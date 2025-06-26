Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого - 26.06.2025 Украина.ру
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Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого
Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого - 26.06.2025 Украина.ру
Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого
Американские удары по ядерным объектам Ирана напоминают символические акции Трампа в Сирии в 2018 году и не принесут стратегического результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-06-26T03:45
2025-06-26T03:45
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"Для Дональда Трампа удары по ядерным объектам — это попытка повторения опыта 2018 года, когда он в Сирии по верблюдам отбомбился: "Биби [Биньямин Нетаньяху], я все для тебя сделал, отстань", — приводит эксперт характерное высказывание президента США. Однако, как отмечает Дробницкий, на этот раз ситуация принципиально иная.Политолог объясняет, что в отличие от сирийского эпизода, израильское руководство не удовлетворится единичными ударами. Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сирия, сша, дональд трамп, дмитрий дробницкий, биньямин нетаньяху, ракетный удар, израиль, главные новости, война, украина.ру
Новости, Иран, Сирия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Биньямин Нетаньяху, ракетный удар, Израиль, Главные новости, война, Украина.ру

Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого

03:45 26.06.2025
 
© AP / Menahem Kahana
- РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP / Menahem Kahana
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Американские удары по ядерным объектам Ирана напоминают символические акции Трампа в Сирии в 2018 году и не принесут стратегического результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
"Для Дональда Трампа удары по ядерным объектам — это попытка повторения опыта 2018 года, когда он в Сирии по верблюдам отбомбился: "Биби [Биньямин Нетаньяху], я все для тебя сделал, отстань", — приводит эксперт характерное высказывание президента США. Однако, как отмечает Дробницкий, на этот раз ситуация принципиально иная.
Политолог объясняет, что в отличие от сирийского эпизода, израильское руководство не удовлетворится единичными ударами.
"Биби потребует продолжения банкета. И втягивание Трампа в этот конфликт выгодно не только неоконсерваторам, но и либералам", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 19:30
Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35Ожидать, что Украина из-за Израиля перестанет что-то получать – это слишком наивно. Российское военно-политическое руководство таких иллюзий тоже не пытает. Поэтому концентрируется на украинском конфликте, а не на ирано-израильском, считает военный историк и политолог Кирилл Копылов
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