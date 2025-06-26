Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива - 26.06.2025 Украина.ру
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Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива
Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива - 26.06.2025 Украина.ру
Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке станет смертельным ударом по и без того ослабленной системе ПВО Украины. Таким мнением поделился в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-06-26T05:15
2025-06-26T05:15
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Павлив приводит конкретные цифры: "Израиль сейчас расходует ракеты для комплексов Patriot, особенно дорогих и особенно ценных". При этом у Израиля таких систем вдвое больше, чем у Украины, что делает его приоритетным получателем.При этом эксперт указал на ключевую проблему: "Ракетных боеприпасов, и высокоточных комплексов ПВО в мире ограниченное количество". Это означает, что Украина окажется в конце очереди на получение столь необходимых ей боеприпасов."В отражении иранских ракетных атак задействовано не менее 80 пусковых установок Patriot, что почти вдвое больше, чем используется на Украине", — резюмирует собеседник издания. Такой расход боеприпасов оставит Киев без защиты перед российскими ударами.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах".
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Новости, Украина, Иран, Киев, Михаил Павлив, Украина.ру, ПВО, ЗРК Patriot, Главные новости, Израиль, вооружения, боеприпасы, военная эскалация, война, СВО, конфликт

Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива

05:15 26.06.2025
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке станет смертельным ударом по и без того ослабленной системе ПВО Украины. Таким мнением поделился в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Без них украинские ПВО вообще превратятся в решето, и важные объекты киевского режима станут беззащитны против российской баллистики и гиперзвука", — предупреждает аналитик, говоря о ракетах для систем Patriot.

Павлив приводит конкретные цифры: "Израиль сейчас расходует ракеты для комплексов Patriot, особенно дорогих и особенно ценных". При этом у Израиля таких систем вдвое больше, чем у Украины, что делает его приоритетным получателем.
При этом эксперт указал на ключевую проблему: "Ракетных боеприпасов, и высокоточных комплексов ПВО в мире ограниченное количество". Это означает, что Украина окажется в конце очереди на получение столь необходимых ей боеприпасов.
"В отражении иранских ракетных атак задействовано не менее 80 пусковых установок Patriot, что почти вдвое больше, чем используется на Украине", — резюмирует собеседник издания.
Такой расход боеприпасов оставит Киев без защиты перед российскими ударами.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах".
Виктор Баранец интервью
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