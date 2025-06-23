Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре - 23.06.2025 Украина.ру
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Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре
Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре - 23.06.2025 Украина.ру
Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре
Иран нанес ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вооруженных сил исламской республики.
2025-06-23T20:15
2025-06-23T20:15
новости
иран
сша
катар
военная эскалация
ракетный удар
ввс сша
ближний восток
война
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"После неприкрытой военной агрессии США в отношении мирных ядерных объектов Ирана... Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд , - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.Армия Ирана назвала этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
иран
сша
катар
ближний восток
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новости, иран, сша, катар, военная эскалация, ракетный удар, ввс сша, ближний восток, война
Новости, Иран, США, Катар, военная эскалация, ракетный удар, ВВС США, Ближний Восток, война

Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре

20:15 23.06.2025
 
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкГорода мира. Доха
Города мира. Доха - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж
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Иран нанес ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вооруженных сил исламской республики.
"После неприкрытой военной агрессии США в отношении мирных ядерных объектов Ирана... Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд , - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.
Армия Ирана назвала этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
Ранее корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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