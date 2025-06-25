https://ukraina.ru/20250625/ssha-razvyazali-voynu-s-iranom-katastroficheskie-posledstviya-dlya-ukrainskogo-fronta--razbor-pavliva-1064250115.html

США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива

США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива - 25.06.2025 Украина.ру

США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива

Американские авиаудары по ядерным объектам Ирана, включая стратегически важный комплекс Фордо, фактически втянули Вашингтон в полномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-06-25T03:15

2025-06-25T03:15

2025-06-25T03:15

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авиабомбы

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"Фактически они вступили в войну, не объявляя об этом официально", - констатирует аналитик. По его словам, это событие кардинально меняет расклад сил на геополитической арене и ставит под вопрос дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада.Эксперт обращает внимание на парадоксальную ситуацию: "После вступления США в войну против Ирана, они хочешь не хочешь, но вынуждены выйти из военного участия в украинском кризисе". Это объясняется объективной невозможностью одновременно вести две масштабные военные кампании, требующие колоссальных ресурсов.Особую тревогу вызывает тот факт, что основные виды вооружений, критически важные для Украины - системы ПВО Patriot, NASAMS и истребители F-16 - теперь будут остро необходимы самим США и их ближневосточным союзникам. Ситуация усугубляется тем, что производственные мощности западных стран физически не способны оперативно восполнить возросшие потребности в ракетных боеприпасах.По оценкам эксперта, уже в ближайшие месяцы Украина может столкнуться с катастрофической нехваткой боеприпасов для своих систем ПВО, что сделает страну уязвимой для российских ракетных ударов.Полный текст статьи "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250624/vzryvy-v-kieve-kharkove-i-odesskoy-oblasti-vs-rf-porazili-tseli-na-ukraine-1064213599.html

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