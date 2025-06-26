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Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива

Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива - 26.06.2025 Украина.ру

Последний гвоздь в гроб украинской ПВО: как война с Ираном добьёт защиту Киева – анализ Павлива

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке станет смертельным ударом по и без того ослабленной системе ПВО Украины. Таким мнением поделился в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-06-26T05:15

2025-06-26T05:15

2025-06-26T05:15

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Павлив приводит конкретные цифры: "Израиль сейчас расходует ракеты для комплексов Patriot, особенно дорогих и особенно ценных". При этом у Израиля таких систем вдвое больше, чем у Украины, что делает его приоритетным получателем.При этом эксперт указал на ключевую проблему: "Ракетных боеприпасов, и высокоточных комплексов ПВО в мире ограниченное количество". Это означает, что Украина окажется в конце очереди на получение столь необходимых ей боеприпасов."В отражении иранских ракетных атак задействовано не менее 80 пусковых установок Patriot, что почти вдвое больше, чем используется на Украине", — резюмирует собеседник издания. Такой расход боеприпасов оставит Киев без защиты перед российскими ударами.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах".

https://ukraina.ru/20250625/1064278073.html

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