https://ukraina.ru/20250627/ataka-na-kitayskikh-zhurnalistov-glavnoe-na-utro-27-iyunya-1064361620.html

Атака на китайских журналистов. Главное на утро 27 июня

Атака на китайских журналистов. Главное на утро 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру

Атака на китайских журналистов. Главное на утро 27 июня

Корреспондент из Китая получил ранение в результате атаки украинского дрона

2025-06-27T09:58

2025-06-27T09:58

2025-06-27T09:58

эксклюзив

хроники

россия

китай

курская область

мария захарова

хинштейн

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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О ранении китайского журналиста вечером 26 июня сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."В курском приграничье ранен китайский журналист телекомпании "Phoenix". Украинский беспилотник сегодня нанёс удар по посёлку Коренево Кореневского района. Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье", — писал в 18:49 в своём телеграм-канале Хинштейн.Он рассказал, что журналист получил открытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану теменной области."В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают всё, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!" — рассказал врио губернатора.Позднее атаку на журналиста прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня в Курской области съемочную группу китайского телеканала "Феникс", снимавшую репортаж о восстановлении мирной жизни в регионе, атаковал беспилотник ВСУ. В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью "PRESS". Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь", — указала Захарова.Она охарактеризовала этот удар."Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", — отметила Захарова.Официальный представитель МИД РФ призвала международное сообщество отреагировать на произошедшее."Профильные международные структуры, Гендиректор ЮНЕСКО, Верховный комиссар ООН по правам человека, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев", — заявила Захарова.Также она пожелала китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления.Позднее Хинштейн сообщил, что журналист отказался от госпитализации."Китайский корреспондент Лу Юйгуан, получивший ранение в Кореневском районе, был обследован в областной больнице. К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки!" — отметил врио губернатора.Он призвал воздержаться от поездок в приграничье, где "всё ещё крайне неспокойно".Сам корреспондент в комментарии РИА Новости рассказал, что на его одежде была надпись "Пресса", а в момент взрыва он стоял с микрофоном и записывал видео."Мы "стендап" (вид съёмки — Ред.) делаем, снимаем, и летает FPV (дрон — Ред.). Не знаю.. можно видеть, журналист или не журналист. У меня там написано "Press", написано сзади тоже "Press". Конечно да, с микрофоном", — отметил Лу Юйгуан.Он также сообщил, что планирует посетить приграничье."Ну конечно, работаем дальше, здесь я не первый день. В России работал 30 лет, участвовал очень много в мероприятиях у вас... Например, это специальная военная операция... и Донбасс, и Луганск, и Курск. Пока я на Курске работаю", – ответил Юйгуан на вопрос РИА Новости.Он отметил, что в движении заключается работа журналиста."Ничего страшного… Корреспондент - не надо сидеть в офисе, надо ходить на своих... ногами. Наша такая работа", – указал он.В официальном комментарии МИД РФ отмечалось, что все виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание.Украинские военные регулярно атакуют журналистов на линии фронта. Так, в начале января в результате удара украинского дрона по автомобилю погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, редактор "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и военкор Изабелла Либерман получили ранения.24 марта съемочная группа "Красной звезды" была прицельно атакована ВСУ двумя американскими ракетами HIMARS при артиллерийском обстреле посёлка Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики. В результате погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, а также оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала "Звезда". Их коллега военкор Никита Гольдин позднее скончался в больнице. В тот же день в Суджанском районе получил ранение журналист ТАСС Михаил Скуратов.Гибель журналистов тогда прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления тем, кто ранен, и находится на излечении."Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов – людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима и лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции", – отметил он.Песков назвал недостаточной реакцию мирового сообщества на происходящее с журналистами в зоне боевых действий и подчеркнул, что Россия постоянно обращает внимание на акты нападения, устрашения и убийств журналистов в зоне конфликтов. По мнению Пескова, то, что многие отказываются от реакции, является непростительным.О сценариях войны НАТО с Россией – в статье Алексея Туманова "НАТО готовит сценарии войны с Россией: минирование границ и детальные планы конфронтации".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, китай, курская область, мария захарова, хинштейн, дмитрий песков, вооруженные силы украины