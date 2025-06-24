Зеленский пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться - 24.06.2025 Украина.ру
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Зеленский пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться
Зеленский пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться - 24.06.2025 Украина.ру
Зеленский пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться
Владимир Зеленский призвал страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, передает Sky News
2025-06-24T12:42
2025-06-24T12:42
новости
украина
иран
израиль
дональд трамп
нато
владимир зеленский
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В начале недели генсек НАТО Марк Рютте заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.При этом он признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно.Также он назвал "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем, как уже он неоднократно жаловался во время обострения ситуации на Ближнем Востоке ранее."Это большая проблема. И так смещается политический фокус... Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - пожаловался Зеленский телеканалу.Ранее он неоднократно высказывал опасения из-за того, что конфликт Ирана и Израиля заберет внимание Запада и может привести к тому, что Запад прекратит поддержку Украины. Подробнее по теме - в материале Зеленского разлучили с Трампом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, иран, израиль, дональд трамп, нато, владимир зеленский
Новости, Украина, Иран, Израиль, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Зеленский

Зеленский пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться

12:42 24.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский призвал страны НАТО скорее раскошелиться и поднять расходы на оборону, передает Sky News
В начале недели генсек НАТО Марк Рютте заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский.
При этом он признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно.
Также он назвал "большой проблемой" смещение внимания партнеров с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем, как уже он неоднократно жаловался во время обострения ситуации на Ближнем Востоке ранее.
"Это большая проблема. И так смещается политический фокус... Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем", - пожаловался Зеленский телеканалу.
Ранее он неоднократно высказывал опасения из-за того, что конфликт Ирана и Израиля заберет внимание Запада и может привести к тому, что Запад прекратит поддержку Украины.
Подробнее по теме - в материале Зеленского разлучили с Трампом на сайте Украина.ру.
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