https://ukraina.ru/20250626/nato-gotovit-stsenarii-voyny-s-rossiey-minirovanie-granits-i-detalnye-plany-konfrontatsii-1064328286.html

НАТО готовит сценарии войны с Россией: минирование границ и детальные планы конфронтации

НАТО готовит сценарии войны с Россией: минирование границ и детальные планы конфронтации - 26.06.2025 Украина.ру

НАТО готовит сценарии войны с Россией: минирование границ и детальные планы конфронтации

Форум НАТО в Гааге официально закрепил достигнутые ранее договоренности о милитаризации Европы перед лицом якобы российской угрозы. Президент США Дональд Трамп вдохнул жизнь в Североатлантический альянс

2025-06-26T20:05

2025-06-26T20:05

2025-06-26T20:05

эксклюзив

россия

украина

сша

пит хегсет

дональд трамп

нато

bloomberg

f-35

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062306514_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_623392636fc20acb08f7adbc0e05c7ca.jpg

В НАТО воспрянули духом. Страны-участницы увеличат оборонные расходы до 5% от ВВП до 2035 года перед лицом фантомной угрозы со стороны России. Ранее инъекция Украиной в умирающий организм блока, боровшегося с терроризмом с начала нулевых годов без вообще каких-либо результатов, ни к чему не привела. Все необходимое сделал президент США Дональд Трамп. Он дал Североатлантическому альянсу оживляющий импульс: заставил вооружаться и, тем самым, поверить в жизнеспособность организации. Противодействие России стало новым и реальным смыслом существования альянса.Форум в Гааге только официально закрепил достигнутые ранее договоренности. Не просто так участники мероприятия и журналисты чаще задавали вопросы о 5 статье Устава НАТО о коллективной обороне. И, главное, сам генсек НАТО Марк Рютте с триумфом заявил: Штаты остаются приверженными 5 статье, благосклонность дорогого Дональда обошлась в такую-то сумму.Политические заявления уже подкреплены военными шагами. То, что происходит на Западе, трудно назвать чем-то иным, кроме как подготовкой к боевым действиям с Россией. А именно:Сценарии конфликтаЖурналисты крупнейшего американского информагентства Bloomberg смоделировали сценарии нападения России на страны Прибалтики. Это значит, что европейское общество к чему-то готовят. Здесь можно вспомнить и заявления голландского министра юстиции о том, что жителям Нидерландов пора собирать тревожные чемоданы.ПрибалтикаНаиболее вероятным очагом конфликта журналисты назвали Прибалтику. Экономический вес Латвии, Литвы и Эстонии невелик, но для НАТО эти государства имеют стратегическое значение как восточный фланг. Любое боестолкновение с Россией здесь проверит готовность США защищать союзников по Североатлантическому альянсу.Литовские власти предполагают, что боевые действия могут начаться в результате провокации. Якобы Россия использует транзитный поезд Москва-Калининград как предлог для ввода войск для защиты граждан РФ, которые в этом поезде застрянут на территории Литвы. Вместе с этим возможно перекрытие Сувалкского коридора, отрезающего Прибалтику от Польши, блокада Балтийского моря. Об этом американские журналисты пишут, ссылаясь на бывшего министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.Страны НАТО ответят активацией 5 статьи. Польша, Финляндия и Германия нанесут удары по российским войскам. В ответ Россия атакует крупные военные базы в Европе, военную инфраструктуру в Германии, Польше, Финляндии и Швеции.По оценкам Bloomberg Economics, мировой ВВП в таком случае сократится на 1,3% ($1,5 трлн) уже в первый год. Если конфликт расширится, ущерб будет катастрофическим. Страны Прибалтики потеряют 43% ВВП, когда Россия - только 1%.Ядерная угроза ограничит прямые удары НАТО по территории России. Однако без быстрого вмешательства США конфликт может перерасти в общеевропейскую войну с атаками на города и критическую инфраструктуру. Предполагается, что если НАТО не даст жесткий ответ, Россия может расширить зону боевых действий.Перемирие с УкраинойМирное урегулирование между Россией и Украиной возможно, но потребует согласованных усилий США, ЕС и Китая. Для этого Западу нужно преодолеть разногласия и предложить гарантии безопасности, а Китаю — использовать влияние на Москву для переговоров.В случае успеха Украина сможет вступить в ЕС, а США - нормализовать отношения с Россией. Американский президент Дональд Трамп предлагал снять санкции, возобновить торговлю и энергосделки. По оценкам Bloomberg, это даст рост ВВП Европы и России на 0,5%, а мировой экономики — на 0,3%. Но есть препятствия:Наиболее вероятный сценарий — затяжная война. Ни у одной из сторон нет ресурсов для решительной победы, поэтому в итоге конфликт всё равно завершится переговорами, предполагают западные журналисты.Самым маловероятным сценарием журналисты назвали "продвижение России на юг Украины с последующим вторжением в Молдавию". При таком развитии событий, по их оценкам, возможен системный кризис российской банковой системы или ослабление власти российского лидера.Ну а пока что в Европе происходит стратегический сдвиг. В ЕС создают мощные войска, которые надолго останутся в противостоянии с Россией.Модернизация логистикиЕвропа считает порты уязвимыми в конфликте с Россией, поэтому руководство стран Евросоюза намерено модернизировать их под ускоренную переброску войск. По данным американского издания WSJ, ЕС выделит на обновление портовой и железнодорожной инфраструктуры 75 млрд евро - пока что это больше на 25 млрд евро суммы, которую в 2025 году выделят Украине."Опасаясь полномасштабной войны с Россией, планировщики Евросоюза и НАТО сосредоточились на портах континента как на потенциальных узких местах, если военному альянсу понадобится перебросить большое количество войск к своей восточной границе. Правительства увеличивают свои традиционные военные расходы, но также стремятся включить расходы на инфраструктуру и транспортные узлы в свои военные бюджеты", - пишут журналисты.В рамках программы "Военная мобильность" (2021–2027 гг.) ЕС выделил 1,74 млрд евро на модернизацию транспортной инфраструктуры двойного назначения.Средства направлены на 95 проектов в 21 стране, включая:Европейские чиновники выявили 500 уязвимых мест в инфраструктуре НАТО (от слабого интернета до нехватки логистических баз), требующих срочной модернизации для "противодействия России". Таким образом НАТО активно использует территории Украины и Молдовы для наращивания логистических мощностей. Альянс открыто заявляет о планах создать условия для потенциального нападения на Россию к 2027–2030 годам.Минирование приграничьяСейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции по противопехотным минам. Варшава вместе с Финляндией, Латвией, Литвой и Эстонией готовится минировать приграничные с Россией территории. Эти государства вышли из конвенции еще раньше.Ранее в Польше планировали применять противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией. Варшава объявила о реализации проекта "Восточный щит", предусматривающий возведение фортификационных сооружений на участке протяженностью в 400 километров. Стоимость проекта в 2024 году оценивалась в $2,6 млрд.Местность собирались только подготовить для минирования, а установить минные поля только тогда, когда военное руководство будет уверено в неизбежности вооруженного конфликта.Ядерный зонтикВеликобритания закупит у США 12 истребителей-невидимок F-35, способных нести ядерное оружие. Это исторический момент для Туманного Альбиона, так как до этого ядерное оружие Великобритания могла развернуть только на подводных лодках.По данным британской газеты iPaper, сделка о приобретении 12 истребителей F-35A была заключена после переговоров министра обороны Великобритании Джона Хили с американским коллегой Питом Хегсетом. Это решение соответствует новой оборонной стратегии лейбористов "НАТО прежде всего".Закупка является частью масштабной программы Минобороны Великобритании по приобретению 138 самолётов F-35, большинство из которых (112 единиц) составят палубные версии F-35B для авианосцев. Хотя точная стоимость одного самолета не раскрывается, общие расходы на весь авиафлот оцениваются более чем в 18 млрд фунтов стерлингов за весь срок службы.Соглашение позволит сохранить 20 000 рабочих мест в программе F-35, считают в британском правительстве. Самолеты будут базироваться на авиабазе ВВС Великобритании в Мархэме.Москва отрицает все заявления натовцев о якобы российской угрозе. По словам президента России Владимира Путина, все это - беспардонная ложь и страшилка, необходимая для того, чтобы обманывать жителей Европы и вытаскивать из них деньги.

https://ukraina.ru/20250625/o-chm-dogovorilis-v-nato-itogi-sammita-1064296218.html

россия

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, россия, украина, сша, пит хегсет, дональд трамп, нато, bloomberg, f-35, европа, туск дональд, ес