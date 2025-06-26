https://ukraina.ru/20250626/tramp-povtoril-proval-v-sirii-pochemu-udary-po-iranu-ne-rabotayut--versiya-drobnitskogo-1064290120.html

Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого

Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого - 26.06.2025 Украина.ру

Трамп повторил провал в Сирии: почему удары по Ирану не работают – версия Дробницкого

Американские удары по ядерным объектам Ирана напоминают символические акции Трампа в Сирии в 2018 году и не принесут стратегического результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-06-26T03:45

2025-06-26T03:45

2025-06-26T03:45

новости

иран

сирия

сша

дональд трамп

дмитрий дробницкий

биньямин нетаньяху

ракетный удар

израиль

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059554981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e884f176c4479b5a7224d79c3a527009.jpg

"Для Дональда Трампа удары по ядерным объектам — это попытка повторения опыта 2018 года, когда он в Сирии по верблюдам отбомбился: "Биби [Биньямин Нетаньяху], я все для тебя сделал, отстань", — приводит эксперт характерное высказывание президента США. Однако, как отмечает Дробницкий, на этот раз ситуация принципиально иная.Политолог объясняет, что в отличие от сирийского эпизода, израильское руководство не удовлетворится единичными ударами. Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250625/1064272082.html

иран

сирия

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сирия, сша, дональд трамп, дмитрий дробницкий, биньямин нетаньяху, ракетный удар, израиль, главные новости, война, украина.ру