяху рискует столкнуться с серьезным политическим кризисом, если Израиль не добьется быстрой победы над Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

"С октября 2023 года Биби [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] существует за счет войны и постоянного ожидания, что Израиль победит в результате вмешательства США на их стороне. В этом смысле он уже начинает напоминать Зеленского", — проводит параллель эксперт.

Дробницкий прогнозирует: "Если за неделю постоянные ракетные обстрелы Израиля не прекратятся, у Нетаньяху начнутся проблемы. "Ну радовался ты американским B-2 Spirit. И чего ты добился?".
Политолог обращает внимание на схожесть стратегических ошибок: "Как и Зеленский, Нетаньяху сделал ставку на то, что Запад будет бесконечно финансировать его войну. Но ресурсы даже США не безграничны, а терпение избирателей – тем более".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару" на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
25 июня, 06:30
Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.
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НовостиИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийЗападБлижний ВостокУкраинаобстрелывойнаконфликтресурсы
 
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