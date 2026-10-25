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У находящегося в тюрьме Саакашвили потребовали алиментов и отказа от дочери

У находящегося в тюрьме Саакашвили потребовали алиментов и отказа от дочери - 25.10.2026 Украина.ру

У находящегося в тюрьме Саакашвили потребовали алиментов и отказа от дочери

Украинский народный депутат Елизавета Ясько пытается через суд взыскать алименты с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого у Ясько дочь Жасмин

2026-10-25T14:51

2026-10-25T14:51

2026-10-25T14:51

новости

грузия

киев

саакашвили

елизавета ясько

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Как свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений, ещё летом этого года нардеп Ясько просила Шевченковский районный суд Киева взыскать алименты с Саакашвили.Судья же заявила, что не получила информации, которая позволяла бы "установить зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства (пребывания) физического лица-должника". Она отказала Ясько во взыскании алиментов с экс-президента Грузии. Ясько обратилась в апелляционный суд.Кроме того, в реестре содержится информация о том, что в Шевченковском районном суде зарегистрировано ещё одно дело, в котором Ясько требует лишить Саакашвили родительских прав. Дело находится в суде без рассмотрения.Ясько младше Саакашвили на 22 года. О романе политиков стало известно в 2020 году. Жена Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что его измена стала для неё неожиданностью. Через год пара Саакашвили-Ясько подтвердила отношения. При этом Ясько утверждала, что на момент начала отношений с ней Саакашвили "был свободным" мужчиной.О том, что она стала мамой, народный депутат сообщила в заметке, посвящённой Дню защиты детей 1 июня 2023 года.Тогда она не уточнила пол ребёнка, а также то, когда именно его родила.Позднее в декларации Ясько указала свою дочь. Ребёнок записан как Ясько Жасмин Михеевна. Ряд украинских СМИ утвержал, что ребёнок появился на свет весной 2022 года.Сам Саакшавили с 1 октября 2021 года находится в заключении в Грузии. В январе 2022 года оказалось, что кроме двух сыновей от Рулофс у Саакашвили есть внебрачная дочь от певицы Софо Нижарадзе. Об этом сообщил сам Саакашвили в соцсетях. Он поделился кадрами с новогоднего концерта, где с Нижарадзе выступала её дочь – маленькая Элис-Мария Саакашвили."Моя самая любимая девочка и мой самый младший ребёнок", – среди прочего писал он в тексте под фото.До этого певица старалась не показывать ребёнка от Саакашвили.Нижарадзе представляла Грузию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2010 году.

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новости, грузия, киев, саакашвили, елизавета ясько