https://ukraina.ru/20250623/dmitriy-drobnitskiy-tramp-khotel-otdelatsya-bombardirovkoy-irana-no-netanyakhu-ne-pozvolit-obyavit-1064190451.html

Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу

Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу - 23.06.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу

Трамп решил отбомбиться по трем объектам Ирана и заявить, что США всех победили. Но иранская ядерная программа не уничтожена, а Нетаньяху потребует продолжения банкета. А противники Трампа будут говорить, что, когда он выводит морпехов на улицы Лос-Анджелеса и бьет по другому государству без согласования с Конгрессом, то ставит себя вне закона.

2025-06-23T19:02

2025-06-23T19:02

2025-06-23T19:02

интервью

иран

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

дмитрий дробницкий

украина.ру

оон

пентагон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, Дональд Трамп в пятницу дает еще две недели на раздумье Ирану, а через два дня стратегические бомбардировщики США наносят удары по иранским ядерным объектам. Что повлияло на решение американского президента?- Судя по всему еще на прошлой неделе в четверг основная идея была уклониться от участия в войне на стороне Израиля против Ирана, попытаться отжать всех ястребов-неоконов от процедуры принятия решения.Но помимо этих ястребов есть еще очень серьезное израильское лобби. Оно зиждется на двух основаниях. Первое это деньги. Израиль давно покупает конгрессменов вполне законно.Второе это давно провернутая спецоперация на религиозном поле. В среде протестантов диспенциалисткая интерпретация Ветхого завета говорит, что защита Израиля богоугодное дело. В последнее время это настроение стало ослабевать. С 2016 года MAGA-движение влияло на все сферы жизни, в том числе на евангелистов, которые составляют ядро трамповского электората. И на передний план больше выходила Америка, а не странная интерпретация Израиля.Но одно дело, когда такие люди, как Джон Нельсон Дарби (англо-ирландский священник XIX века) рассматривали эту проблему чисто богословски, а другое, когда эту идею в XX веке принесли на блюдечке неоконсерваторам и сказали, вот, ваша внешняя политика.Целые поколения консерваторов впитали от своих наставников, что помимо геополитических соображений, есть еще и религиозные. Это сектантское представление об Израиле, подкрепленное невероятным лоббизмом, от которого зависят многие сенаторы, члены нижней палаты и люди в правительстве, возымело более серьезное действие, чем попытки от этого отстроиться.MAGA-республиканцы проиграли. Нетаньяху прекрасно понимал, что у него последний шанс втянуть США в войну и уничтожить Иран как геополитическую угрозу. Дело не в том, что Иран собирался Израиль уничтожить, а в том, что он будучи развитым сильным государством не дает возможности правым израильским политикам делать то, что они хотят.А они хотели бы, чтобы Израиль был больше, чем это определено резолюциями ООН, а вокруг не было ни одного сильного государства. Чтобы были вбомбленные в средние века некие территории. Израильские политики верят, что все окружение Израиля поддерживает палестинцев, которые являются главной проблемой.Иран был настолько сильным региональным игроком, что его надо было убирать. У Ирана были большие успехи в деле организации шиитов на Ближнем Востоке вокруг своего духовного лидерства. Но даже если бы Израиль выигрывал бы войну самолетов против ракет, это не привело бы к уничтожению Ирана. Уничтожить Иран можно только с помощью США. Это связано и с личной судьбой Нетаньяху. Он закусил удила и представляет, что с 7 октября 2023 года ведет священную еврейскую войну.Для Дональда Трампа удары по ядерным объектам — это попытка повторения опыта 2018 года, когда он в Сирии по верблюдам отбомбился: "Биби, я все для тебя сделал, отстань".Но понятно, что не отстанут, Трамп из этого дела не вывернется. MAGA-крыло уже раздражено, либералы призывают отобрать у Трампа ряд полномочий, чтобы он не ввязался в ядерную войну, и вообще, у нас на руках Европа с Украиной.Трамп думает, что он всех провел, но на самом деле, провели его. У него и с Нетаньяху не очень хорошие отношения. Он считает, что он ему отдал все, что мог на первом сроке, а тот поддержал Байдена.Но лобби и настроения избирателей основной массы элитных групп сделали свое дело. И поскольку Трамп не проявил твердости, его продолжают мять, как пластилин. У Трампа в очередной раз сузился коридор для маневра. Сейчас многое зависит от ответных действий Ирана.Но с внутриамериканской точки зрения Трамп решил отбомбиться по трем объектам и заявить, что США всех победили. Но иранская ядерная программа не уничтожена, а Биби потребует продолжения банкета. И втягивание Трампа в этот конфликт выгодно не только неконсерваторам, но и либералам. Они будут говорить, что, когда Трамп выводит морпехов на улицы Лос-Анджелеса и бьет по другому государству без согласования с Конгрессом, он ставит себя вне закона.Трамп продолжает идти в том же направлении, в котором он начал идти с 60-70-го дня своего президентства. Своей нерешительностью и попыткой понравиться всем начинает забиваться в угол. Пик этой истории наступит в сентябре, но и лето уже очень горячее. Трамп не проявил ни силы, ни агрессии, он проявил слабость.- Судя по такому, как развиваются события, Америка будет втянута в войну на истощение?- Не нужно недооценивать Трампа. Он умеет совершать маневры, и иногда выворачивался из ситуаций ничуть не менее сложных. Даже к аэровойне 2003 года совсем другие Штаты, с совсем другим запасом печатного станка и индустриальной мощи готовились полгода.Минимум четыре месяца надо накапливать боеприпасы, чтобы нанести Ирану неприемлемый ущерб. Это будет происходить у всех на глазах, и по таймингу будет совпадать со временем, когда Трампа попытаются окончательно спеленать.Трамп попытается этого избежать, будет говорить, что все уже сделано. Будет писать слово Peace большими буквами. Но хуситов можно было объявить капитулировавшими, причем неважно, что из "капитулировавшего" Йемена летят ракеты в сторону Израиля. Проблема в том, что Израиль не даст сказать, что Трамп победил Иран.Трамп очень не хочет влезать в войну на истощение. В день нападения Израиля на Ирана он вывел две военные базы из Сирии. Но Америка — это не государство, которое занимается своими национальными интересами. Это огромный цент глобального либерального порядка. Американское влияние покупают все, Израиль в первую очередь. Поэтому не получится сказать, что Иран уничтожен.Из троицы, которая сопровождала Трампа при наблюдении за ударами, если что-то и нравилось, то только главе Пентагона Питу Хексету. И Рубио, И Вэнс выглядели очень мрачными. В этом опасность ситуации. Слишком много групп влияния в администрации США, но никто не несет персональную ответственность за принятые решения. Гегемон по-прежнему очень силен, но выяснилось, что Трамп ничем по большому счету не управляет.- Россия получает шанс в связи с перекрытием Ормузского пролива стать основным поставщиком нефти в Китай и разобраться с Украиной, пока внимание всего мира переключено на Ближний Восток?- Европейцы не дадут переключить все внимание на Ближний Восток. В этом-то и состоит игра между двумя группировками на Западе. Глобалисты будут говорить, что евроатлантический альянс важнее, и из-за этого будут осуждать удары Трампа по Ирану. Они сейчас радуются: "Трамп подставился". И решение ФРС не понижать ставку связано еще и с тем, что будут продолжаться кредиты европейскому Центробанку, а, значит, европейцы еще могут для Украины что-то из оружия наскрести. Если не на заводах Rheinmetall, то на черном рынке.Поэтому я бы не сказал, что у нас в связи с зарубкой на Ближнем Востоке появляются какие-то особые шансы.Тем не менее, у России и Китая должно выработаться общее понимание, что с этим иностранным присутствием надо как-то заканчивать. А его никак не закончить, если останется долларовая экономика. Самолеты и ракеты, может быть, закончатся, но настоящее влияние Америки состоит именно в долларе и международной торговой системе.Что касается нефти, то китайские танкеры иранцы пропускать будут. К тому же, они же еще там железнодорожную ветку протянули. Да, она слабенькая, но им ничего не стоит нагнать сто тысяч северокорейских рабочих и довольно быстро построить вторую ветку получше. Эту проблему Китай решит. Да и вообще рассуждения в духе "кто кому нефть продает" опоздали лет на десять. Вопрос заключается именно в том, насколько евразийские державы могут быть самостоятельными в сфере технологий.Эта задача не может быть решена за один день, но она решается. Она стоит на повестке дня. Экономико-технологический фронт очень важен.- А Иран стал всерьез задумываться над тем, что сейчас-то точно надо создавать ядерную бомбу?- Думает. Но вопрос с ядерным оружием замешан в один коктейль с внутриполитическими проблемами Ирана, которые существуют не первый год. Мы знаем, что там массовые протесты случаются. Городское население действительно не любит режим аятолл. Как только появляется любая возможность протестовать против них, Тегеран и другие крупные города тут же высыпаются на улицы.И дело не только в том, что девушки хотят носить мини-юбки и пить вино по пятницам с мальчиками. Там много всяких проблем. Вынужденное усиление КСИР не только в военном, но и в экономическом смысле, привело к тому, что иранские деловые круги и условный средний класс стал этим очень недоволен. То есть иранская политическая конструкция не настолько устойчивая, как принято считать.С другой стороны, многие структурированные группировки, которые противостоят аятоллам, не будут поднимать бузу, когда страну бомбят. Это возможно в момент паузы. Да, они этого не хотят, но мы же знаем, что цветные революции делаются хорошим дирижированием из-за рубежа.Будут США это финансировать? Трамп-то, может, и не будет. Но кто сказал, что он контролирует все американские деньги?Правильно или неправильно Иран вел внешнюю политику? Это вообще супервопрос.С одной стороны, еще при Обаме в эту внешнюю политику входил выход на ядерную сделку при сохранении внутриполитической конструкции. Россию иногда упрекают, что она якобы кинула Иран с С-300, но и Иран не особенно бежал в объятия России. Там тоже сильна прозападная ориентация. Да и президент Пезешкиан до израильских ударов рассуждал в духе: "Главное – договориться с США. Поссоримся с Россией и Китаем? фиг с ним". И в этом общем замесе последовало нелогичное решение верховного лидера, запрещающее Ирану иметь ядерное оружие.Иран – это теократическое государство, в котором фетвы имеют колоссальное значение. Их нельзя обойти или отменить.Можно сколько угодно говорить: "Северная Корея в безопасности. С Путиным дружит, ядерное оружие у нее есть, и договор у нее с Россией не о партнерстве, а стратегическом союзе. А нас бомбят". Но если в Иране будут призывать пересмотреть какие-то фетвы, то аятоллы, в которых нельзя сомневаться, утратят свой непогрешимый статус. А если допустить, что режим аятолл, который принимает политические решения, исходя из своего понимания воли Аллаха, то это тоже бомба.Ситуация для Ирана сложная. Но и для израильской партии "Ликуд" сейчас настанут сложные времена. Если за неделю постоянные ракетные обстрелы Израиля не прекратятся, у Нетаньяху начнутся проблемы. "Ну радовался ты американским B-2 Spirit. И чего ты добился?".С октября 2023 года Биби существует за счет войны и постоянного ожидания, что Израиль победит в результате вмешательства США на их стороне. В этом смысле он уже начинает напоминать Зеленского. И этим летом для него может настать серьезный политический кризис. Потому что Израиль получает удары, которые не получал давно.В мире идет процесс деглобализации, когда все страны пытаются поймать что-то в этой мутной воде. Ближний Восток всегда был узлом противоречий, а сейчас все эти противоречия зашевелились. И быстро их разрешить не получится.О кризисе на Ближнем Востоке Самое большое унижение в истории Ирана. Западные СМИ об ударе США по иранской ядерной программе

https://ukraina.ru/20250622/tramp-idt-va-bank-1064161661.html

https://ukraina.ru/20250622/1064102917.html

https://ukraina.ru/20250623/rostislav-ischenko-voyna-vo-vetname-pokazhetsya-ssha-buketom-fialok-esli-blitskrig-protiv-irana-ne-1064090222.html

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интервью, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, дмитрий дробницкий, украина.ру, оон, пентагон