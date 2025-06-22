К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом" - 22.06.2025 Украина.ру
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К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом"
К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом" - 22.06.2025 Украина.ру
К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом"
Европейские страны рассматривают Украину как ключевой элемент своей системы безопасности, необходимый для сдерживания России, и готовы продолжать её поддержку. Такой вывод в интервью изданию Украина.ру представил директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2025-06-22T05:30
2025-06-22T05:30
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Эксперт отметил, что в Европе сформировался устойчивый консенсус относительно восприятия России как угрозы.По словам политолога, европейские элиты рассматривают Украину как "стратегический балкон", эффективно сдерживающий Россию."Они считают его эффективным. “Три года Россия топчется в Донбассе, не захватив ни одного областного центра”. Тем более, для поддержки Украины не надо объявлять военное положение в Европе и проводить мобилизацию", — добавил эксперт.Серенко подчеркнул, что потеря Украины стала бы для Европы утратой важного стратегического ресурса в рамках сложившихся представлений. Это объясняет, почему президент США Дональд Трамп может позволить себе переложить заботу об Украине на европейские страны.Ряд европейских стран уже заявил о долгосрочных обязательствах по поддержке Украины, включая масштабные программы военной помощи.Ранее стало известно, что ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине. Российские СМИ со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики (IfW) написали, что за период с марта по апрель Евросоюз впервые за три года отправил Украине больше военной помощи, чем США.Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/bolnee-pul-kak-slova-pentagona-dobivayut-ukrainu-pered-vstrechey-trampa-i-zelenskogo-1063913959.html
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новости, украина, россия, европа, дональд трамп, ес, нато
Новости, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, ЕС, НАТО

К 2030 ждут войну с Россией: политолог о том, как Украина стала главным европейским "проектом"

05:30 22.06.2025
 
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Европейские страны рассматривают Украину как ключевой элемент своей системы безопасности, необходимый для сдерживания России, и готовы продолжать её поддержку. Такой вывод в интервью изданию Украина.ру представил директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Эксперт отметил, что в Европе сформировался устойчивый консенсус относительно восприятия России как угрозы.
"Они сейчас документально закрепили этот стереотип: 'Россия — угроза для Европы. К 2030 году следует ожидать нападения России на одну из европейских стран НАТО. У нас есть пять лет, чтобы к нему подготовиться. И в рамках подготовки к отражению этой угрозы надо поддерживать Украину'", — пояснил Серенко.
По словам политолога, европейские элиты рассматривают Украину как "стратегический балкон", эффективно сдерживающий Россию.
"Они считают его эффективным. “Три года Россия топчется в Донбассе, не захватив ни одного областного центра”. Тем более, для поддержки Украины не надо объявлять военное положение в Европе и проводить мобилизацию", — добавил эксперт.
Серенко подчеркнул, что потеря Украины стала бы для Европы утратой важного стратегического ресурса в рамках сложившихся представлений. Это объясняет, почему президент США Дональд Трамп может позволить себе переложить заботу об Украине на европейские страны.
"Поэтому Трамп так смело сбрасывает Украину на Европу: “Вы печетесь о своей безопасности? Так у вас есть украинский балкон. Вот и сами платите за него", — резюмировал собеседник издания.
Ряд европейских стран уже заявил о долгосрочных обязательствах по поддержке Украины, включая масштабные программы военной помощи.
Ранее стало известно, что ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине. Российские СМИ со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики (IfW) написали, что за период с марта по апрель Евросоюз впервые за три года отправил Украине больше военной помощи, чем США.
16 июня, 10:12
"Больнее пуль": как слова Пентагона добивают Украину перед встречей Трампа и ЗеленскогоБританская газета The Telegraph написала, что "США бросили Украину". Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что "даже сторонники Киева отказались его содержать". А британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Вашингтон переориентирует военную помощь с Украины на Израиль
Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.
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