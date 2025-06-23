https://ukraina.ru/20250623/armiya-irana-podtverdila-svoy-raketnyy-udar-po-baze-ssha-v-katare-1064203856.html

Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре

Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре - 23.06.2025 Украина.ру

Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре

Иран нанес ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вооруженных сил исламской республики.

2025-06-23T20:15

2025-06-23T20:15

2025-06-23T20:15

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ближний восток

война

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"После неприкрытой военной агрессии США в отношении мирных ядерных объектов Ирана... Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд , - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.Армия Ирана назвала этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет

иран

сша

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новости, иран, сша, катар, военная эскалация, ракетный удар, ввс сша, ближний восток, война