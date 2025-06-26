https://ukraina.ru/20250626/dmitriy-vydrin-ssha-nakazyvayut-iran-ne-za-izrail-a-za-ugrozu-neftedollaru-1064290880.html

Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару

Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару - 26.06.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару

На саммите НАТО я увидел только две интриги: как минимизировать контакты Трампа с Зеленским, как максимизировать взносы европейских участников в альянс, заявил известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру.

2025-06-26T06:00

2025-06-26T06:00

2025-06-26T06:00

интервью

иран

ближний восток

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий выдрин

нато

саммит

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_051d26fd9aef78e3efeeaf2917c2229b.jpg

Он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на украинский кризис.Совет безопасности Ирана 25 июня сообщил, что заставил Израиль прекратить атаки, передала телекомпания Al Jazeera. А в Гааге тем временем с 24 по 25 июня прошел саммит НАТО.— Дмитрий Игнатьевич, большая война на Ближнем Востоке началась или уже закончилась? Как можно расценивать удар Штатов по ядерным объектам Ирана, ответ последнего и неожиданное примирение?— Один мой знакомый любит заканчивать конференции словами: "Сказали все, но не всё". Попробую выступить в этом жанре. Итак, это прелюдия большой войны и имитация ее завершения, но события весьма показательные.— Что они показали?— Много всякого разного. Я бы начал с мистифицированности западного политического сознания, или подсознания.Подтвердилась гипотеза, которую мы с вами уже много раз упоминали — об оккультном, мистическом способе мышления многих западных и прозападных начальников. Видимо, чем меньше масштаб личности или чем больше амбиции лидера, тем более он склонен к суевериям.Помните, как многие не верили нашим с вами предсказаниям о том, что Зеленский начнет бессмысленную авантюру в Курской области? А он просто не мог пройти мимо годовщины трагедии на атомоходе "Курск" и решил ее по своему повторить.Точно также Трампу сложно было не заметить годовщину начала Великой Отечественной. Тем более, что и календари полностью совпали. 22 Июня, ровно в четыре утра мне позвонил мой коллега Мокей и сказал: "Фордо бомбили, Штаты вступили…" Мол, началась...Трамп отмечал, что это была самая секретная по дате и подробностям операция в истории страны. Но именно ее символичность сделала ее больше похожей на повесть Габриэля Маркеса "История одной смерти, о которой все знали заранее". Я подобные ситуации называю "искушение символикой"…— Но ведь дело не только в этом. Очевидно, есть и более глубинные причины военных действий?— Естественно. Мистика срабатывает, когда накладывается на реальные ожидания, представления, события.Рейтинг Дональда Фредовича на фоне невыполненных предвыборных обещаний непрерывно падает. А впереди промежуточные выборы в Конгресс. Окружение ему внушило, что есть только два способа позитивно повлиять на рейтинг, продемонстрировав свою крутость.Первый — внутренний. Ему необходимо проверить наличие золотого запаса на американской военной базе Форт-Нокс. Есть подозрение, что его сильно меньше, чем заявлено. Второй — внешний. Это отбомбить запас обогащенного урана на иранском гражданском заводе Фордо. Есть подозрение, что его сильно больше, чем объявлено.Хотя, может быть, все наоборот: необходимо отбомбить Форт-Нокс и проверить Фордо. И президент, конечно, мог всё перепутать в связи с созвучностью названий. Но скорее всего выбор сознательный — бомбить! Ведь бомбить всегда легче, чем проверять. Кроме того, в принятии этого решения, вроде бы, впервые принимал участие ИИ. Он тоже выступил за бомбежку.— И каков, по вашему мнению, результат?— Реальный или виртуальный?— А есть различия?— Конечно. В виртуальном плане, создан колоссальный повод для объявления победы над "иранской ядерной угрозой". Теперь Трампа не только пакистанцы, но и израильтяне выдвинут на "Нобеля" — не говоря уже про льстецов.Внутренний рейтинг, правда, не вырос. Ведь только 4,5% американцев поддержало эту акцию, а осудило значительно больше. Это и привело к тому, что рейтинг президента впервые упал ниже 40%.В общем, о реальных результатах лучше бы спросить Штирлица на арабском языке. Потому что Максиму Максимовичу принадлежит сакральное выражение: "Это — конец". На арабском звучит совсем выразительно. Хотя по нашему нецензурно. Типа, "ничего".Зацикленность Трампа на бункере Фордо, видимо, спровоцировало у него синдром "украинского бункерного мышления". Это когда решения принимаются на базе ограниченного объема информации, циркулирующей в бункере принятия решений. У Трампа, естественно, не бункер, как у Зеленского, а ситуационная комната Белого дома. Но принцип одинаковый — подаётся только та информация, которая приятна уху босса.Причем, в этот мейнстрим встраивается и искусственный интеллект. Кушать всем хочется, даже программистам платформы "Мозаика". Я это, как бывший сотрудник Института Кибернетики, подтверждаю.Так вот боссу внушили, что подземный завод реально поражается противобункерной бомбой GBU-57. Их в Штатах претенциозно именуют "пенетраторами" и небольшой запас таких снарядов (20 штук) стоит 500 миллионов долларов. А президент, эффективность любой сделки меряет именно деньгами. Ему сложно представить, что такая дорогая игрушка не сработает.— Получается, не сработала?— Мы ж с вами договорились не отбирать хлеб у военных специалистов. Пусть они выясняют. Нам остаются только некие аналогии, личные, воспоминания, впечатления и ощущения.Я помню как американцы бомбили прдобными "пенетраторами" Бен Ладана и талибов в афганском подземном бункере Тора-Бора. Бен Ладан тогда благополучно ушел, а талибы потом оглушительно победили. Напрашивается аналогия, однако.— Я так и не поняла. Американцы иранскую подземную крепость поразили?— Никто не понял. Но помним, что афганскую им поразить не удалось. Я тогда даже высказал свою гипотезу по этому поводу. В Киеве был мэр, который выпускал на собственной фабрике удивительно скользкую плитку, которой покрыл все городские тротуары. Венгерский посол жаловался мне, что жена, поскользнувшись на плитке, сломала ногу прямо у дома. Этот мэр был когда-то советником в Афганистане. Мне и пришла в голову мысль, что он облицевал Торо-Боро плиткой по которой бесполезно скользили американские бомбы…А если серьезно, то воздушные операции никогда не заменят сухопутные. Торо-Боро смог взять когда-то только спецназ КГБ "Каскад". Мне его командир говорил, что подобные объекты берутся под контроль исключительно "ножками". Бомбы, даже самые мощные, могут поразить лишь входы подземной крепости. Саму "сердцевину" уничтожить с воздуха не реально. Более ста метров скальной породы не по зубам любым снарядам. Операции такого рода — это болевой прием с фиксацией. А зафиксировать может только солдат.Помните замечание нашего президента о том, что русская земля там, где прошел русский солдат? Всё остальное — многотонные иллюзии. Думаю этот принцип касается и Фордо.— Тогда каковы всё же главные цели Америки на Ближнем Востоке?— Скорее всего Америка, точнее Штаты, отрабатывают на Ближнем Востоке не региональные, а экзистенциальные цели. То есть ту повестку, которая по мнению Трампа, позволит им сохранить свою доминирующую роль.Есть ли жизнь на Ближнем Востоке или нет жизни, им не интересно. Им интересно, чтобы на планете не было жизни, им неподконтрольной. По крайней мере, жизни экономической.Еще мой учитель, великий Александр Зиновьев, отмечал, что сила Штатов стоит на долларе, а доллар опирается на палубы авианосцев. Поэтому главная их задача не в том, чтобы нефть была по 80 или там по 180 долларов, как трактует один наш известный экономист. Главная их задача, чтобы нефть и дальше измерялась долларами.Иран стал торговать с Китаем за юани, с нами — за рубли. Вот за это его и наказывают. А все остальное — предлог. Иран не Израилю угрожает, а "нефтедоллару"!— А есть ли у американцев с израильтянами шансы не временно замириться с иранцами, а полностью победить в этом конфликте?— Теоретически есть. Если они еще глубже коррумпируют иранскую верхушку. Ведь кто-то в Иране принимал решение об отказе строить совместно с Россией современную систему ПВО.Американский "самолет-невидимку", из тех, что бомбили Фордо, помнится, поразили даже в ходе Югославской войны. Сербы, правда, до того как подхватили синдром многовекторности, иронично издевались: "Сорри, мы не знали, что вы невидимы!" Сбили старой советской системой С-125.Нынешняя наша техника вообще бы смела всю армаду еще на подлете. В реале, а не в восточных грезах.Вот пусть персы и поднимут архивы: кто подписывал отказ от сотрудничества, кто тормозил ратификацию договора о стратегическом партнерстве, кто в этом договоре кастрировал пункт о военно-техническом взаимодействии, кто сливал адреса военных начальников и знаковых ученых вместе с их детишками…А потом уже можно им и праздновать. В конце концов, клич "ты же перс!" должен стать таким же рвущим душу, как становится "ты же русский!". Тогда шансы есть. И тогда на мистику оппонентов, они не будут отвечать наивной имитацией. Как в Катаре…Персы — древняя нация. Им принадлежит максима о том, что осел нагруженный золотом (или долларами?) может быстрее взять неприступную крепость, чем самая могучая армия. Будут полагаться на свою мудрость, честь, достоинство тогда и станут непобедимы.Меня, кстати, несколько удивила фраза Джей Ди Вэнса о том, что персы "плохие воины". Нация с древней, самобытной, самодостаточной имперской культурой не может быть таковой по определению. Ведь подлинная культура включает в себя и навыки самозащиты.Но это в том случае, если она не поражена коррупцией. Коррупция — это вирус антикультуры. Вэнс видел воочию, как она сломила Ирак и экстраполирует этот опыт на Иран. В Иране есть антивирус — вера, который, надеюсь, сработает. Еще, может быть, красноармеец Сухов где-то притаился за барханом.— А если без легендарного красноармейца Сухова?— Тогда хотя бы легендарный исполнитель Юрий Кукин, который учил жить "километрами, а не квадратными метрами" и чтобы "устать от усталости, а не от собственной старости"…— Сейчас те, кто восхвалял Трампа, дружно пишут об его кровожадности, агрессивности, лживости, неосмотрительности. Мол, вместо украинского еврея Зеленского посадил себе на шею израильского еврея Биби. И тот им погоняет, как хочет. Так ли это?— Не совсем так. Трамп и не друг, и не враг. Он так видит мир, он не изменился и верен только себе и своему опыту. Его всю жизнь учили: доллар — это нефть; бомба — это сила.Но учиться и переучиваться никогда не поздно. Только мы, с нашим бессчетными "кукиными" и можем взять его на перевоспитание, избавить от дурных американских привычек. Чтоб галстуки и амбиции носил по размеру.— Как именно? Заставим?— Его заставить сложно — не тот психотип. Когда-то стимулом называли острую палку погонщика слонов, но главный республиканский "слон" очень своенравен и тщеславен. Простым "стимулом" его не проймешь. Нужна "сделка", от которой он не сможет отказаться.Впрочем мы уже с вами назвали эти "сделки" — Арктика и Космос. И отметили, что только с Россией их можно реализовать. Если Трамп поймет это, то и про Ближний Восток забудет. И про все остальное вместе с Украиной. Как спел бы тот же Кукин "просторы заменят галлоны"…То есть, действия Трампа в Иране — это не преступление. Это хуже — это ошибка. Но ошибки поддаются исправлению в отличие от преступлений. Хотя об этом можно будет судить уже ближе к осени. А пока тополиный пух, жара, июль, гольф, парламентские каникулы, худой мир…— Что значит — худой мир?— Когда все победили в войне, и никто не соблюдает мир.— Почти по Троцкому...— Скорее, по Толстому.— И напоследок. Как вы оцениваете нынешний саммит НАТО в Гааге?— Пока увидел там только две интриги: как минимизировать контакты Трампа с Зеленским; как максимизировать взносы европейских участников в альянсПервая позиция отработана организаторами еще тридцать лет назад. Тогда просто рассадку гостей сделали не по латинскому алфавиту, чтобы президент Штатов не сидел рядом с президентом Украины. А сейчас на групповом фото стали располагать участников по росту.Вторая задача посложнее, но вроде бы тоже справились. Трамп теперь с гордостью может именоваться "Дональд 5 процентов". Хотя тот же Трамп научил строителей вкладывать в производственные издержки даже экологию.Сейчас и европейцы начнут вставлять в военные траты кучу всякой "побочки". Ведь, если на американских базах альянса кормить, как сейчас, рядовых лобстерами, не хватит и 10%. Поэтому ждем ушлых натовских "прапоров". Они расскажут почем "фунт изюма"…Как-то так. Других интриг пока не вижу.О том, насколько НАТО опасно для России и что значит участие Украины в саммите, в интервью Сергей Ермаков: Уровень делегации от Украины на саммите НАТО может быть значительно понижен.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250625/1064272082.html

https://ukraina.ru/20250624/1064231948.html

иран

ближний восток

украина

израиль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, ближний восток, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий выдрин, нато, саммит, израиль, сша