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Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте

Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте - 17.06.2025 Украина.ру

Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте

Начавшийся на прошлой неделе конфликт между Ираном и Израилем многие на Украине восприняли с тревогой и опасениями по поводу внимания западной аудитории. В Киеве прекрасно знают, что утрата интереса к проблемам Украины, выпадение ее из повестки западных СМИ чревато потерей финансирования и поставок вооружений.

2025-06-17T05:18

2025-06-17T05:18

2025-06-17T05:18

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На Западе действительно определенную тему могут надолго замолчать, а американский зритель через несколько лет может с удивлением узнать, что такого государства как Украина уже нет.Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что в глобальном аспекте происходит мировая перефокусировка внимания на Ближний Восток, где сосредоточены крупные нефтяные и финансовые центры мира. И ставки там идут на триллионы долларов.Таким образом, украинский вопрос может оказаться "на задворках", а в Брюсселе и Вашингтоне от надоедливых посланцев Киева будут отмахиваться, дескать, не до вас сейчас.Поскольку конфликт на Ближнем Востоке может привести к ударам по ядерным объектам и загрязнению территорий, о чем сейчас говорят западные обозреватели, Зеленский тут же пытается перетащить внимание на себя. В воскресенье 15 июня он заявил, что Россия якобы готовит удары по объектам украинской ядерной энергетики.В словах Зеленского сквозила ревность к вниманию западных СМИ, переключившихся на Ближний Восток. "Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Зеленский. То есть, более четырех лет с момента начала СВО, РФ не била по украинским атомным станциям, а сейчас вдруг решит ударить, чтобы вернуть внимание к Зеленскому и Украине.Однако его бывший однопартиец, томящийся в СИЗО Александр Дубинский считает, что, война между Израилем и Ираном дала Зеленскому дипломатическую передышку. По его словам, давление США на Зеленского временно спало, у него появилось время подумать, с чем ехать на следующие переговоры. "Зеленский пытается отменить следующий раунд переговоров в Стамбуле, чтобы посмотреть, куда развернется ситуация на Ближнем Востоке", - пишет Дубинский.Крайне недовольны на Украине и тем, что конфликт Израиля с Ираном резко взвинтил цены на нефть, что увеличивает российские доходы, а Украине грозит ростом цен на бензин, в том числе и для техники ВСУ.Политолог Руслан Бортник утверждает, что повышение цены на нефть в мире вызовет сразу два кризиса. "Во-первых, вырастут цены на энергоносители в Европе и США, что скажется негативно на внутреннее общественное мнение. А во-вторых, некоторые страны, например, как Россия, значительно увеличат свои доходы. У России появится больше возможностей продолжить и усилить войну против Украины, причем в тишине общественного глобального внимания", - прогнозирует украинский политолог.Бывший глава "Нафтогаза" Коболев прогнозирует также рост цен на газ в Европе из-за ударов по иранским газовым мощностям. По его словам, Иран поставлял газ в Турцию, а та, в свою очередь, перепродавала его в ЕС. В результате Турции, по его словам, придётся либо сократить экспорт газа в ЕС. Украина же, отказавшись от российского газа, опустошив зимой свои ПХГ, вынуждена закупать газ именно из ЕС."Израиль начал уничтожать дронами иранскую газовую инфраструктуру. Учитывая, что мы покупали иранский газ через Турцию, это прямо очень нехорошо", - пишет украинская журналистка Екатерина Менжик.В одном из последних интервью Зеленский также тревожился по поводу сокращения западных поставок вооружений, которое сейчас преимущественно перебазируется на Ближний Восток."Украине станет труднее закупать оружие у США, поскольку ожидается, что Вашингтон увеличит военную помощь Израилю", - рассказывает заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.Издание "Зеркало недели" паникует по поводу того, что США уже перенаправили на Ближний Восток крайне важные элементы систем противодействия дронам, которые предназначались Украине. Издание также считает, что "из прагматичных соображений" Украина заинтересована, чтобы ирано-израильский конфликт завершился как можно скорее, а его расширения удалось бы избежать.Украинские эксперты также обеспокоены тем, что могут пойти прахом все попытки Зеленского разбить (с подачи Лондона и Брюсселя) позицию Глобального Юга по вопросу конфликта на Украине. Запад, по мнению украинских аналитиков, объединится вокруг Израиля, а Глобальный Юг — вокруг Ирана, РФ и КНР. В этой ситуации Киеву и Западу сложнее будет заявлять на всех углах о "российской агрессии", поскольку на Ближнем Востоке именно Израиль ударил первым по Ирану.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" констатирует, что для Украины, эта война оказалась максимально некстати, пусть Киев эмоционально и поддерживает Израиль "в этой мясорубке".Большинство медийных депутатов из партии "Слуга народа" уже высказались в поддержку Израиля. Некоторые из них пытаются максимально дегуманизировать Иран."Иран стоит вне морали, стоит давно, уверенно и прочно, искренне надеюсь, дорого и скоро за это заплатит", - пишет нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Ему вторит и скандальная депутат Марьяна Безуглая.Для украинских политиков Израиль символизирует собой "часть Европы", тогда как Иран представляется какой-то "варварской Азией", каковой в националистической пропаганде изображают и Россию. Тем не менее, и "Слуги народа" при всей эмоциональной поддержке Израиля признают, что на данный момент они с ним являются конкурентами за внимание и поставки Запада.О том, как реагирует на ирано-израильский конфликт на нефтяной рынок - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Рынок нефти не верит в долгую войну Израиля и Ирана"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, израиль, иран, владимир зеленский, трамп и зеленский, александр дубинский, ес, слуга народа, сизо, эксклюзив