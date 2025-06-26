https://ukraina.ru/20250626/mstitelnyy-prizrak-stseny-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-na-chto-zelenskiy-gotov-radi-roli-1064340177.html

Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли"

Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли" - 26.06.2025 Украина.ру

Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли"

Как конфликт между Израилем и Ираном влияет на украинский кризис, и смирится ли Владимир Зеленский с потерей главной роли на мировой сцене? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-06-26T18:27

2025-06-26T18:27

2025-06-26T18:42

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"Мы видим, и не только по этим (ближневосточным. - Ред.) событиям, но и по предыдущим — как только Зеленский чувствует, что к нему внимание ослабевает, либо есть некие события, которые важнее, чем он, во много раз для мирового сообщества, начинается истеричная попытка вернуть себе внимание. Так было, например, накануне 9 мая, когда [киевский режим] начал угрожать, в том числе терактами, лишь бы только не приехали в Москву ветераны и гости из разных стран мира. Пытались сорвать великий праздник. Поэтому очевидно, что все, что угрожает какой-то утратой внимания к болезненно-нарциссической фигуре Зеленского, воспринимается им с крайней степенью агрессии", - отметила Захарова.Две недели назад, когда до тех пор тихо тлеющий ирано-израильский конфликт перешел в горячую стадию, украинские эксперты, пресса, да и сам Зеленский забили тревогу: налицо все предпосылки, что Вашингтон отвернется от Киева.В частности, главарь киевского режима назвал смещение внимания партнеров "большой проблемой", заявив, что оно может вылиться в уменьшение западной помощи Киеву."Нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - посетовал Зеленский: главарь киевского режима пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться.Британский аналитик Александр Меркурис, комментируя эскалацию между Израилем и Ираном также отметил, что теперь Соединенные Штаты смогут легко переориентировать военную помощь с Киева на Тель-Авив.Соглсился этим согласился и каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS, написав, что несмотря на нежелание Владимира Зеленского вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему все равно придется на это пойти, "поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь".Подробнее об этом - в материалах "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" и "Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьет защиту Киева – анализ Павлива".Еще по теме: Россия считает, что российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы.

https://ukraina.ru/20250624/teper-pakety-na-kasse-platnye-kievu-poobeschali-amerikanskoe-oruzhie-v-obkhod-ssha-1064237772.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, новости, киев, иран, россия, владимир зеленский, мария захарова, михаил павлив, украина.ру, нато, брикс