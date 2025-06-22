https://ukraina.ru/20250622/k-2030-zhdut-voynu-s-rossiey-politolog-o-tom-kak-ukraina-stala-glavnym-evropeyskim-proektom-1064055233.html

К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом"

К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом" - 22.06.2025 Украина.ру

К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом"

Европейские страны рассматривают Украину как ключевой элемент своей системы безопасности, необходимый для сдерживания России, и готовы продолжать её поддержку. Такой вывод в интервью изданию Украина.ру представил директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2025-06-22T05:30

2025-06-22T05:30

2025-06-22T05:30

новости

украина

россия

европа

дональд трамп

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058563690_0:316:3079:2047_1920x0_80_0_0_81906fded8f94d08f53160ed09c45ed7.jpg

Эксперт отметил, что в Европе сформировался устойчивый консенсус относительно восприятия России как угрозы.По словам политолога, европейские элиты рассматривают Украину как "стратегический балкон", эффективно сдерживающий Россию."Они считают его эффективным. “Три года Россия топчется в Донбассе, не захватив ни одного областного центра”. Тем более, для поддержки Украины не надо объявлять военное положение в Европе и проводить мобилизацию", — добавил эксперт.Серенко подчеркнул, что потеря Украины стала бы для Европы утратой важного стратегического ресурса в рамках сложившихся представлений. Это объясняет, почему президент США Дональд Трамп может позволить себе переложить заботу об Украине на европейские страны.Ряд европейских стран уже заявил о долгосрочных обязательствах по поддержке Украины, включая масштабные программы военной помощи.Ранее стало известно, что ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине. Российские СМИ со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики (IfW) написали, что за период с марта по апрель Евросоюз впервые за три года отправил Украине больше военной помощи, чем США.Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/bolnee-pul-kak-slova-pentagona-dobivayut-ukrainu-pered-vstrechey-trampa-i-zelenskogo-1063913959.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, дональд трамп, ес, нато