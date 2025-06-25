США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива - 25.06.2025 Украина.ру
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США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива
США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива - 25.06.2025 Украина.ру
США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива
Американские авиаудары по ядерным объектам Ирана, включая стратегически важный комплекс Фордо, фактически втянули Вашингтон в полномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-06-25T03:15
2025-06-25T03:15
новости
иран
сша
украина
михаил павлив
истребитель
самолет
вооружения
авиаудары
авиабомбы
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"Фактически они вступили в войну, не объявляя об этом официально", - констатирует аналитик. По его словам, это событие кардинально меняет расклад сил на геополитической арене и ставит под вопрос дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада.Эксперт обращает внимание на парадоксальную ситуацию: "После вступления США в войну против Ирана, они хочешь не хочешь, но вынуждены выйти из военного участия в украинском кризисе". Это объясняется объективной невозможностью одновременно вести две масштабные военные кампании, требующие колоссальных ресурсов.Особую тревогу вызывает тот факт, что основные виды вооружений, критически важные для Украины - системы ПВО Patriot, NASAMS и истребители F-16 - теперь будут остро необходимы самим США и их ближневосточным союзникам. Ситуация усугубляется тем, что производственные мощности западных стран физически не способны оперативно восполнить возросшие потребности в ракетных боеприпасах.По оценкам эксперта, уже в ближайшие месяцы Украина может столкнуться с катастрофической нехваткой боеприпасов для своих систем ПВО, что сделает страну уязвимой для российских ракетных ударов.Полный текст статьи "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250624/vzryvy-v-kieve-kharkove-i-odesskoy-oblasti-vs-rf-porazili-tseli-na-ukraine-1064213599.html
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новости, иран, сша, украина, михаил павлив, истребитель, самолет, вооружения, авиаудары, авиабомбы, пво, война, конфликт, зрк patriot, сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Иран, США, Украина, Михаил Павлив, истребитель, самолет, вооружения, авиаудары, авиабомбы, ПВО, война, конфликт, ЗРК Patriot, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива

03:15 25.06.2025
 
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Американские авиаудары по ядерным объектам Ирана, включая стратегически важный комплекс Фордо, фактически втянули Вашингтон в полномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Фактически они вступили в войну, не объявляя об этом официально", - констатирует аналитик. По его словам, это событие кардинально меняет расклад сил на геополитической арене и ставит под вопрос дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада.
Эксперт обращает внимание на парадоксальную ситуацию: "После вступления США в войну против Ирана, они хочешь не хочешь, но вынуждены выйти из военного участия в украинском кризисе".
Это объясняется объективной невозможностью одновременно вести две масштабные военные кампании, требующие колоссальных ресурсов.
Особую тревогу вызывает тот факт, что основные виды вооружений, критически важные для Украины - системы ПВО Patriot, NASAMS и истребители F-16 - теперь будут остро необходимы самим США и их ближневосточным союзникам.
"Эти же ракеты будут использовать американские самолеты, переброшенные в зону Ближневосточного конфликта", - подчеркивает Павлив.
Ситуация усугубляется тем, что производственные мощности западных стран физически не способны оперативно восполнить возросшие потребности в ракетных боеприпасах.
По оценкам эксперта, уже в ближайшие месяцы Украина может столкнуться с катастрофической нехваткой боеприпасов для своих систем ПВО, что сделает страну уязвимой для российских ракетных ударов.
Полный текст статьи "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру
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