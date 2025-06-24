https://ukraina.ru/20250624/1064205287.html

Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами

Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами - 24.06.2025 Украина.ру

Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами

Сейчас Ирану надо надеяться на Китай, который 15 млрд в год вкладывает в развитие иранской нефтяной отрасли. Китай не воюет. Он может поставлять клоны наших С-300 и Су-30. Иран – это прокси Китая. Пекину сейчас важно удержать наплаву режим аятолл, считает военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко

2025-06-24T07:00

2025-06-24T07:00

2025-06-24T07:00

интервью

украина

китай

иран

вооруженные силы украины

эспаньола

сво

герань

дроны

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063382081_0:219:2551:1654_1920x0_80_0_0_624a8a2511e20f919783ccb06884508c.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее военкор РИА Новости Александр Харченко сообщил, что после назначения "Мадьяра" командующим войсками беспилотных систем Украины противник перешел от работы по нашей логистике к охоте на наших операторов БПЛА. По его словам, когда враг вычисляет наши "гнезда", то использует все средства подавления, в том числе "Хаймарсы". Журналист призвал усилить маскировку и чаще менять позиции, а также интенсифицировать работу на "птичникам" противника, поскольку выпросить ракету или ФАБ для их поражения практически невозможно.- Влад, можно ли сказать, что в этом отношении ситуация для нас действительно стала сложнее?- Харченко абсолютно прав."Мадьяр" - это действительно профессиональный человек. Он вырос на этой войне дронов от лейтенанта до командующего родом войск. И он понимает, что делает. Он действительно перестраивает работу беспилотных сил. Там уже введена система, когда наиболее эффективные подразделения за уничтожение наших людей и техники получают баллы, на которые заказывают себе дополнительные дроны.Это повторение подходов, которые применялись в люфтваффе, когда у немцев основное количество сбитых самолетов приходилось на небольшую группу асов, которые постоянно были в боевой работе."Мадьяр" сейчас пытается сделать то же самое. Поэтому на него нам ни "Искандера", ни "Циркона" жалеть не надо. Как только станет известно, где он находится, его надо сразу же уничтожить.И, конечно же, нам надо усиливать свои войска беспилотных систем. Тут Харченко говорит правильно.- Когда Харченко призывает "интенсифицировать работу на "птичникам" противника, поскольку выпросить ракету или ФАБ для их поражения почти невозможно" — это все из разряда "доколе"? Или все же есть практические рекомендации, которые позволили бы нам все улучшить?- Это зависит от конкретных подразделений на местах. Кто-то это делает, а кто-то – нет. Все-таки и мы, и противник пришли к выводу, что надо не тысячи дронов сбивать, а уничтожать десятки дроноводов. И у нас есть хорошие примеры, когда 10 июня "Искандер" обработал по пункту управления БПЛА в Черниговской области. И ВСУ точно так же стараются убивать наших пилотов.- Вы упомянули, что украинским подразделениям начисляются баллы за каждую уничтоженную цель. Нужно ли нам вводить нечто подобное?- Трудно сказать. Все эти механизмы завязаны на определенную управленческую корпоративную культуру. Я сомневаюсь, что наша военная машина может это реализовать. Нам надо идти более консервативными методами.Другое дело, что надо идти более активно. Может быть, привлекать людей из этой же "Эспаньолы", которые на этих дронах собаку съели, и масштабировать их опыт. Может быть, нужно создать единый совет пилотов при Генштабе, которые бы подавали информацию наверх, а сверху это спускалось бы в виде методичек. Потому что масштабирование опыта – это нерешенная наша проблема. На одних направлениях у нас есть крутые наработки, а соседнее подразделение об этом - ни слуху, ни духу.- А что же нам мешает масштабировать опыт?- А что нам мешало модернизировать корабли и установить на них турели, чтобы отбиваться от БЭКов, пока они еще были примитивными лодочками? Особенности мышления высшего командного состава. И судя по тому, что произошло в рамках операции "Паутина", не думаю, что у нас тут произошли какие-то серьезные изменения.- Из хороших новостей. В последнее время мы стали чаще поражать военные объекты в Киеве. За счет чего это удается?- За счет качественного улучшения в использовании "Гераней".Первое. Если раньше Украина отчитывалась, что они сбивали 90% выпущенных беспилотников, то теперь – только о 40%. "Гераньки" стали высоко летать (до 3 километров), и эффективность вражеских мобильных огневых групп с крупнокалиберными пулеметами резко упала. Да, "Гепард" может работать по таким целям на такой высоте, но их у противника не так много.Второе. Наши удары стали более массированными. Сами украинцы говорят, что цель может заходить по 16 "Гераней". Если раньше они крутились по одной-две штуки, выписывая сложные фигуры, то сейчас мы перешли к простому и надежному пробиванию в лоб. Прошли 16 "Гераней" в узком коридоре – Украина с ними ничего сделать не смогла - эффект на все деньги.Третье. Недавно противник публиковал обломки нашей реактивной "Герани". Вряд ли это массовая штука. Есть проблема с тем, что реактивный движок не такой технологичный в производстве, как двигатель внутреннего сгорания. Тем не менее, они у нас есть.Наш завод в Елабуге развивается. Новые корпуса были построены в конце 2024 года. Результат мы видим.- Также в последнее время мы стали чаще бомбить Кременчугский НПЗ, про который раньше ходили слухи, будто бы там ничего нет.- Удары наносятся. Если есть пожар, значит, там есть, чему гореть. Следовательно, по нему надо отрабатывать дальше. И надо доверять информации военных, потому что у нас с вами нет данных спутниковой и космической разведки.А вообще у Украины всегда был дефицит топлива. Она с 2022 года импортирует тысячи тонн горючки. Поэтому, помимо ударов по Кременчугскому НПЗ, было бы неплохо бить по железнодорожным разъездам и Бескидскому тоннелю на западной Украине, по которым идут составы с топливом.- Думаете, мы реально можем разрушить Бескидский тоннель?- Проблема в том, что наша баллистика туда не дотягивается. Может быть, разрушить его нельзя, но можно наносить постоянные удары крылатыми ракетами и "Геранями" (у них сейчас приличная боеголовка в 90 килограммов), чтобы выбивать сами разъезды. Когда поезд выезжает из тоннеля, он бочком по тропинке не побежит. Он поедет на железнодорожный разъезд. Вот туда можно бить, чтобы приводить в негодность.А что касается работы по тоннелю, то очень нужен "Искандер-1000", чтобы дотягиваться до западной Украины. Им завалить выходной портал из тоннеля вполне можно.- Учитывая, что сегодня уровень механизации не такой, как в Великую Отечественную войну, есть ли смысл заботиться о том, чтобы Украина осталась без горючки?- Интересный вопрос.Во-первых, мы упустили все возможности в 2022 году, когда отказались от отсекающего удара.Во-вторых, в 2019 году мы добровольно взяли на себя обязательства выполнять договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности.То есть мы сами оставили себя без инструментов.Надо признать, что на Украине логистика работает хорошо. Американцы всегда умели ее настраивать. Да, у них Жешув вроде как закрылся, но европейцы продолжают гнать все, что от них зависит.Конечно, если выключить "железку", то поставки техники на Украину сильно упадут. Но для этого надо принять принципиальное решение выключить их генерацию на АЭС: уничтожить промежуточные подстанции и ударить по открытым распределительным устройствам.Может быть, "цивилизованный мир" будет визжать. Но то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, включает нам зеленый свет в этом направлении.- А мы готовы к тому, что и Украина может попытаться выключить нашу "железку"?- Пусть попробует. Они уже пытались бить по Курской АЭС, но возможности у них ограничены. Хотя, готова ли наша ПВО к тому, чтобы защищать атомные электростанции – это тоже вопрос. Война – это соревнование, в котором участвуют двое.- В целом вы ожидаете ужесточения боевых действий на фоне ближневосточных событий?- Нет. Российское руководство целенаправленно ведет войну на истощение. Это не тот тип конфликта, когда надо повышать градус эскалации и проводить сверхмобилизационные мероприятия. Тут нужно спокойное и ровное горение, чтобы не перенапрягать армию и страну. Не думаю, что на СВО будут решительные битвы, после которых все поменяется. Российское руководство смотрит в экселевские таблички: "Наших ресурсов больше, чем у противника. Наши потери меньше, чем у противника. Все нормально". И если после операции "Паутина" мы не пошли на эскалацию, то вряд ли пойдем.- А цель у нас какая? Украинская армия разбежится? Или нам придется в какой-то момент придумывать инструменты прорыва фронта и проводить стратегические наступательные операции?- Конечно, чем быстрее это закончится, тем больше людей останется в живых. И наших, и тех, кого с той стороны насильно мобилизуют. Все-таки ФАБ с УМПК пленных не берет. И термобарический боеприпас из "Солнцепека" не спрашивает, добровольно украинец пошел воевать или нет.Тут целый комплекс проблем. Дроны выключили бронетехнику, а ведь это было главное средство прорыва фронта на оперативную глубину, разгрома войсковых резервов противника и захвата ключевых объектов в тылу. И я не думаю, что мы придумаем новые инструментыСкорее, будет продолжаться война измор в расчете на то, что у противника подкосятся ноги.Сейчас идет активное выбивание позиций украинских дроноводов. Причем не только с помощью ФАБов, но и с помощью "Гераней". Это тренд последнего месяца, когда их переключили со стратегической глубины на оперативную и работают ими по операторам.Беспилотники можно штамповать где угодно, но пилотов надо какое-то время учить, а у Украины сейчас вся оборона висит на дронах. Поэтому дельта, о которой вы спрашиваете - это воспроизводство дронщиков.- Я уточню. Почему мы стали работать "Геранями" по дроноводам? Насколько я знаю, раньше ими наносились удары по инфраструктуре.- Им поменяли систему управления.Они раньше шли по ГНСС - спутниковым навигационным сигналам. Но когда пришли первые "Шахеды", у них на материнской плате было огромное количество свободных слотов. То есть иранцы с самого начала заложили большой потенциал под модернизацию и подключение разных модулей. И вот в начале июня три наши "Гераньки" одна за другой влепились в вышку сотовой связи в Черниговской области. Там решетчатая конструкция два метра шириной, и все три попали. Для дронов со спутниковым наведением это не очень большая вероятность.И украинцы нашли обломки, среди которых видеокамера, модуль, который управляет машинным зрением, собранный на базе крутого американского процессора от компании Nvidia (видимо, наши где-то достали партию) и ретранслятор сигнала. За счет этого можно работать и по подвижной технике, и в режиме свободной охоты, когда оператор вывел дрон в какой-то квадрат и тот действует в соответствии с алгоритмами машинного зрения.То есть варианты использования "Гераней" резко расширились.- В прошлом интервью вы говорили, что мы будем закрывать карман между Покровском и Мирноградом, окружать Купянск и обходить Сумы с северо-запада. Каков ваш прогноз сейчас?- Продвижение в этих направлениях идет.На минувшей неделе наши войска завязали бои за пригороды Купянска. Было заявление, что взяли Московку, а это 400 метров от его северо-западной окраины. Дроны уже летают над самим городом. Купянск для нас важен как железнодорожный узел.Набирает обороты битва за Сумскую область. Противник перешел в контрнаступление. У них там очень хорошая позиция. Там два ряда сел по четыре штуки, а за ними лесной массив. Через него можно тащить снабжение даже пешком, отправив много людей, каждый из которых понесет 20 кг 15 километров. Дорогу через лес можно затягивать антидроновыми сетями. А нашим надо преодолевать поля.И вот еще с весны была интрига: либо наши преодолеют их рывком, либо придется соскальзывать дальше на запад в направлении на Белополье.В мае был момент, когда противник побежал. Было ощущение, что наши смогут на его плечах заскочить в Хотень-Писаревку, но пока этого не произошло.- Вы ожидаете чего-то грандиозного на юге Донбасса и в районе Северска? Там мы в последнее время тоже активизировались.- Честно говоря, из-за событий на Ближнем Востоке я упустил эти направления. Но раз в глаза ничего не бросилось, то, наверное, там идут бои местного значения за крупные опорники, накопанные в полях.Вообще что сейчас делают ВСУ? Собирают с миру по нитке. С севера вытаскивают дроноводов, пехоту и бросают на юг. Там приостанавливают наше продвижение в районе Покровска. Потом с юга выбирают несильно побитые батальоны и бросают на север. Но это маятниковое движение приводит к истощению их сил.Когда накопится критический порог потерь, повторится ситуация августа-октября прошлого года, когда мы с ходу освобождали Селидово и Украинск. Ближе к осени можно ждать подобного.- Закончим тогда темой Ближнего Востока. Есть ли у нас системы вооружений, которые мы не так часто используем на СВО и могли бы передать Ирану?- В прошлом году были сообщения, что мы строим иранцам загоризонтную РЛС раннего предупреждения. Несколько штук было построено, но израильская агентура их уничтожила с помощью дронов. Это то, что мы можем им дать безболезненно. Насчет всего остального – не знаю.Есть мнение, что мы можем им отправить С-300, С-400 и "Бук", но у меня в этом большие сомнения. Все, что касается ПВО, нам нужно самим.Что касается самолетов, то до СВО мы их производили по 4-6 штук в год. Да, "Ростех" увеличил их производство до 18 штук в год, то они также нам нужны самим.Модернизированные "Герани" мы теоретически передать можем. Но, как я уже сказал, для этого нужен доступ к чипам от Nvidia и микропроцессорам от Texas Instruments. Может быть, это китайцы гонят нам неучтенку.Поэтому в плане войны у Ирана больше надежд на Китай, который 15 млрд в год вкладывает в развитие иранской нефтяной отрасли. Китай не воюет. Он может поставлять клоны наших С-300 и Су-30. Иран – это прокси Китая. Пекину сейчас важно удержать наплаву режим аятолл.Также по теме - в материале Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость

https://ukraina.ru/20250524/1063382212.html

https://ukraina.ru/20250621/1064077588.html

украина

китай

иран

купянск

сумская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, китай, иран, вооруженные силы украины, эспаньола, сво, герань, дроны, ракеты, нпз, железная дорога, аэс, купянск, сумская область, донбасс