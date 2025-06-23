Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре
Иран нанес ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вооруженных сил исламской республики.
"После неприкрытой военной агрессии США в отношении мирных ядерных объектов Ирана... Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд , - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.
Армия Ирана назвала этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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