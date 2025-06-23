Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет - 23.06.2025 Украина.ру
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Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет - 23.06.2025 Украина.ру
Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана. В ночь на 22 июня стратегические бомбардировщики атаковали три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американскую операцию назвали Midnight Hammer ("Полуночный молот"), ее цель - уничтожение ядерного потенциала Ирана
2025-06-23T17:15
2025-06-23T17:15
эксклюзив
иран
сша
великобритания
пит хегсет
дональд трамп
магатэ
пентагон
википедия
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США использовали отвлекающий маневр для ударов по ядерным объектам Ирана. Часть стратегических бомбардировщиков со включенными транспондерами отправили в сторону военной базы на острове Гуам. Другую часть, ударную, с выключенными транспондерами, - на Иран. В операции также задействовали подводные лодки, истребители, применяли средства подавления ПВО."Полуночный молот"Для ударов по цели в Исфахане задействовали семь бомбардировщиков-невидимок B-2, выпустили более двух дюжин крылатых ракет, применяли и другие высокоточные боеприпасы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Всего по ядерному объекту и в его районе в Исфахане прилетело 75 снарядов.Штаты использовали так называемые противобункерные авиабомбы GBU-57. Всего бомбардировщики сбросили 14 бетонобойных боеприпасов на объекты в Фродо и Натанзе. Об этом заявил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. С его подачи в американской "Википедии" 22 июня записали днем первого боевого применения этих авиабомб.По словам Кейна, семь B-2 перелетели через Атлантику и Средиземное море на Ближний Восток. Бомбардировщики дозаправляли в воздухе при помощи заправщиков KC-135 и KC-46A Pegasus, которые были заранее размещены в районах по маршруту следования. Перед тем, как бомбардировщики вошли в воздушное пространство Ирана, на иранские ПВО нацелились американские истребители четвертого и пятого поколений. К этому моменту противоракетная оборона уже была ослаблена непрекращающимися с 13 июня ударами израильских войск.Другая группа B-2 в это же время имитировала выполнение боевой задачи. Бомбардировщики в сопровождении разведывательных, наблюдательных и рекогнисцировочных самолетов пролетели над Тихим океаном. В операции задействовали 125 самолетов.Заявлениями о дозаправке бомбардировщиков в воздухе американские чиновники исключили возможное участие Великобритании в операции. Изначально предполагалось, что Лондон может разрешить Вашингтону использовать совместную авиабазу Диего-Гарсия для бомбардировок Ирана или предоставить базу на Кипре для дозаправок. Причем прямое участие осуждалось в Великобритании, так как британские юристы сочли, что действия Израиля против Ирана могут быть незаконными.Морская поддержкаПосле того, как B-2 отбомбили Исфахан, американская подлодка, предположительно "Огайо", выпустила по объекту не менее 20 крылатых ракет "Томагавк". По другой версии, ракеты могли быть выпущены с подлодки "Джорджия", которая находится в регионе с сентября 2024 года.Накануне американского удара в северной части Аравийского моря действовала авианосная ударная группа Carl Vinson. На минувших выходных ее должна была усилить ударная группа авианосца Nimitz.Корабли США в регионе:Вышеперечисленные эсминцы также входят в Европейскую систему противоракетной обороны.Уроки прошлогоПо данным Военно-морского института США (USNI), в настоящее время Штаты разворачивают в Персидском заливе корабли для противоминной борьбы. Корабль прибрежной зоны Canberra прибыл в распоряжение 5-го оперативного флота США (зона ответственности - Персидский залив, Красное море и Индийский океан), в этом году к нему присоединятся Santa Barbara и Tulsa.Еще одним авианосцем Gerald R. Ford американские власти планируют усилить неназванное направление. Авианосец входит в состав 2-го флота ВМС США, ответственного за северо-западную часть Атлантического океана. В ударную группу входят пять эсминцев (Winston S. Churchill, Mitscher, Mahan, Bainbridge и Forrest Sherman), однако один из них уже находится в Красном море. По данным 2-го флота США, группа перейдет под Европейское командование США. Развертывание начнется 24 июня.Это говорит о том, что Штаты учитывают уроки "Танкерной войны" Ирана и Ирака 1980-1988 годов. После того, как стороны конфликта зашли в тупик с сухопутными боевыми действиями, внимание переключили на море. В те годы военное руководство США в качестве основной угрозы ошибочно рассматривало китайские ракеты "Шелкопряд" (HY-1, Silkworm или производящиеся в КНР по лицензии советские противокорабельных П-15). А оказалось, что готовиться нужно было к другому.В ответ на иранские и иракские атаки танкеров и сухогрузов не нашлось лучшего решения, чем конвоировать судна. Тогда иранское руководство сменило тактику, и по ночам в водах начали устанавливать минные поля.В 1987 году, например, в Персидском заливе иранский катер обстрелял советский сухогруз "Иван Коротеев", а танкер "Маршал Чуйков" подорвался на мине. Также минами в первой половине 1987 года были повреждены еще шесть американских судов. После инцидентов Великобритания, Советский Союз и США начали сопровождать суда военными кораблями.Причем в настоящее время минная война - это то, чего Штаты опасаются в совершенно другом регионе - тихоокеанском, и к чему готовятся перед потенциальным конфликтом Китая и Тайваня. В США вмешательство в региональные конфликты объясняют необходимостью защищать торговлю и свободу судоходства. На деле же видим, что под защитой свободы подразумевается жажда контроля над международными торговыми путями.Один из таких путей на Ближнем Востоке лежит через Ормузским пролив. Власти Ирана в ответ на удары США пригрозили закрыть пролив. Местный парламент принял соответствующее решение, которое теперь может принять или отклонить Высший совет нацбезопасности под председательством президента Ирана.Итоги ударов и последствияИнформация о результатах ударов скудная, но абсолютно разная. По словам президента США Дональда Трампа, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены. По информации президента Израиля Ицхака Герцога, по ядерной программе Ирана нанесены тяжелые удары, но она не прекращена. Иранские журналисты выпустили репортажи о том, что в районах назначенных целей ничего не произошло.По крайней мере радиационный фон остался в норме, вспышек не зафиксировано, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). На территории комплекса в Исфахане повреждены несколько зданий, входы в подземные туннели, по данным МАГАТЭ. В Фродо инспекторы не смогли оценить уровень ущерба, так как ядерный объект находится глубоко под землей, в скальной породе горы, доступа к нему нет. А накануне вооруженного конфликта сотрудники МАГАТЭ удостоверились в том, что Иран соблюдает правила хранения 400 кг обогащенного урана.Теперь эти 400 килограммов урана - священный Грааль или иголка в стоге сена. Вероятно, денуклеаризацию Ирана объявят завершенной только тогда, когда кто-нибудь этот уран найдет и завладеет. Но сколько должно пройти времени, вложено сил и средств и потеряно жизней, пока это не произойдет? Соединенные Штаты не просто так заявляют о якобы полном уничтожении ядерных объектов Ирана - на удивление, это попытка предотвратить эскалацию конфликта, к которой и привела американская агрессия. Теперь решение принимать Ирану: отомстить противникам и вызвать таким образом еще одну волну прямых атак США, перекрыть пролив и устроить глобальный нефтяной шок с увеличением географии конфликта, или проявить сдержанность и удержать страну от возможных внутренних потрясений.
https://ukraina.ru/20250619/nikto-ne-znaet-chto-ya-sobirayus-sdelat-do-resheniya-trampa-po-voyne-s-iranom-ostayutsya-sutki-1064048950.html
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Алексей Туманов
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эксклюзив, иран, сша, великобритания, пит хегсет, дональд трамп, магатэ, пентагон, википедия
Эксклюзив, Иран, США, Великобритания, Пит Хегсет, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Пентагон, Википедия

Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет

17:15 23.06.2025
 
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана. В ночь на 22 июня стратегические бомбардировщики атаковали три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американскую операцию назвали Midnight Hammer ("Полуночный молот"), ее цель - уничтожение ядерного потенциала Ирана
США использовали отвлекающий маневр для ударов по ядерным объектам Ирана. Часть стратегических бомбардировщиков со включенными транспондерами отправили в сторону военной базы на острове Гуам. Другую часть, ударную, с выключенными транспондерами, - на Иран. В операции также задействовали подводные лодки, истребители, применяли средства подавления ПВО.
"Полуночный молот"
Для ударов по цели в Исфахане задействовали семь бомбардировщиков-невидимок B-2, выпустили более двух дюжин крылатых ракет, применяли и другие высокоточные боеприпасы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Всего по ядерному объекту и в его районе в Исфахане прилетело 75 снарядов.
Штаты использовали так называемые противобункерные авиабомбы GBU-57. Всего бомбардировщики сбросили 14 бетонобойных боеприпасов на объекты в Фродо и Натанзе. Об этом заявил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. С его подачи в американской "Википедии" 22 июня записали днем первого боевого применения этих авиабомб.
По словам Кейна, семь B-2 перелетели через Атлантику и Средиземное море на Ближний Восток. Бомбардировщики дозаправляли в воздухе при помощи заправщиков KC-135 и KC-46A Pegasus, которые были заранее размещены в районах по маршруту следования. Перед тем, как бомбардировщики вошли в воздушное пространство Ирана, на иранские ПВО нацелились американские истребители четвертого и пятого поколений. К этому моменту противоракетная оборона уже была ослаблена непрекращающимися с 13 июня ударами израильских войск.
Другая группа B-2 в это же время имитировала выполнение боевой задачи. Бомбардировщики в сопровождении разведывательных, наблюдательных и рекогнисцировочных самолетов пролетели над Тихим океаном. В операции задействовали 125 самолетов.
Заявлениями о дозаправке бомбардировщиков в воздухе американские чиновники исключили возможное участие Великобритании в операции. Изначально предполагалось, что Лондон может разрешить Вашингтону использовать совместную авиабазу Диего-Гарсия для бомбардировок Ирана или предоставить базу на Кипре для дозаправок. Причем прямое участие осуждалось в Великобритании, так как британские юристы сочли, что действия Израиля против Ирана могут быть незаконными.
Морская поддержка
После того, как B-2 отбомбили Исфахан, американская подлодка, предположительно "Огайо", выпустила по объекту не менее 20 крылатых ракет "Томагавк". По другой версии, ракеты могли быть выпущены с подлодки "Джорджия", которая находится в регионе с сентября 2024 года.
Накануне американского удара в северной части Аравийского моря действовала авианосная ударная группа Carl Vinson. На минувших выходных ее должна была усилить ударная группа авианосца Nimitz.
Корабли США в регионе:
  • Два эсминца класса "Арли Берк" Forrest Sherman и Truxtun в Красном море. На эсминцах этого класса установлены радиолокационные комплексы AN/SPY-1, входящие в интегрированную боевую систему Aegis. Также они вооружены ракетами класса "земля-воздух" и "Томагавками".
  • Пять эсминцев класса "Арли Берк" в Средиземном море - Arleigh Burke, Thomas Hudner, The Sullivans, Paul Ignatius и Oscar Austin.
  • В Аравийском море развернули ракетный крейсер Princeton (входит в состав группы авианосца Nimitz), атомный авианосец Carl Vinson и эсминцы класса "Арли Берк" Wayne E. Meyer, Sterett, Milius.
Вышеперечисленные эсминцы также входят в Европейскую систему противоракетной обороны.
Уроки прошлого
По данным Военно-морского института США (USNI), в настоящее время Штаты разворачивают в Персидском заливе корабли для противоминной борьбы. Корабль прибрежной зоны Canberra прибыл в распоряжение 5-го оперативного флота США (зона ответственности - Персидский залив, Красное море и Индийский океан), в этом году к нему присоединятся Santa Barbara и Tulsa.
Еще одним авианосцем Gerald R. Ford американские власти планируют усилить неназванное направление. Авианосец входит в состав 2-го флота ВМС США, ответственного за северо-западную часть Атлантического океана. В ударную группу входят пять эсминцев (Winston S. Churchill, Mitscher, Mahan, Bainbridge и Forrest Sherman), однако один из них уже находится в Красном море. По данным 2-го флота США, группа перейдет под Европейское командование США. Развертывание начнется 24 июня.
Это говорит о том, что Штаты учитывают уроки "Танкерной войны" Ирана и Ирака 1980-1988 годов. После того, как стороны конфликта зашли в тупик с сухопутными боевыми действиями, внимание переключили на море. В те годы военное руководство США в качестве основной угрозы ошибочно рассматривало китайские ракеты "Шелкопряд" (HY-1, Silkworm или производящиеся в КНР по лицензии советские противокорабельных П-15). А оказалось, что готовиться нужно было к другому.
В ответ на иранские и иракские атаки танкеров и сухогрузов не нашлось лучшего решения, чем конвоировать судна. Тогда иранское руководство сменило тактику, и по ночам в водах начали устанавливать минные поля.
В 1987 году, например, в Персидском заливе иранский катер обстрелял советский сухогруз "Иван Коротеев", а танкер "Маршал Чуйков" подорвался на мине. Также минами в первой половине 1987 года были повреждены еще шесть американских судов. После инцидентов Великобритания, Советский Союз и США начали сопровождать суда военными кораблями.
Причем в настоящее время минная война - это то, чего Штаты опасаются в совершенно другом регионе - тихоокеанском, и к чему готовятся перед потенциальным конфликтом Китая и Тайваня. В США вмешательство в региональные конфликты объясняют необходимостью защищать торговлю и свободу судоходства. На деле же видим, что под защитой свободы подразумевается жажда контроля над международными торговыми путями.
Один из таких путей на Ближнем Востоке лежит через Ормузским пролив. Власти Ирана в ответ на удары США пригрозили закрыть пролив. Местный парламент принял соответствующее решение, которое теперь может принять или отклонить Высший совет нацбезопасности под председательством президента Ирана.
Итоги ударов и последствия
Информация о результатах ударов скудная, но абсолютно разная. По словам президента США Дональда Трампа, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены. По информации президента Израиля Ицхака Герцога, по ядерной программе Ирана нанесены тяжелые удары, но она не прекращена. Иранские журналисты выпустили репортажи о том, что в районах назначенных целей ничего не произошло.
По крайней мере радиационный фон остался в норме, вспышек не зафиксировано, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). На территории комплекса в Исфахане повреждены несколько зданий, входы в подземные туннели, по данным МАГАТЭ. В Фродо инспекторы не смогли оценить уровень ущерба, так как ядерный объект находится глубоко под землей, в скальной породе горы, доступа к нему нет. А накануне вооруженного конфликта сотрудники МАГАТЭ удостоверились в том, что Иран соблюдает правила хранения 400 кг обогащенного урана.
Теперь эти 400 килограммов урана - священный Грааль или иголка в стоге сена. Вероятно, денуклеаризацию Ирана объявят завершенной только тогда, когда кто-нибудь этот уран найдет и завладеет. Но сколько должно пройти времени, вложено сил и средств и потеряно жизней, пока это не произойдет? Соединенные Штаты не просто так заявляют о якобы полном уничтожении ядерных объектов Ирана - на удивление, это попытка предотвратить эскалацию конфликта, к которой и привела американская агрессия. Теперь решение принимать Ирану: отомстить противникам и вызвать таким образом еще одну волну прямых атак США, перекрыть пролив и устроить глобальный нефтяной шок с увеличением географии конфликта, или проявить сдержанность и удержать страну от возможных внутренних потрясений.
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
19 июня, 17:11
"Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются суткиПрезидент США Дональд Трамп пока не определился, будут ли Штаты принимать участие в военной кампании Израиля против Ирана, или нет. Американская пресса, ссылаясь на разные источники, пишет о расколе внутри команды главы государства.
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