Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого
© AP / Menahem Kahana
© AP / Menahem Kahana
Американские удары по ядерным объектам Ирана напоминают символические акции Трампа в Сирии в 2018 году и не принесут стратегического результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
"Для Дональда Трампа удары по ядерным объектам — это попытка повторения опыта 2018 года, когда он в Сирии по верблюдам отбомбился: "Биби [Биньямин Нетаньяху], я все для тебя сделал, отстань", — приводит эксперт характерное высказывание президента США. Однако, как отмечает Дробницкий, на этот раз ситуация принципиально иная.
Политолог объясняет, что в отличие от сирийского эпизода, израильское руководство не удовлетворится единичными ударами.
"Биби потребует продолжения банкета. И втягивание Трампа в этот конфликт выгодно не только неоконсерваторам, но и либералам", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35Ожидать, что Украина из-за Израиля перестанет что-то получать – это слишком наивно. Российское военно-политическое руководство таких иллюзий тоже не пытает. Поэтому концентрируется на украинском конфликте, а не на ирано-израильском, считает военный историк и политолог Кирилл Копылов
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