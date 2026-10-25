"Друзья чуть не плакали": Путин о том, как Европа сделала глупость и сама разрушила свои ценности - 25.10.2026 Украина.ру
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"Друзья чуть не плакали": Путин о том, как Европа сделала глупость и сама разрушила свои ценности
"Друзья чуть не плакали": Путин о том, как Европа сделала глупость и сама разрушила свои ценности - 25.10.2026 Украина.ру
"Друзья чуть не плакали": Путин о том, как Европа сделала глупость и сама разрушила свои ценности
Отказ Евросоюза от всего российского — это глупость. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для Информационной службы "Вести". Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу
2026-10-25T15:01
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Путин отметил, что до сих пор на европейском рынке СПГ из РФ занимает 20% - "это приличный сегмент рынка". Также Россия старается создать благоприятные условия для оставшихся на российском рынке европейских компаний."У нас, когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран. У нас много друзей в Европе, но вынуждены были уходить. Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия благоприятные", — рассказал глава государства.По его мнению, причина протестов в Европе заключается в собственных ошибках, в том числе избыточном госдолге стран. Так, внешний долг России составляет 2,6% ВВП, а общегосударственный — 17,5%. Для сравнения Путин привел данные по Италии, где госдолг достигает почти 140%, во Франции — 5,1%, в Бельгии — 5,2%."Это ведет к целому ряду негативных последствий экономического характера. Если посмотреть по сравнению с 2021 годом, то снижение промышленного производства является просто драматическим для многих ведущих экономик Европы", — сказал он.Кроме того, европейские страны не справляются с миграционным кризисом из-за того, что мигрантам свои ценности Евросоюз не привил, при этом все свои обычаи и традиции разваливает, считает президент РФ.Напомним, в Евросоюзе сейчас ищут единого представителя для ведения прямого диалога с Москвой. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС

"Друзья чуть не плакали": Путин о том, как Европа сделала глупость и сама разрушила свои ценности

15:01 25.10.2026 (обновлено: 15:02 25.10.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . POOL
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Отказ Евросоюза от всего российского — это глупость. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для Информационной службы "Вести". Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу
Путин отметил, что до сих пор на европейском рынке СПГ из РФ занимает 20% - "это приличный сегмент рынка". Также Россия старается создать благоприятные условия для оставшихся на российском рынке европейских компаний.
"У нас, когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран. У нас много друзей в Европе, но вынуждены были уходить. Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия благоприятные", — рассказал глава государства.
По его мнению, причина протестов в Европе заключается в собственных ошибках, в том числе избыточном госдолге стран. Так, внешний долг России составляет 2,6% ВВП, а общегосударственный — 17,5%. Для сравнения Путин привел данные по Италии, где госдолг достигает почти 140%, во Франции — 5,1%, в Бельгии — 5,2%.
"Это ведет к целому ряду негативных последствий экономического характера. Если посмотреть по сравнению с 2021 годом, то снижение промышленного производства является просто драматическим для многих ведущих экономик Европы", — сказал он.
Кроме того, европейские страны не справляются с миграционным кризисом из-за того, что мигрантам свои ценности Евросоюз не привил, при этом все свои обычаи и традиции разваливает, считает президент РФ.
Напомним, в Евросоюзе сейчас ищут единого представителя для ведения прямого диалога с Москвой. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
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