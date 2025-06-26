Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли" - 26.06.2025 Украина.ру
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Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли"
Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли" - 26.06.2025 Украина.ру
Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли"
Как конфликт между Израилем и Ираном влияет на украинский кризис, и смирится ли Владимир Зеленский с потерей главной роли на мировой сцене? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-06-26T18:27
2025-06-26T18:42
эксклюзив
новости
киев
иран
россия
владимир зеленский
мария захарова
михаил павлив
украина.ру
нато
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"Мы видим, и не только по этим (ближневосточным. - Ред.) событиям, но и по предыдущим — как только Зеленский чувствует, что к нему внимание ослабевает, либо есть некие события, которые важнее, чем он, во много раз для мирового сообщества, начинается истеричная попытка вернуть себе внимание. Так было, например, накануне 9 мая, когда [киевский режим] начал угрожать, в том числе терактами, лишь бы только не приехали в Москву ветераны и гости из разных стран мира. Пытались сорвать великий праздник. Поэтому очевидно, что все, что угрожает какой-то утратой внимания к болезненно-нарциссической фигуре Зеленского, воспринимается им с крайней степенью агрессии", - отметила Захарова.Две недели назад, когда до тех пор тихо тлеющий ирано-израильский конфликт перешел в горячую стадию, украинские эксперты, пресса, да и сам Зеленский забили тревогу: налицо все предпосылки, что Вашингтон отвернется от Киева.В частности, главарь киевского режима назвал смещение внимания партнеров "большой проблемой", заявив, что оно может вылиться в уменьшение западной помощи Киеву."Нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - посетовал Зеленский: главарь киевского режима пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться.Британский аналитик Александр Меркурис, комментируя эскалацию между Израилем и Ираном также отметил, что теперь Соединенные Штаты смогут легко переориентировать военную помощь с Киева на Тель-Авив.Соглсился этим согласился и каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS, написав, что несмотря на нежелание Владимира Зеленского вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему все равно придется на это пойти, "поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь".Подробнее об этом - в материалах "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" и "Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьет защиту Киева – анализ Павлива".Еще по теме: Россия считает, что российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы.
https://ukraina.ru/20250624/teper-pakety-na-kasse-platnye-kievu-poobeschali-amerikanskoe-oruzhie-v-obkhod-ssha-1064237772.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, киев, иран, россия, владимир зеленский, мария захарова, михаил павлив, украина.ру, нато, брикс
Эксклюзив, Новости, Киев, Иран, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Михаил Павлив, Украина.ру, НАТО, БРИКС

Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли"

18:27 26.06.2025 (обновлено: 18:42 26.06.2025)
 
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Как конфликт между Израилем и Ираном влияет на украинский кризис, и смирится ли Владимир Зеленский с потерей главной роли на мировой сцене? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы видим, и не только по этим (ближневосточным. - Ред.) событиям, но и по предыдущим — как только Зеленский чувствует, что к нему внимание ослабевает, либо есть некие события, которые важнее, чем он, во много раз для мирового сообщества, начинается истеричная попытка вернуть себе внимание. Так было, например, накануне 9 мая, когда [киевский режим] начал угрожать, в том числе терактами, лишь бы только не приехали в Москву ветераны и гости из разных стран мира. Пытались сорвать великий праздник. Поэтому очевидно, что все, что угрожает какой-то утратой внимания к болезненно-нарциссической фигуре Зеленского, воспринимается им с крайней степенью агрессии", - отметила Захарова.
Две недели назад, когда до тех пор тихо тлеющий ирано-израильский конфликт перешел в горячую стадию, украинские эксперты, пресса, да и сам Зеленский забили тревогу: налицо все предпосылки, что Вашингтон отвернется от Киева.
В частности, главарь киевского режима назвал смещение внимания партнеров "большой проблемой", заявив, что оно может вылиться в уменьшение западной помощи Киеву.
"Нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - посетовал Зеленский: главарь киевского режима пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться.
Британский аналитик Александр Меркурис, комментируя эскалацию между Израилем и Ираном также отметил, что теперь Соединенные Штаты смогут легко переориентировать военную помощь с Киева на Тель-Авив.
Соглсился этим согласился и каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS, написав, что несмотря на нежелание Владимира Зеленского вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему все равно придется на это пойти, "поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь".
Подробнее об этом - в материалах "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" и "Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьет защиту Киева – анализ Павлива".
24 июня, 17:32
Теперь пакеты на "кассе" платные: Киеву пообещали американское оружие в обход СШАУкраина может начать получать американское оружие вне поставок самих США. Об этом сообщило американское издание The Washington Post, уточнив, что в Евросоюзе изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если США не одобрят новые поставки
Еще по теме: Россия считает, что российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы.
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ЭксклюзивНовостиКиевИранРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМихаил ПавливУкраина.руНАТОБРИКС
 
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